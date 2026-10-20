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Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 12:45 Baku Olimpiya Stadionu

Cómo ver Sabah FK vs Borussia Dortmund en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Borussia Dortmund viaja a Bakú para enfrentarse a Sabah FK en el Baku Olimpiya Stadionu en un nuevo partido de la fase de liga de la Champions League. El conjunto alemán llega a Azerbaiyán con la necesidad de sumar puntos tras un tramo irregular en la competición europea.

Sabah FK, dirigido por Valdas Dambrauskas, llega al partido con una racha notable. Los azerbaiyanos han encadenado cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, incluyendo un triunfo 2-0 ante Slavia de Praga en Champions League que les da confianza ante un rival de mayor renombre.

El Dortmund de Niko Kovac atraviesa un momento de reflexión. La derrota 0-1 en Noruega ante Bodø/Glimt fue un golpe duro, y el propio Kovac no escondió su decepción, cuestionando públicamente la mentalidad y la intensidad de sus jugadores en aquella noche ártica.

En el plano doméstico, el panorama es más alentador para el BVB. El equipo ocupa la segunda posición en la Bundesliga, aunque el empate sin goles ante Union Berlin el pasado fin de semana dejó un sabor amargo, con Gregor Kobel calificando el resultado de frustrante y doloroso.

El partido en Bakú supone una oportunidad para que Dortmund reencauce su campaña europea. Con 18 posiciones en la tabla de la Champions League frente al puesto 22 de Sabah, los alemanes necesitan una respuesta clara lejos de casa.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Valdas Dambrauskas tiene previsto alinear a Stas Pokatilov bajo palos, con una defensa formada por Aden McCarthy, Akim Zedadka, Tymoteusz Puchacz y Steve Solvet. El centro del campo contará con Du Queiroz, Veljko Simic y Umarali Rakhmonaliev, mientras que Kaheem Parris, Ivan Lepinjica y Joy-Lance Mickels formarán el ataque. No se han comunicado bajas por lesión ni sanción en el equipo local.

Niko Kovac apunta a un once con Gregor Kobel en portería y una línea defensiva compuesta por Joane Gadou, Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton y Julian Ryerson. Daniel Svensson, Fabio Silva y Felix Nmecha formarán el bloque medio, con Joey Veerman y Marcel Sabitzer apoyando a Serhou Guirassy en ataque. El club no ha reportado lesiones ni sanciones de cara a este partido, aunque se añadirán novedades si las hubiera antes del encuentro.

Forma

Sabah FK llega en un estado de forma sólido, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una goleada 4-0 al FK Qabala en liga, y previamente habían derrotado 2-0 al Slavia de Praga en Champions League. En esos cinco partidos, los azerbaiyanos marcaron diez goles y encajaron solo uno, lo que refleja una solidez defensiva notable.

Borussia Dortmund presenta un registro de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El partido más reciente fue el empate sin goles ante Union Berlin, precedido por la derrota 1-0 en Bodø/Glimt. Entre sus resultados positivos destaca el triunfo 1-0 ante VfB Stuttgart. En total, el equipo de Kovac anotó tres goles y encajó dos en ese período, con una tendencia a ceder puntos en encuentros que llegaban con ventaja o como favoritos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos de enfrentamientos previos entre Sabah FK y Borussia Dortmund disponibles en este momento. Este partido en Bakú marcará un nuevo capítulo en la historia entre ambos clubes.

Clasificación

En la tabla de la fase de liga de la Champions League, Sabah FK ocupa la posición 22 y Borussia Dortmund la 18, lo que sitúa a ambos equipos en la zona baja de la clasificación y convierte este duelo en un partido de vital importancia para mejorar sus opciones de avanzar en la competición.