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Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Stamford Bridge

Cómo ver Shakhtar Donetsk vs AEK Atenas en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Shakhtar Donetsk y AEK Atenas se podrá seguir en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación encontrarás los canales disponibles y cómo acceder al live stream.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Shakhtar Donetsk recibe a AEK Atenas en Stamford Bridge en un duelo de la fase de liga de la Champions League. Ambos conjuntos llegan con necesidad de puntos para mejorar sus posiciones en la tabla.

El Shakhtar, dirigido por Arda Turan, atraviesa un momento de forma notable en el plano doméstico. El conjunto ucraniano ha encadenado victorias consecutivas en la Premier League ucraniana y llega con confianza al encuentro europeo.

AEK Atenas, bajo las órdenes de Marko Nikolic, también llega en buena dinámica. Los griegos vienen de golear 3-0 al OFI Crete en la Super League y acumulan cuatro victorias en sus últimos cinco partidos.

En la tabla de la Champions League, el Shakhtar ocupa la posición 18, mientras que AEK Atenas se sitúa en el puesto 15. Ninguno de los dos equipos está en zona de clasificación directa, lo que convierte este choque en un partido de gran importancia para ambas escuadras.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Arda Turan cuenta con una baja notable en el Shakhtar: Eguinaldo e Irakli Azarovi están en la lista de lesionados y no estarán disponibles. El once probable del conjunto ucraniano contaría con Dmytro Riznyk bajo palos, una línea defensiva formada por Vinicius Tobias, Pedro Henrique, Mykola Matviyenko y Valeriy Bondar, y un mediocampo con Alisson Santana, Marlon Gomes y Oleg Ocheretko. Isaque, Gleiker Mendoza y Kaua Elias apuntarían a completar el ataque.

En el lado del AEK Atenas, Marko Nikolic no tiene lesionados ni sancionados reportados. El once proyectado incluiría a Alberto Brignoli en portería, con Filipe Relvas, Harold Moukoudi, Stavros Pilios y Lazaros Rota en defensa. Milan Vitalis, Razvan Marin y Aboubakary Koita formarían el centro del campo, mientras que Lovro Majer, Zini y Luka Jovic serían los encargados del ataque.

Forma

El Shakhtar llega al partido con un registro de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria 0-3 ante Veres Rivne en la Premier League ucraniana el 9 de octubre. En la Champions League, igualaron 1-1 ante el PSV Eindhoven, su único punto de inflexión en este período. En total, el conjunto de Turan ha marcado ocho goles y encajado dos en estos cinco partidos.

AEK Atenas presenta un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco compromisos. El triunfo más reciente llegó el 10 de octubre con una goleada 3-0 sobre el OFI Crete en la Super League griega. Destaca también su victoria 8-1 ante el Panserraikos en copa, aunque en la Champions League sumaron tres puntos ante el LASK con un ajustado 1-0.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen enfrentamientos previos entre Shakhtar Donetsk y AEK Atenas. Este partido podría ser el primero entre ambos conjuntos en competición oficial.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, el Shakhtar Donetsk ocupa la posición 18 y AEK Atenas se encuentra en el puesto 15.