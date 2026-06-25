Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

World Cup - Copa del Mundo - Grupo F Kansas City Stadium

Cómo ver Túnez vs Holanda en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Túnez y Holanda se puede seguir en directo a través de Paramount+, Chilevision, DIRECTV Sports Chile y DGO. Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Túnez y Holanda cierran su participación en el Grupo F del Mundial 2026 este jueves 25 de junio en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City. Los dos equipos llegan a este partido en circunstancias radicalmente distintas.

La selección neerlandesa aterriza en Missouri con la confianza por las nubes. La goleada 5-1 sobre Suecia en Houston fue una declaración de intenciones: Cody Gakpo dominó el juego y Denzel Dumfries fue una amenaza constante por el carril derecho. Ronald Koeman solo necesita evitar una derrota abultada para asegurar el liderato del grupo.

Túnez, en cambio, ya está eliminada. Las derrotas ante Suecia (5-1) y Japón (4-0) cerraron su participación en la fase de grupos por séptima vez consecutiva. El técnico Sabri Lamouchi fue cesado tras la primera derrota, y Hervé Renard asumió el cargo de manera interina para dirigir al equipo en los partidos restantes.

Con la clasificación ya decidida para los tunecinos, Renard buscará que su equipo sea compacto y difícil de batir, intentando que los Águilas de Cartago se despidan del torneo con algo de dignidad. El capitán Ellyes Skhiri y el creativo Hannibal Mejbri tendrán la responsabilidad de generar peligro ofensivo.

Para los neerlandeses, este partido es una oportunidad de afianzar el ritmo antes de la fase eliminatoria. Virgil van Dijk lidera una defensa sólida, Frenkie de Jong controla el tempo desde el centro del campo, y la línea atacante encabezada por Gakpo y Brian Brobbey llega con hambre de goles.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Túnez vs Holanda en directo, el canal de televisión, la transmisión en vivo y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Hervé Renard dirige a Túnez de forma interina tras el cese de Sabri Lamouchi. El once proyectado incluye a Aymen Dahmen bajo palos; Ali Abdi, Montassar Talbi, Yan Valery y Omar Rekik en defensa; Rani Khedira, Anis Ben Slimane, Hannibal Mejbri y Khalil Ayari en el mediocampo; y Elias Saad junto a Hazem Mastouri en ataque. No se registran bajas por lesión ni por sanción en el equipo tunecino.

Ronald Koeman mantiene el mando de Holanda con un once proyectado que sitúa a Bart Verbruggen en portería; Micky van de Ven, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk y Denzel Dumfries en la línea defensiva; Tijjani Reijnders, Ryan Gravenberch y Frenkie de Jong en el centro del campo; y Donyell Malen, Cody Gakpo y Brian Brobbey como tridente ofensivo. Los neerlandeses tampoco presentan lesionados ni sancionados confirmados.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Túnez llega al partido en un momento de forma muy negativo, con cuatro derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota 4-0 ante Japón en el Mundial el 21 de junio, precedida por la caída 5-1 frente a Suecia el 15 de junio en el torneo. Antes del Mundial, los tunecinos encajaron un 5-0 ante Bélgica en un amistoso el 6 de junio y perdieron 1-0 contra Austria el 1 de junio. El único punto positivo en ese tramo fue un empate sin goles ante Canadá. En total, Túnez ha marcado un solo gol y ha recibido 15 en esos cinco partidos.

Holanda presenta un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. El resultado más reciente fue la contundente victoria 5-1 sobre Suecia el 20 de junio, tras el empate 2-2 con Japón el 14 de junio en el debut mundialista. En la preparación previa al torneo, los neerlandeses ganaron 2-1 a Uzbekistán el 8 de junio y cayeron 1-0 ante Argelia el 3 de junio. Un empate 1-1 con Ecuador completa el ciclo. El equipo de Koeman ha anotado 11 goles y ha concedido seis en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

TUN Último partidos HOL 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Túnez 1 - 1 Holanda 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El único precedente registrado entre ambas selecciones es un amistoso disputado el 11 de febrero de 2009, con Túnez como equipo local, que terminó con empate a uno. Con un solo enfrentamiento en el historial, no es posible extraer patrones ni tendencias del cara a cara entre los dos equipos.

Clasificación

En el Grupo F de la Copa del Mundo 2026, Holanda ocupa el primer puesto de la clasificación, mientras que Túnez se encuentra en la cuarta y última posición, ya eliminada del torneo.