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RB Leipzig vs PSV Eindhoven: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

RB Leipzig vs PSV Eindhoven
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre RB Leipzig y PSV Eindhoven, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Cómo ver RB Leipzig vs PSV Eindhoven en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El RB Leipzig vs PSV Eindhoven se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación encontrarás los canales de televisión y opciones de streaming disponibles para seguir el partido en vivo.

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El RB Leipzig recibe al PSV Eindhoven en el Red Bull Arena de Leipzig en un partido de la Liga de Campeones que llega en un momento delicado para el conjunto alemán.

Martín Demichelis atraviesa una racha complicada al frente del Leipzig. El equipo acumula tres derrotas en sus últimos cinco partidos de liga y ocupa una posición en la tabla que no refleja las expectativas depositadas en el club al inicio de la temporada. La derrota por 4-1 ante el Como en la fase de grupos de la Champions fue un golpe duro, y la presión sobre el técnico argentino no ha dejado de crecer desde entonces.

Sin embargo, el Leipzig llega a este partido con un resultado que puede cambiar el ánimo: la goleada por 6-0 al Eintracht Frankfurt en la última jornada de Bundesliga fue su mejor actuación de la temporada y una señal de que el equipo sigue siendo capaz de golpear con contundencia cuando está enchufado.

El PSV, por su parte, llega con la confianza de haber ganado sus dos últimas salidas. Peter Bosz ha construido un equipo con vocación ofensiva que ha demostrado capacidad para competir tanto en la Eredivisie como en Europa. Los neerlandeses vienen de superar al SC Heerenveen 2-0 en liga y saben que una victoria aquí les daría un impulso considerable en la clasificación de la competición.

Con bajas importantes en ambos bandos y dos equipos que necesitan puntos para escalar posiciones en la Liga de Campeones, el duelo en Leipzig promete intensidad desde el primer minuto. A continuación, toda la información para seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

RB Leipzig contra PSV Eindhoven alineaciones

4-2-3-1
RB Leipzig crest
RB Leipzig
RBL
page.match.formation.title
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
4-3-3
M. VandevoordtM. VandevoordtC. LukebaC. LukebaW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumR. BakuR. BakuA. NusaA. NusaE. BanzuziE. BanzuziB. GrudaB. GrudaN. El AynaouiN. El AynaouiC. NkunkuC. NkunkuR. CruzR. CruzM. KovarM. KovarS. DestS. DestL. GeertruidaL. GeertruidaF. KosticF. KosticA. ObispoA. ObispoG. TilG. TilK. SanoK. SanoMauro JuniorMauro JuniorS. MijnansS. MijnansR. van BommelR. van BommelI. PerisicI. Perisic
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
4-2-3-1
RB Leipzig

Once inicial

PSV Eindhoven

Suplentes

Manager

  • Martín Demichelis
  • P. Bosz

Martín Demichelis no podrá contar con Christoph Baumgartner, Marc Guiu ni Forzan Assan Ouedraogo por lesión. El once probable del Leipzig incluye a Maarten Vandevoordt bajo palos, con Castello Lukeba, Willi Orban y David Raum en defensa, y Christopher Nkunku como referencia ofensiva.

El PSV llega con una lista de bajas considerable: Sam Lammers, Sami Ouaissa, Ricardo Pepi, Alassane Plea, Jerdy Schouten, Kilian Sildillia, Paul Wanner y Adamo Nagalo están todos descartados por lesión. Peter Bosz apunta a un once con Matej Kovar en portería, Ivan Perisic en ataque y Guus Til y Noah Fernandez en el centro del campo.

RB Leipzig

Lesiones y suspensiones

PSV Eindhoven

Forma

RBL

RBL - Formulario

SVW
L3-1
COM
L4-1
HSV
W5-0
B04
L2-0
SGE
W6-0
Gol marcado (encajado)
13/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5
PSV

PSV - Formulario

AJX
W1-3
SHK
D1-1
SPA
W4-1
TWE
L3-2
HEE
W2-0
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5

El RB Leipzig llega con un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con diez goles a favor y diez en contra. Su resultado más reciente fue la contundente victoria por 6-0 ante el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga, que contrasta con la derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League. Antes de eso, el equipo también cayó 2-0 ante el Bayer Leverkusen y 3-1 en Werder Bremen, aunque intercaló un 5-0 al Hamburgo.

El PSV presenta tres victorias, un empate y una derrota en el mismo período, con diez goles marcados y cuatro encajados. Su último partido fue una victoria 2-0 ante el SC Heerenveen en la Eredivisie. En este tramo también figura un empate 1-1 ante el Shakhtar Donetsk en la Liga de Campeones, una derrota 3-2 ante el FC Twente y victorias ante el Sparta Rotterdam por 4-1 y ante el Ajax por 3-1.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no incluyen encuentros directos previos entre el RB Leipzig y el PSV Eindhoven. Se actualizará esta sección si se dispone de más información antes del partido.

Clasificación

#
PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
2
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
3
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
110050+53
W
4
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
W
5
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
10
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
12
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
14
ArsenalArsenalARS
110010+13
W
15
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
16
LensLensRCL
210134-13
L
W
17
Sabah FKSabah FKSAB
210114-33
W
L
18
RomaRomaROM
10101101
D
19
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
20
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
D
21
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
22
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
L
23
BrujasBrujasCLB
100123-10
L
24
LilleLilleLIL
100123-10
L
25
Inter MilánInter MilánINT
100112-10
L
26
Atlético MadridAtlético MadridATM
100112-10
L
27
SSC NápolesSSC NápolesNAP
100101-10
L
28
LASKLASKLAS
100101-10
L
29
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200224-20
L
L
30
VikingVikingVIK
100113-20
L
31
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
L
32
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
33
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
L
34
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación de la Liga de Campeones, el PSV ocupa la posición 19 y el RB Leipzig la 32, lo que sitúa a ambos equipos en la zona media-baja de la tabla y convierte este partido en un duelo con implicaciones directas para sus opciones de avanzar en la competición.

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