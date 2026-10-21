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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

Cómo ver Real Betis vs Feyenoord en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

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Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Estadio Benito Villamarín de Sevilla acoge un duelo de Champions League entre Real Betis y Feyenoord, dos clubes que llegan a este encuentro con dinámicas muy distintas pero con ambiciones europeas intactas.

El equipo de Manuel Pellegrini viene de encajar una dura derrota por 5-2 ante el Barcelona en LaLiga, un resultado que expuso las vulnerabilidades defensivas del conjunto verdiblanco. Sin embargo, la semana previa al clásico doméstico, el Betis había demostrado su carácter europeo al remontar ante el Oporto con un 3-2 gracias a un penalti tardío de Isco.

Feyenoord, dirigido por Giovanni van Bronckhorst, llega a Sevilla en un momento de plena confianza. Los rojiblancos de Róterdam lideran la Eredivisie con autoridad y acumulan cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo un triunfo por 3-2 ante el Como en la fase de grupos de la Champions League.

El capitán del Feyenoord, Luciano Valente, ha destacado el ambiente positivo que rodea al equipo esta temporada, un factor que el club espera trasladar también a sus compromisos europeos fuera de casa.

Para el Betis, este partido representa una oportunidad de recuperar sensaciones en Europa tras las exigencias de un calendario apretado. Pellegrini necesita que su equipo demuestre en el Villamarín la misma resiliencia que mostró ante el Oporto.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Manuel Pellegrini no podrá contar con Junior Firpo ni Juan Hernández por lesión. El once probable del Betis apunta a Álvaro Vallés en portería, con una línea defensiva formada por Natan, Valentín Gómez, Ángel Ortiz y Marc Bartra. En el centro del campo y ataque, Isco, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Pablo Fornals, Facundo Bernal y Troy Parrott completarían el equipo inicial.

Giovanni van Bronckhorst afronta este desplazamiento con una lista de bajas considerable: Jordan Bos, Gonçalo Borges, Jakub Moder, Bart Nieuwkoop, Reiss Nelson, Gijs Smal y Shaqueel van Persie están todos descartados por lesión. El once previsto sitúa a Tjark Ernst bajo palos, con Tsuyoshi Watanabe, Givairo Read, Jerry St. Juste y Mika Marmol en defensa, mientras que Gjivai Zechiel, Oussama Targhalline, Charles Vanhoutte, Luciano Valente, Nacho Ferri y Anis Hadj Moussa formarían el resto del equipo.

Forma

El Real Betis presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota por 5-2 ante el Barcelona en LaLiga, aunque antes de ese encuentro el equipo encadenó victorias ante el Oporto en Champions League (3-2) y ante el Osasuna en liga (5-2). A lo largo de esos cinco partidos, el Betis ha marcado doce goles y ha encajado once, lo que refleja tanto su capacidad goleadora como su fragilidad defensiva.

Feyenoord llega a Sevilla con cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco compromisos. El triunfo más reciente fue un 3-4 en campo del Telstar en la Eredivisie, precedido por la victoria ante el Como en Champions League (3-2). En ese período, el conjunto neerlandés ha anotado diecisiete goles y solo ha concedido seis, consolidando una racha que incluye goleadas por 5-0 al FC Utrecht y 7-0 al Zwolle en liga doméstica.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 1 0 0 Europa League Real Betis BET 2 Feyenoord FEY 1 F 2 Goles marcados 1 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único precedente registrado entre ambos clubes tuvo lugar el 29 de enero de 2026 en la Europa League, cuando el Real Betis se impuso al Feyenoord por 2-1 en el Benito Villamarín. Con un único antecedente disponible, el Betis parte con el bagaje de haber ganado ese duelo directo, aunque la diferencia de momento actual entre ambos equipos otorga al encuentro un carácter abierto.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, el Real Betis ocupa la décima posición mientras que el Feyenoord se sitúa en el puesto 24. Ambos equipos necesitan sumar puntos para mejorar su clasificación en la fase de liga y mantener opciones de avanzar en la competición.