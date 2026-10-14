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Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Shakhtar Donetsk y AEK Atenas, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 2
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Cómo ver Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Shakhtar Donetsk y AEK Atenas se podrá seguir en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación encontrarás los canales disponibles y cómo acceder al live stream.

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Shakhtar Donetsk recibe a AEK Atenas en Stamford Bridge en un duelo de la fase de liga de la Champions League. Ambos conjuntos llegan con necesidad de puntos para mejorar sus posiciones en la tabla.

El Shakhtar, dirigido por Arda Turan, atraviesa un momento de forma notable en el plano doméstico. El conjunto ucraniano ha encadenado victorias consecutivas en la Premier League ucraniana y llega con confianza al encuentro europeo.

AEK Atenas, bajo las órdenes de Marko Nikolic, también llega en buena dinámica. Los griegos vienen de golear 3-0 al OFI Crete en la Super League y acumulan cuatro victorias en sus últimos cinco partidos.

En la tabla de la Champions League, el Shakhtar ocupa la posición 18, mientras que AEK Atenas se sitúa en el puesto 15. Ninguno de los dos equipos está en zona de clasificación directa, lo que convierte este choque en un partido de gran importancia para ambas escuadras.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Shakhtar Donetsk contra AEK Atenas alineaciones probables

4-1-4-1
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
page.match.formation.title
AEK Atenas crest
AEK Atenas
AEK
4-4-2
D. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasP. HenriqueP. HenriqueM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarA. SantanaA. SantanaM. GomesM. GomesO. OcheretkoO. OcheretkoIsaqueIsaqueG. MendozaG. MendozaKaua EliasKaua EliasA. BrignoliA. BrignoliF. RelvasF. RelvasH. MoukoudiH. MoukoudiS. PiliosS. PiliosL. RotaL. RotaM. VitalisM. VitalisR. MarinR. MarinA. KoitaA. KoitaL. MajerL. MajerZiniZiniL. JovicL. Jovic
AEK Atenas crest
AEK Atenas
AEK
4-1-4-1
Shakhtar Donetsk

Once inicial

AEK Atenas

Manager

  • A. Turan
  • M. Nikolic

Arda Turan cuenta con una baja notable en el Shakhtar: Eguinaldo e Irakli Azarovi están en la lista de lesionados y no estarán disponibles. El once probable del conjunto ucraniano contaría con Dmytro Riznyk bajo palos, una línea defensiva formada por Vinicius Tobias, Pedro Henrique, Mykola Matviyenko y Valeriy Bondar, y un mediocampo con Alisson Santana, Marlon Gomes y Oleg Ocheretko. Isaque, Gleiker Mendoza y Kaua Elias apuntarían a completar el ataque.

En el lado del AEK Atenas, Marko Nikolic no tiene lesionados ni sancionados reportados. El once proyectado incluiría a Alberto Brignoli en portería, con Filipe Relvas, Harold Moukoudi, Stavros Pilios y Lazaros Rota en defensa. Milan Vitalis, Razvan Marin y Aboubakary Koita formarían el centro del campo, mientras que Lovro Majer, Zini y Luka Jovic serían los encargados del ataque.

Forma

SHK

SHK - Formulario

KAR
W1-2
PSV
D1-1
CHO
W2-0
LNZ
W3-0
VRI
W0-3
Gol marcado (encajado)
11/2
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
AEK

AEK - Formulario

LAS
W1-0
ATT
D1-1
PAF
W8-1
VOL
W1-2
OFI
W3-0
Gol marcado (encajado)
15/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El Shakhtar llega al partido con un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria 0-3 ante Veres Rivne en la Premier League ucraniana el 9 de octubre. En la Champions League, igualaron 1-1 ante el PSV Eindhoven, su único punto de inflexión en este período. En total, el conjunto de Turan ha marcado ocho goles y encajado dos en estos cinco partidos.

AEK Atenas presenta un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos. El triunfo más reciente llegó el 10 de octubre con una goleada 3-0 sobre el OFI Crete en la Super League griega. Destaca también su victoria 8-1 ante el Panserraikos en copa, aunque en la Champions League sumaron tres puntos ante el LASK con un ajustado 1-0.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre Shakhtar Donetsk y AEK Atenas. Este partido podría ser el primero entre ambos conjuntos en competición oficial.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Champions League, el Shakhtar Donetsk ocupa la posición 18 y AEK Atenas se encuentra en el puesto 15.

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