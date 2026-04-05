Un periódico madrileño: Este es el gran perdedor ante el Mallorca

La prensa española se ha centrado intensamente en los aspectos negativos del Real Madrid, tras su derrota (2-1) del sábado ante el Mallorca, en la 30.ª jornada de La Liga.

El centrocampista francés Eduardo Camavinga fue el principal blanco de las críticas.

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El diario español «AS» consideró que Camavinga fue el gran perdedor de este enfrentamiento, sobre todo tras las críticas que recibió por su error en el primer gol del Mallorca, lo que le hizo parecer el eslabón más débil del centro del campo, especialmente con el regreso de Jude Bellingham tras su lesión.

En su valoración de los jugadores merengues tras el partido, el diario madrileño calificó la actuación de Camavinga de desastrosa, señalando que le faltó precisión en el control del balón en ataque y que tampoco logró volver rápidamente a la defensa.

Recientemente, algunos medios de comunicación han destacado el retroceso del papel de Camavinga también con Francia, donde no ha logrado demostrar hasta ahora su pleno derecho a vestir la camiseta de su selección y ocupa el quinto puesto en la jerarquía de centrocampistas del seleccionador, Didier Deschamps.