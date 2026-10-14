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Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Estadio Benito Villamarin

Cómo ver Real Betis vs FC Oporto en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Real Betis vs FC Porto se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. Las opciones de emisión en televisión y streaming están detalladas a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Real Betis recibe al FC Porto en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla este miércoles 14 de octubre de 2026, en un encuentro de la fase de liga de la UEFA Champions League que tiene implicaciones directas en la clasificación para los puestos de eliminatoria.

El conjunto de Manuel Pellegrini llega en un momento de forma notable. Tras golear al Osasuna por 5-2 en LaLiga el pasado fin de semana, los verdiblancos han ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. La victoria en la primera jornada europea ante el Lille por 3-2 les otorga una posición cómoda en la tabla continental, y el Villamarín se convierte esta noche en su fortín europeo, ya que el estadio de renovación —el Estadio de La Cartuja— se reserva para los compromisos domésticos.

El FC Porto, dirigido por Francesco Farioli, aterrizó en Sevilla con la necesidad de sumar. Su derrota inaugural ante el Manchester City por 2-0 en la Champions les dejó en una posición delicada en la clasificación, aunque la respuesta en Liga Portugal ha sido contundente: cuatro victorias consecutivas, incluyendo un notable 3-1 ante el Benfica, demuestran que el equipo tiene recursos.

Sin historial competitivo relevante entre ambos clubes —solo un amistoso en 2019 que terminó en empate a uno— este choque representa un estreno en competición oficial para dos aficiones que se conocen poco. Esa incertidumbre añade un atractivo particular a la noche sevillana.

La presión recae claramente sobre los Dragones. Con Real Betis asentado en la zona alta de la tabla y Porto mirando desde abajo, los de Farioli necesitan los tres puntos para no descolgarse en una fase de liga que no perdona los tropiezos tempranos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Manuel Pellegrini tiene prácticamente toda la plantilla disponible para este encuentro. El único ausente confirmado es Junior Firpo por lesión, mientras que el técnico chileno apunta a un once inicial formado por Álvaro Vallés; Natan, Héctor Bellerín, Marc Bartra, Francisco García; Abdessamad Ezzalzouli, Isco, Rodrigo Riquelme, Facundo Bernal, Dani Ceballos; y Troy Parrott.

En el bando visitante, Francesco Farioli afronta varias bajas. Zaidu Sanusi y William Gomes están en la enfermería, y Jan Bednarek cumple sanción por lo que no podrá participar. El once proyectado para Porto es: Diogo Costa; Alberto Costa, Nehuen Pérez, Jakub Kiwior, Francisco Moura; Alan Varela, Pablo Rosario; Gabriel Veiga, Andre Silva, Pepe; y Borja Sainz. Se añadirán actualizaciones si cambia la situación antes del pitido inicial.

Forma

El Real Betis presenta un balance de cuatro victorias, un empate y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. La goleada más reciente, un 5-2 ante el Osasuna en LaLiga, es la mejor muestra de su momento ofensivo. En esa racha también se incluyen triunfos ante el Getafe (1-0) y en el campo del Villarreal (1-2), además de la victoria en la primera jornada europea frente al Lille (3-2). En total, los béticos han anotado doce goles y encajado ocho en esos cinco compromisos.

El FC Porto acumula cuatro victorias y una derrota en el mismo período. Tras caer ante el Manchester City (0-2) en la apertura de la Champions, los portugueses han respondido con solidez en Liga Portugal: destacan el 3-1 al Benfica y el 4-1 ante el Casa Pia AC, además de un 1-2 ante el Marítimo. Porto ha marcado once goles y recibido cuatro en esos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 0 1 Amistosos FC Oporto POR 1 Real Betis BET 1 F 1 Goles marcados 1 Partidos con más de 2.5 goles 0 / 1 Ambos equipos marcaron 1 / 1

El único antecedente registrado entre Real Betis y FC Porto es un amistoso disputado el 19 de julio de 2019 en el estadio del Porto, que terminó con empate a uno. No existen más encuentros en el historial disponible entre ambos clubes, por lo que este partido de Champions League supone el primer choque oficial entre las dos escuadras.

Clasificación

En la tabla de la fase de liga de la Champions League, el Real Betis ocupa la undécima posición, lo que le sitúa en zona de clasificación directa para los octavos de final. El FC Porto se encuentra en el puesto 29, fuera de los puestos de eliminatoria, lo que convierte este partido en un encuentro de alta exigencia para los visitantes si quieren mantenerse con opciones de avanzar en la competición.