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World Cup - Copa del Mundo - Grupo I New York/New Jersey Stadium

Cómo ver Noruega vs Senegal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en línea para ver Noruega vs Senegal en directo están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Noruega y Senegal se enfrentan este lunes 22 de junio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en un duelo del Grupo I de la Copa del Mundo 2026 que tiene implicaciones directas para la clasificación a la siguiente ronda.

Noruega llegó con una declaración de intenciones. Su debut mundialista fue una exhibición: 4-1 ante Irak en el Gillette Stadium, con Erling Haaland anotando dos goles en su primera aparición en una Copa del Mundo. Los escandinavos regresan al mismo escenario donde Senegal disputó su primer partido, con la confianza de quien ya conoce el camino.

Senegal, en cambio, necesita una respuesta. Los Leones de Teranga ofrecieron una primera parte competitiva ante Francia, pero sucumbieron tras el descanso ante la calidad de Kylian Mbappé y Michael Olise, que sellaron una victoria 3-1 para Les Bleus. Pape Thiaw sabe que su equipo no puede permitirse otro tropiezo.

Las consecuencias son claras: una derrota senegalesa complicaría enormemente sus opciones de avanzar, convirtiendo el tercer partido ante Irak en una final sin red. Noruega, líder del grupo, puede jugar con mayor libertad y afianzar su billete a la siguiente fase con otro resultado positivo.

Sobre el césped habrá talento de sobra. Martin Ødegaard y Haaland lideran una selección noruega que regresa a un gran torneo tras casi tres décadas de ausencia. Sadio Mané, Kalidou Koulibaly e Idrissa Gana Gueye conforman el eje de una Senegal con experiencia y orgullo herido.

El MetLife Stadium, sede de la Final del Mundial el 19 de julio, acoge así un partido con sabor a eliminatoria antes de tiempo. A continuación, todo lo que necesitas saber para seguirlo en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Stale Solbakken presenta un once de garantías para Noruega. Ørjan Nyland ocupa la portería, con una defensa formada por Kristoffer Ajer, David Møller Wolfe, Julian Ryerson y Torbjørn Heggem. Martin Ødegaard y Sander Berge organizan el centro del campo junto a Fredrik Aursnes, mientras que Antonio Nusa, Erling Haaland y Alexander Sørloth encabezan el ataque. No hay bajas por lesión ni sanción registradas en el bando noruego.

Pape Thiaw alinea a Senegal con Édouard Mendy bajo palos y una defensa construida alrededor de Kalidou Koulibaly, completada por Malick Diouf, Krepin Diatta y Moussa Niakhaté. Lamine Camara, Pape Gueye e Idrissa Gana Gueye forman el bloque central, con Nicolas Jackson, Sadio Mané e Ismaila Sarr en la línea ofensiva. Tampoco se registran lesionados ni sancionados para los Leones de Teranga. Se añadirán actualizaciones si la situación cambia antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Noruega llega con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, con una sola derrota: la caída 2-1 ante Países Bajos en un amistoso de marzo. Su partido más reciente fue el contundente 4-1 ante Irak en la fase de grupos el 16 de junio, al que se suma un 3-1 frente a Suecia en un amistoso de junio. El empate 1-1 con Marruecos y el 0-0 ante Suiza completan una racha en la que los noruegos han marcado con regularidad y concedido poco.

Senegal acumula dos victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros, con un empate. El resultado más reciente fue la derrota 3-1 ante Francia en la fase de grupos el 16 de junio. Antes de eso, empataron 0-0 con Arabia Saudí y perdieron 3-2 ante Estados Unidos en amistosos de mayo. Sus triunfos llegaron ante Gambia (3-1) y Perú (2-0) en marzo, lo que muestra que los Leones son capaces de ser contundentes cuando las circunstancias les favorecen.

Historial de Enfrentamientos Directos

NOR Último partidos SEN 0 Victorias 0 Empates 1 Victoria Senegal 2 - 1 Noruega 1 Goles marcados 2 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El historial entre ambas selecciones en el registro disponible se reduce a un único encuentro. Senegal venció a Noruega 2-1 en un amistoso disputado el 1 de marzo de 2006 en territorio senegalés. Un solo antecedente ofrece un contexto limitado para lo que puede suceder en el MetLife Stadium, aunque confirma que los africanos ya han superado a su rival de este lunes en al menos una ocasión.

Clasificación

En el Grupo I de la Copa del Mundo, Noruega ocupa el primer puesto tras su victoria inaugural, mientras que Senegal es tercero después de su derrota ante Francia.