Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 MHPArena

Cómo ver VfB Stuttgart vs Atlético Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Stuttgart vs Atlético Madrid se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. Consulta las opciones disponibles según tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

El Atlético Madrid visita el MHPArena de Stuttgart en la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27, con Diego Simeone buscando mantener el ritmo de un equipo que llega en un estado de forma excepcional.

Los rojiblancos aterrizan en Alemania con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, una racha que incluye un triunfo ante el Real Madrid en LaLiga y una contundente victoria por 2-0 sobre el Manchester United en la Champions League. El equipo de Simeone ha demostrado solidez defensiva y eficacia en ataque durante este período.

El VfB Stuttgart, por su parte, atraviesa un momento más irregular. Los de Sebastian Hoeness llegan tras caer 1-0 ante el Hamburgo en la Bundesliga, aunque antes habían sumado una victoria europea ante el Slovan por 3-0 y un triunfo doméstico ante el Paderborn por 2-0.

En la tabla de la Champions League, el Stuttgart ocupa la cuarta posición mientras que el Atlético figura en el decimoquinto puesto, lo que convierte este duelo en un encuentro cargado de significado para ambos conjuntos en la fase de liga.

Las bajas condicionarán el once local, con Hoeness sin poder contar con varios jugadores importantes. En el bando visitante, la ausencia de Cristian Romero añade un punto de incertidumbre a la zaga atlética, aunque las últimas informaciones apuntan a que su ausencia será breve.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

El VfB Stuttgart llega al partido con una lista de bajas notable. Sebastian Hoeness no podrá contar con Ameen Al Dakhil, Justin Diehl, Maximilian Mittelstaedt, Nikolas Nartey, Tiago Tomas ni Dan-Axel Zagadou por lesión. El once probable del conjunto alemán contará con Fabian Bredlow bajo palos, una línea defensiva formada por Jeff Chabot, Finn Jeltsch, Josha Vagnoman y Ramon Hendriks, y un centro del campo y ataque en el que aparecen Angelo Stiller, Jamie Leweling, Chris Fuehrich, Deniz Undav, Grischa Proemel y Ermedin Demirovic.

En el Atlético Madrid, Diego Simeone tendrá las bajas de Cristian Romero y Koke por lesión. El once proyectado sitúa a Jan Oblak en portería, con Álex Grimaldo, Marcos Llorente, Marc Pubill y David Hancko en defensa, y una línea de medios y ataque compuesta por Giuliano Simeone, Alejandro Baena, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Julián Álvarez y Kang-In Lee.

Forma

El VfB Stuttgart presenta un registro de dos victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con un amistoso ganado incluido. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Hamburgo en la Bundesliga, aunque antes de eso sumaron una clara victoria por 3-0 ante el Slovan en la Champions League y un triunfo por 2-0 frente al Paderborn. En el conjunto de sus últimos cinco encuentros, los alemanes marcaron diez goles y encajaron dos.

El Atlético Madrid llega con cinco victorias en sus cinco últimos partidos en todas las competiciones. El resultado más reciente fue un triunfo por 1-0 ante el Espanyol en LaLiga, que siguió a la victoria por 2-0 sobre el Manchester United en la Champions League. En esa racha también se incluye un 2-1 ante el Real Madrid y un 4-0 al Osasuna. Los rojiblancos marcaron diez goles y encajaron apenas dos en esos cinco encuentros, con una solidez defensiva que resulta llamativa.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 1 0 Amistosos VfB Stuttgart VFB 1 Atlético Madrid ATM 1 F 1 Goles marcados 1 Partidos con más de 2.5 goles 0 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único antecedente recogido entre ambos equipos es un amistoso disputado el 5 de agosto de 2018 que terminó con empate a uno en el MHPArena. No existen más precedentes entre Stuttgart y Atlético Madrid en el período analizado.

Clasificación

En la tabla de la fase de liga de la Champions League, el VfB Stuttgart ocupa la cuarta posición, lo que lo sitúa en zona de clasificación directa para los octavos de final. El Atlético Madrid figura en el decimoquinto puesto, en la zona de playoff de eliminación, lo que otorga a este partido una relevancia especial para los intereses europeos de los colchoneros.