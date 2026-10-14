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Real Betis vs FC Oporto: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Real Betis vs FC Oporto
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Real Betis y FC Oporto, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 2
Estadio Benito Villamarin

Cómo ver Real Betis vs FC Oporto en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Real Betis vs FC Porto se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. Las opciones de emisión en televisión y streaming están detalladas a continuación.

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El Real Betis recibe al FC Porto en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla este miércoles 14 de octubre de 2026, en un encuentro de la fase de liga de la UEFA Champions League que tiene implicaciones directas en la clasificación para los puestos de eliminatoria.

El conjunto de Manuel Pellegrini llega en un momento de forma notable. Tras golear al Osasuna por 5-2 en LaLiga el pasado fin de semana, los verdiblancos han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. La victoria en la primera jornada europea ante el Lille por 3-2 les otorga una posición cómoda en la tabla continental, y el Villamarín se convierte esta noche en su fortín europeo, ya que el estadio de renovación —el Estadio de La Cartuja— se reserva para los compromisos domésticos.

El FC Porto, dirigido por Francesco Farioli, aterrizó en Sevilla con la necesidad de sumar. Su derrota inaugural ante el Manchester City por 2-0 en la Champions les dejó en una posición delicada en la clasificación, aunque la respuesta en Liga Portugal ha sido contundente: cuatro victorias consecutivas, incluyendo un notable 3-1 ante el Benfica, demuestran que el equipo tiene recursos.

Sin historial competitivo relevante entre ambos clubes —solo un amistoso en 2019 que terminó en empate a uno— este choque representa un estreno en competición oficial para dos aficiones que se conocen poco. Esa incertidumbre añade un atractivo particular a la noche sevillana.

La presión recae claramente sobre los Dragones. Con Real Betis asentado en la zona alta de la tabla y Porto mirando desde abajo, los de Farioli necesitan los tres puntos para no descolgarse en una fase de liga que no perdona los tropiezos tempranos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Real Betis contra FC Oporto alineaciones probables

4-2-3-1
Real Betis crest
Real Betis
BET
page.match.formation.title
FC Oporto crest
FC Oporto
POR
4-3-3
A. VallesA. VallesNatanNatanHéctor BellerínHéctor BellerínM. BartraM. BartraFrancisco GarcíaFrancisco GarcíaA. EzzalzouliA. EzzalzouliIscoIscoR. RiquelmeR. RiquelmeF. BernalF. BernalD. CeballosD. CeballosT. ParrottT. ParrottD. CostaD. CostaA. CostaA. CostaN. PerezN. PerezJ. KiwiorJ. KiwiorF. MouraF. MouraA. VarelaA. VarelaP. RosarioP. RosarioG. VeigaG. VeigaA. SilvaA. Silvateam-logoPepeB. SainzB. Sainz
FC Oporto crest
FC Oporto
POR
4-2-3-1
Real Betis

Once inicial

FC Oporto

Manager

  • M. Pellegrini
  • F. Farioli

Manuel Pellegrini tiene prácticamente toda la plantilla disponible para este encuentro. El único ausente confirmado es Junior Firpo por lesión, mientras que el técnico chileno apunta a un once inicial formado por Álvaro Vallés; Natan, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Francisco García; Abdessamad Ezzalzouli, Isco, Rodrigo Riquelme, Facundo Bernal, Dani Ceballos; y Troy Parrott.

En el bando visitante, Francesco Farioli afronta varias bajas. Zaidu Sanusi y William Gomes están en la enfermería, y Jan Bednarek cumple sanción por lo que no podrá participar. El once proyectado para Porto es: Diogo Costa; Alberto Costa, Nehuen Pérez, Jakub Kiwior, Francisco Moura; Alan Varela, Pablo Rosario; Gabriel Veiga, Andre Silva, Pepe; y Borja Sainz. Se añadirán actualizaciones si cambia la situación antes del pitido inicial.

Forma

BET

BET - Formulario

LIL
W2-3
VIL
W1-2
GET
W1-0
COR
D1-1
OSA
W5-2
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
POR

POR - Formulario

MCI
L0-2
CAP
W1-4
BEN
W3-1
COR
W1-3
MAR
W1-2
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El Real Betis presenta un balance de cuatro victorias, un empate y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. La goleada más reciente, un 5-2 ante el Osasuna en LaLiga, es la mejor muestra de su momento ofensivo. En esa racha también se incluyen triunfos ante el Getafe (1-0) y en el campo del Villarreal (1-2), además de la victoria en la primera jornada europea frente al Lille (3-2). En total, los béticos han anotado doce goles y encajado ocho en esos cinco compromisos.

El FC Porto acumula cuatro victorias y una derrota en el mismo período. Tras caer ante el Manchester City (0-2) en la apertura de la Champions, los portugueses han respondido con solidez en Liga Portugal: destacan el 3-1 al Benfica y el 4-1 ante el Casa Pia AC, además de un 1-2 ante el Marítimo. Porto ha marcado once goles y recibido cuatro en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Real BetisEmpateFC Oporto
0
0
1
Amistosos
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
F
1Goles marcados1
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron1/1

El único antecedente registrado entre Real Betis y FC Porto es un amistoso disputado el 19 de julio de 2019 en el estadio del Porto, que terminó con empate a uno. No existen más encuentros en el historial disponible entre ambos clubes, por lo que este partido de Champions League supone el primer choque oficial entre las dos escuadras.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la fase de liga de la Champions League, el Real Betis ocupa la undécima posición, lo que le sitúa en zona de clasificación directa para los octavos de final. El FC Porto se encuentra en el puesto 29, fuera de los puestos de eliminatoria, lo que convierte este partido en un encuentro de alta exigencia para los visitantes si quieren mantenerse con opciones de avanzar en la competición.

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