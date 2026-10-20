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VfB Stuttgart vs Atlético Madrid: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

VfB Stuttgart vs Atlético Madrid
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre VfB Stuttgart y Atlético Madrid, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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El Atlético Madrid visita el MHPArena de Stuttgart en la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27, con Diego Simeone buscando mantener el ritmo de un equipo que llega en un estado de forma excepcional.

Los rojiblancos aterrizan en Alemania con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, una racha que incluye un triunfo ante el Real Madrid en LaLiga y una contundente victoria por 2-0 sobre el Manchester United en la Champions League. El equipo de Simeone ha demostrado solidez defensiva y eficacia en ataque durante este período.

El VfB Stuttgart, por su parte, atraviesa un momento más irregular. Los de Sebastian Hoeness llegan tras caer 1-0 ante el Hamburgo en la Bundesliga, aunque antes habían sumado una victoria europea ante el Slovan por 3-0 y un triunfo doméstico ante el Paderborn por 2-0.

En la tabla de la Champions League, el Stuttgart ocupa la cuarta posición mientras que el Atlético figura en el decimoquinto puesto, lo que convierte este duelo en un encuentro cargado de significado para ambos conjuntos en la fase de liga.

Las bajas condicionarán el once local, con Hoeness sin poder contar con varios jugadores importantes. En el bando visitante, la ausencia de Cristian Romero añade un punto de incertidumbre a la zaga atlética, aunque las últimas informaciones apuntan a que su ausencia será breve.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

VfB Stuttgart contra Atlético Madrid alineaciones probables

4-2-3-1
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
page.match.formation.title
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-4-2
F. BredlowF. BredlowJ. ChabotJ. ChabotF. JeltschF. JeltschJ. VagnomanJ. VagnomanR. HendriksR. HendriksA. StillerA. StillerJ. LewelingJ. LewelingC. FuehrichC. FuehrichD. UndavD. UndavG. ProemelG. ProemelE. DemirovicE. DemirovicJ. OblakJ. OblakÁlex GrimaldoÁlex GrimaldoM. LlorenteM. LlorenteM. PubillM. PubillD. HanckoD. HanckoG. SimeoneG. SimeoneA. BaenaA. BaenaP. BarriosP. BarriosJ. CardosoJ. CardosoJulián ÁlvarezJulián ÁlvarezK. LeeK. Lee
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
4-2-3-1
VfB Stuttgart

Once inicial

Atlético Madrid

Manager

  • S. Hoeness
  • D. Simeone

El VfB Stuttgart llega al partido con una lista de bajas notable. Sebastian Hoeness no podrá contar con Ameen Al Dakhil, Justin Diehl, Maximilian Mittelstaedt, Nikolas Nartey, Tiago Tomas ni Dan-Axel Zagadou por lesión. El once probable del conjunto alemán contará con Fabian Bredlow bajo palos, una línea defensiva formada por Jeff Chabot, Finn Jeltsch, Josha Vagnoman y Ramon Hendriks, y un centro del campo y ataque en el que aparecen Angelo Stiller, Jamie Leweling, Chris Fuehrich, Deniz Undav, Grischa Proemel y Ermedin Demirovic.

En el Atlético Madrid, Diego Simeone tendrá las bajas de Cristian Romero y Koke por lesión. El once proyectado sitúa a Jan Oblak en portería, con Álex Grimaldo, Marcos Llorente, Marc Pubill y David Hancko en defensa, y una línea de medios y ataque compuesta por Giuliano Simeone, Alejandro Baena, Pablo Barrios, Johnny Cardoso, Julián Álvarez y Kang-In Lee.

Forma

VFB

VFB - Formulario

BVB
L0-1
GFT
W5-0
SCP
W0-2
SBR
W0-3
HSV
L1-0
Gol marcado (encajado)
10/2
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
0/5
ATM

ATM - Formulario

OSA
W4-0
RMA
W2-1
ALA
W1-2
MUN
W2-0
ESP
W0-1
Gol marcado (encajado)
11/2
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El VfB Stuttgart presenta un registro de dos victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos, con un amistoso ganado incluido. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Hamburgo en la Bundesliga, aunque antes de eso sumaron una clara victoria por 3-0 ante el Slovan en la Champions League y un triunfo por 2-0 frente al Paderborn. En el conjunto de sus últimos cinco encuentros, los alemanes marcaron diez goles y encajaron dos.

El Atlético Madrid llega con cinco victorias en sus cinco últimos partidos en todas las competiciones. El resultado más reciente fue un triunfo por 1-0 ante el Espanyol en LaLiga, que siguió a la victoria por 2-0 sobre el Manchester United en la Champions League. En esa racha también se incluye un 2-1 ante el Real Madrid y un 4-0 al Osasuna. Los rojiblancos marcaron diez goles y encajaron apenas dos en esos cinco encuentros, con una solidez defensiva que resulta llamativa.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

VfB StuttgartEmpateAtlético Madrid
0
1
0
Amistosos
VfB Stuttgart badge
VfB Stuttgart
VFB
1
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
F
1Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único antecedente recogido entre ambos equipos es un amistoso disputado el 5 de agosto de 2018 que terminó con empate a uno en el MHPArena. No existen más precedentes entre Stuttgart y Atlético Madrid en el período analizado.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la fase de liga de la Champions League, el VfB Stuttgart ocupa la cuarta posición, lo que lo sitúa en zona de clasificación directa para los octavos de final. El Atlético Madrid figura en el decimoquinto puesto, en la zona de playoff de eliminación, lo que otorga a este partido una relevancia especial para los intereses europeos de los colchoneros.

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