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Real Betis vs Feyenoord: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Betis vs Feyenoord
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Real Betis y Feyenoord, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
Estadio Benito Villamarin

Cómo ver Real Betis vs Feyenoord en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y live stream para ver Real Betis vs Feyenoord están disponibles a través de Disney+ y ESPN Chile. Consulta la disponibilidad en tu región en la tabla a continuación.

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El Estadio Benito Villamarín de Sevilla acoge un duelo de Champions League entre Real Betis y Feyenoord, dos clubes que llegan a este encuentro con dinámicas muy distintas pero con ambiciones europeas intactas.

El equipo de Manuel Pellegrini viene de encajar una dura derrota por 5-2 ante el Barcelona en LaLiga, un resultado que expuso las vulnerabilidades defensivas del conjunto verdiblanco. Sin embargo, la semana previa al clásico doméstico, el Betis había demostrado su carácter europeo al remontar ante el Oporto con un 3-2 gracias a un penalti tardío de Isco.

Feyenoord, dirigido por Giovanni van Bronckhorst, llega a Sevilla en un momento de plena confianza. Los rojiblancos de Róterdam lideran la Eredivisie con autoridad y acumulan cinco victorias consecutivas en todas las competiciones, incluyendo un triunfo por 3-2 ante el Como en la fase de grupos de la Champions League.

El capitán del Feyenoord, Luciano Valente, ha destacado el ambiente positivo que rodea al equipo esta temporada, un factor que el club espera trasladar también a sus compromisos europeos fuera de casa.

Para el Betis, este partido representa una oportunidad de recuperar sensaciones en Europa tras las exigencias de un calendario apretado. Pellegrini necesita que su equipo demuestre en el Villamarín la misma resiliencia que mostró ante el Oporto.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Real Betis contra Feyenoord alineaciones probables

4-2-3-1
Real Betis crest
Real Betis
BET
page.match.formation.title
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-3-3
A. VallesA. VallesNatanNatanV. GomezV. GomezA. OrtizA. OrtizM. BartraM. BartraIscoIscoAntonyAntonyA. EzzalzouliA. EzzalzouliP. FornalsP. FornalsF. BernalF. BernalT. ParrottT. ParrottT. ErnstT. ErnstT. WatanabeT. WatanabeG. ReadG. ReadJ. St. JusteJ. St. JusteM. MarmolM. MarmolG. ZechielG. ZechielO. TarghallineO. TarghallineC. VanhoutteC. VanhoutteL. ValenteL. ValenteN. FerriN. FerriA. Hadj MoussaA. Hadj Moussa
Feyenoord crest
Feyenoord
FEY
4-2-3-1
Real Betis

Once inicial

Feyenoord

Manager

  • M. Pellegrini
  • G. van Bronckhorst

Manuel Pellegrini no podrá contar con Junior Firpo ni Juan Hernández por lesión. El once probable del Betis apunta a Álvaro Vallés en portería, con una línea defensiva formada por Natan, Valentín Gómez, Ángel Ortiz y Marc Bartra. En el centro del campo y ataque, Isco, Antony, Abdessamad Ezzalzouli, Pablo Fornals, Facundo Bernal y Troy Parrott completarían el equipo inicial.

Giovanni van Bronckhorst afronta este desplazamiento con una lista de bajas considerable: Jordan Bos, Gonçalo Borges, Jakub Moder, Bart Nieuwkoop, Reiss Nelson, Gijs Smal y Shaqueel van Persie están todos descartados por lesión. El once previsto sitúa a Tjark Ernst bajo palos, con Tsuyoshi Watanabe, Givairo Read, Jerry St. Juste y Mika Marmol en defensa, mientras que Gjivai Zechiel, Oussama Targhalline, Charles Vanhoutte, Luciano Valente, Nacho Ferri y Anis Hadj Moussa formarían el resto del equipo.

Forma

BET

BET - Formulario

GET
W1-0
COR
D1-1
OSA
W5-2
POR
W3-2
BAR
L2-5
Gol marcado (encajado)
12/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
FEY

FEY - Formulario

ZWO
W0-7
UTR
W5-0
AZ
W2-0
COM
W3-2
TEL
W3-4
Gol marcado (encajado)
21/5
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Real Betis presenta un registro de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue la derrota por 5-2 ante el Barcelona en LaLiga, aunque antes de ese encuentro el equipo encadenó victorias ante el Oporto en Champions League (3-2) y ante el Osasuna en liga (5-2). A lo largo de esos cinco partidos, el Betis ha marcado doce goles y ha encajado once, lo que refleja tanto su capacidad goleadora como su fragilidad defensiva.

Feyenoord llega a Sevilla con cinco victorias consecutivas en sus últimos cinco compromisos. El triunfo más reciente fue un 3-4 en campo del Telstar en la Eredivisie, precedido por la victoria ante el Como en Champions League (3-2). En ese período, el conjunto neerlandés ha anotado diecisiete goles y solo ha concedido seis, consolidando una racha que incluye goleadas por 5-0 al FC Utrecht y 7-0 al Zwolle en liga doméstica.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real BetisEmpateFeyenoord
1
0
0
Europa League
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
F
2Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único precedente registrado entre ambos clubes tuvo lugar el 29 de enero de 2026 en la Europa League, cuando el Real Betis se impuso al Feyenoord por 2-1 en el Benito Villamarín. Con un único antecedente disponible, el Betis parte con el bagaje de haber ganado ese duelo directo, aunque la diferencia de momento actual entre ambos equipos otorga al encuentro un carácter abierto.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
12
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
13
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
16
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
17
ComoComoCOM
210164+23
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
21
LensLensRCL
210134-13
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
31
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
32
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
33
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Champions League, el Real Betis ocupa la décima posición mientras que el Feyenoord se sitúa en el puesto 24. Ambos equipos necesitan sumar puntos para mejorar su clasificación en la fase de liga y mantener opciones de avanzar en la competición.

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