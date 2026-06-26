Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Senegal vs Irak en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y streaming en línea para ver Senegal vs Irak en directo se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Senegal e Irak se enfrentan este viernes 26 de junio en el BMO Field de Toronto en el último partido del Grupo I del Mundial 2026. Ambas selecciones llegan sin puntos tras dos derrotas, convirtiendo este encuentro en una eliminatoria directa por la supervivencia en el torneo.

Los Leones de Teranga estuvieron cerca de sumar en la segunda jornada, pero una derrota 3-2 ante Noruega —con un doblete de Erling Haaland tras el descanso— dejó al equipo de Pape Thiaw aún en busca de su primer punto. Ismaila Sarr marcó dos goles en ese partido y llega al BMO Field como la amenaza ofensiva más clara del conjunto senegalés.

Irak atraviesa una situación más comprometida. El equipo de Graham Arnold cayó 3-0 ante Francia en Filadelfia, resultado que siguió a la derrota 4-1 ante Noruega en la primera jornada. Los Leones de Mesopotamia han encajado siete goles sin respuesta en sus dos primeras apariciones mundialistas y necesitan marcar si quieren mantener vivo su torneo.

Ambos equipos ocupan los dos últimos puestos del Grupo I con cero puntos. Francia ya aseguró el liderato con seis puntos, mientras Noruega es segunda. Ocho de los doce terceros clasificados avanzarán a los dieciseisavos de final, lo que significa que una victoria aquí podría ser suficiente para uno de estos dos equipos, aunque la diferencia de goles tendrá un peso decisivo.

Para Senegal, ganar equivale a tres puntos y a asegurar el tercer puesto del grupo. Un empate también mantiene vivas sus opciones, aunque su diferencia de goles negativa hace que la clasificación como mejor tercero sea incierta. Irak, en cambio, solo tiene una opción: ganar. Un empate los elimina matemáticamente.

El BMO Field, estadio del Toronto FC, acogerá a más de 45.000 aficionados tras las ampliaciones específicas realizadas para el torneo. Las apasionadas aficiones de Senegal e Irak prometen crear un ambiente de los más intensos de la fase de grupos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Senegal vs Irak en directo, incluyendo el canal de TV, las opciones de streaming y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Pape Thiaw presenta un once inicial proyectado con Mory Diaw bajo palos, una línea defensiva formada por Moussa Niakhate, Krepin Diatta, Malick Diouf y Kalidou Koulibaly, un centro del campo con Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye y Lamine Camara, y un tridente atacante compuesto por Ismaila Sarr, Sadio Mane y Nicolas Jackson. Los Leones de Teranga no registran bajas por lesión ni por sanción de cara a este partido.

Graham Arnold alineará a Ahmed Basil Fadhil en portería, con Akam Hashem, Hussein Ali, Zaid Tahseen y Merchas Doski en defensa. Zidane Iqbal, Ali Jasim y Marko Lawk Farji formarán el centro del campo, con Amir Al-Ammari y Ayman Hussein apoyando al delantero Ali Al Hamadi. Irak tampoco tiene lesionados ni sancionados confirmados antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Senegal llega con un balance de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota 3-2 ante Noruega en la fase de grupos del Mundial el 23 de junio, encuentro en el que Ismaila Sarr marcó dos goles. Antes de eso, cayeron 3-1 ante Francia el 16 de junio. Su única victoria en este tramo llegó en un amistoso de marzo ante Gambia por 3-1, con un empate 0-0 ante Arabia Saudí en el camino. Los senegaleses han anotado ocho goles y encajado nueve en estos cinco partidos.

Irak también suma una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimas cinco salidas. Su partido más reciente fue la derrota 3-0 ante Francia el 22 de junio, precedida por la caída 4-1 ante Noruega el 16 de junio. El equipo de Arnold igualó 1-1 con España en un amistoso de junio y venció a Andorra 1-0 en mayo. Han marcado cuatro goles y encajado diez en este período, con un registro defensivo que es motivo de preocupación antes de un partido en el que no hay opción de no ganar.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existe registro de enfrentamientos previos entre Senegal e Irak. El partido del viernes en el BMO Field de Toronto será el primer encuentro documentado entre ambas selecciones.

Clasificación

En el Grupo I de la Copa del Mundo, Senegal ocupa el tercer puesto e Irak el cuarto tras disputarse dos jornadas.