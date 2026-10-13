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Liga de Campeones - Jornada 2 13 oct 2026 - 15:00 Red Bull Arena Leipzig

Cómo ver RB Leipzig vs PSV Eindhoven en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El RB Leipzig vs PSV Eindhoven se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación encontrarás los canales de televisión y opciones de streaming disponibles para seguir el partido en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El RB Leipzig recibe al PSV Eindhoven en el Red Bull Arena de Leipzig en un partido de la Liga de Campeones que llega en un momento delicado para el conjunto alemán.

Martín Demichelis atraviesa una racha complicada al frente del Leipzig. El equipo acumula tres derrotas en sus últimos cinco partidos de liga y ocupa una posición en la tabla que no refleja las expectativas depositadas en el club al inicio de la temporada. La derrota por 4-1 ante el Como en la fase de grupos de la Champions fue un golpe duro, y la presión sobre el técnico argentino no ha dejado de crecer desde entonces.

Sin embargo, el Leipzig llega a este partido con un resultado que puede cambiar el ánimo: la goleada por 6-0 al Eintracht Frankfurt en la última jornada de Bundesliga fue su mejor actuación de la temporada y una señal de que el equipo sigue siendo capaz de golpear con contundencia cuando está enchufado.

El PSV, por su parte, llega con la confianza de haber ganado sus dos últimas salidas. Peter Bosz ha construido un equipo con vocación ofensiva que ha demostrado capacidad para competir tanto en la Eredivisie como en Europa. Los neerlandeses vienen de superar al SC Heerenveen 2-0 en liga y saben que una victoria aquí les daría un impulso considerable en la clasificación de la competición.

Con bajas importantes en ambos bandos y dos equipos que necesitan puntos para escalar posiciones en la Liga de Campeones, el duelo en Leipzig promete intensidad desde el primer minuto. A continuación, toda la información para seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Martín Demichelis no podrá contar con Christoph Baumgartner, Marc Guiu ni Forzan Assan Ouedraogo por lesión. El once probable del Leipzig incluye a Maarten Vandevoordt bajo palos, con Castello Lukeba, Willi Orban y David Raum en defensa, y Christopher Nkunku como referencia ofensiva.

El PSV llega con una lista de bajas considerable: Sam Lammers, Sami Ouaissa, Ricardo Pepi, Alassane Plea, Jerdy Schouten, Kilian Sildillia, Paul Wanner y Adamo Nagalo están todos descartados por lesión. Peter Bosz apunta a un once con Matej Kovar en portería, Ivan Perisic en ataque y Guus Til y Noah Fernandez en el centro del campo.

Forma

El RB Leipzig llega con un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con diez goles a favor y diez en contra. Su resultado más reciente fue la contundente victoria por 6-0 ante el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga, que contrasta con la derrota por 4-1 ante el Como en la Champions League. Antes de eso, el equipo también cayó 2-0 ante el Bayer Leverkusen y 3-1 en Werder Bremen, aunque intercaló un 5-0 al Hamburgo.

El PSV presenta tres victorias, un empate y una derrota en el mismo período, con diez goles marcados y cuatro encajados. Su último partido fue una victoria 2-0 ante el SC Heerenveen en la Eredivisie. En este tramo también figura un empate 1-1 ante el Shakhtar Donetsk en la Liga de Campeones, una derrota 3-2 ante el FC Twente y victorias ante el Sparta Rotterdam por 4-1 y ante el Ajax por 3-1.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no incluyen encuentros directos previos entre el RB Leipzig y el PSV Eindhoven. Se actualizará esta sección si se dispone de más información antes del partido.

Clasificación

En la clasificación de la Liga de Campeones, el PSV ocupa la posición 19 y el RB Leipzig la 32, lo que sitúa a ambos equipos en la zona media-baja de la tabla y convierte este partido en un duelo con implicaciones directas para sus opciones de avanzar en la competición.