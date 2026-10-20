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Liga de Campeones
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Sabah FK vs Borussia Dortmund: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Sabah FK vs Borussia Dortmund
Sabah FK
Borussia Dortmund
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Sabah FK y Borussia Dortmund, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
Baku Olimpiya Stadionu

Cómo ver Sabah FK vs Borussia Dortmund en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Sabah FK y Borussia Dortmund se puede ver en directo a través de Disney+. Consulta la disponibilidad en tu región y accede al live stream desde la plataforma.

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Borussia Dortmund viaja a Bakú para enfrentarse a Sabah FK en el Baku Olimpiya Stadionu en un nuevo partido de la fase de liga de la Champions League. El conjunto alemán llega a Azerbaiyán con la necesidad de sumar puntos tras un tramo irregular en la competición europea.

Sabah FK, dirigido por Valdas Dambrauskas, llega al partido con una racha notable. Los azerbaiyanos han encadenado cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, incluyendo un triunfo 2-0 ante Slavia de Praga en Champions League que les da confianza ante un rival de mayor renombre.

El Dortmund de Niko Kovac atraviesa un momento de reflexión. La derrota 0-1 en Noruega ante Bodø/Glimt fue un golpe duro, y el propio Kovac no escondió su decepción, cuestionando públicamente la mentalidad y la intensidad de sus jugadores en aquella noche ártica.

En el plano doméstico, el panorama es más alentador para el BVB. El equipo ocupa la segunda posición en la Bundesliga, aunque el empate sin goles ante Union Berlin el pasado fin de semana dejó un sabor amargo, con Gregor Kobel calificando el resultado de frustrante y doloroso.

El partido en Bakú supone una oportunidad para que Dortmund reencauce su campaña europea. Con 18 posiciones en la tabla de la Champions League frente al puesto 22 de Sabah, los alemanes necesitan una respuesta clara lejos de casa.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Sabah FK contra Borussia Dortmund alineaciones probables

4-2-3-1
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
page.match.formation.title
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
3-4-2-1
S. PokatilovS. PokatilovA. McCarthyA. McCarthyA. ZedadkaA. ZedadkaT. PuchaczT. PuchaczS. SolvetS. Solvetteam-logoD. QueirozV. SimicV. SimicI. LepinjicaI. LepinjicaK. ParrisK. ParrisU. RakhmonalievU. RakhmonalievJ. MickelsJ. MickelsG. KobelG. KobelN. SchlotterbeckN. SchlotterbeckJ. GadouJ. GadouW. AntonW. AntonJ. RyersonJ. RyersonD. SvenssonD. SvenssonE. NwaneriE. NwaneriJ. VeermanJ. VeermanJ. BellinghamJ. BellinghamM. BeierM. BeierS. GuirassyS. Guirassy
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
4-2-3-1
Sabah FK

Once inicial

Borussia Dortmund

Manager

  • V. Dambrauskas
  • N. Kovac

Valdas Dambrauskas tiene previsto alinear a Stas Pokatilov bajo palos, con una defensa formada por Aden McCarthy, Akim Zedadka, Tymoteusz Puchacz y Steve Solvet. El centro del campo contará con Du Queiroz, Veljko Simic y Umarali Rakhmonaliev, mientras que Kaheem Parris, Ivan Lepinjica y Joy-Lance Mickels formarán el ataque. No se han comunicado bajas por lesión ni sanción en el equipo local.

Niko Kovac apunta a un once con Gregor Kobel en portería y una línea defensiva compuesta por Joane Gadou, Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton y Julian Ryerson. Daniel Svensson, Fabio Silva y Felix Nmecha formarán el bloque medio, con Joey Veerman y Marcel Sabitzer apoyando a Serhou Guirassy en ataque. El club no ha reportado lesiones ni sanciones de cara a este partido, aunque se añadirán novedades si las hubiera antes del encuentro.

Forma

SAB

SAB - Formulario

SHA
W0-3
IMI
W3-1
NEF
D0-0
SLP
W2-0
FKQ
W0-4
Gol marcado (encajado)
12/1
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5
BVB

BVB - Formulario

SCP
W3-0
VFB
W0-1
SVW
D2-2
BOD
L1-0
FCU
D0-0
Gol marcado (encajado)
6/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Sabah FK llega en un estado de forma sólido, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una goleada 4-0 al FK Qabala en liga, y previamente habían derrotado 2-0 al Slavia de Praga en Champions League. En esos cinco partidos, los azerbaiyanos marcaron diez goles y encajaron solo uno, lo que refleja una solidez defensiva notable.

Borussia Dortmund presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El partido más reciente fue el empate sin goles ante Union Berlin, precedido por la derrota 1-0 en Bodø/Glimt. Entre sus resultados positivos destaca el triunfo 1-0 ante VfB Stuttgart. En total, el equipo de Kovac anotó tres goles y encajó dos en ese período, con una tendencia a ceder puntos en encuentros que llegaban con ventaja o como favoritos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos previos entre Sabah FK y Borussia Dortmund disponibles en este momento. Este partido en Bakú marcará un nuevo capítulo en la historia entre ambos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la fase de liga de la Champions League, Sabah FK ocupa la posición 22 y Borussia Dortmund la 18, lo que sitúa a ambos equipos en la zona baja de la clasificación y convierte este duelo en un partido de vital importancia para mejorar sus opciones de avanzar en la competición.

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