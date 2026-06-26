Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Noruega vs Francia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Noruega vs Francia del Mundial 2026 tiene cobertura televisiva y en streaming. A continuación se detallan los canales y plataformas donde podrás seguir la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Gillette Stadium de Foxborough acoge este viernes el cierre del Grupo I del Mundial 2026, con Noruega y Francia midiendo fuerzas en un duelo que definirá quién lidera la tabla. Ambas selecciones ya tienen asegurado su pase a la fase de eliminación directa, pero el primer puesto está en juego.

Francia llega en estado de forma impecable. Los dirigidos por el asistente Guy Stephan, que asume el mando tras la ausencia del seleccionador Didier Deschamps por el fallecimiento de su madre, han ganado sus dos primeros partidos sin conceder un solo gol en los últimos 180 minutos de competición. Vencieron 3-1 a Senegal y aplastaron 3-0 a Irak, sellando su clasificación con una jornada de antelación.

Kylian Mbappé es la gran amenaza gala. El capitán del equipo se ha convertido en el máximo goleador histórico de Francia tras superar el récord de Olivier Giroud, y llega a este encuentro como uno de los favoritos al Botín de Oro del torneo.

Noruega, por su parte, ha protagonizado uno de los regresos más esperados al fútbol de alto nivel. Después de más de 25 años sin disputar una gran competición, los escandinavos se han presentado en Norteamérica con Erling Haaland como estandarte. El delantero del Manchester City marcó dos goles ante Senegal y suma cuatro tantos en el torneo. El propio Haaland, con la honestidad que le caracteriza, ha admitido que Francia partirá como favorita el viernes, aunque su selección competirá hasta el final.

Tras la victoria ante Senegal, el equipo noruego celebró su clasificación con la ya viral 'Viking Row', liderada por Martin Ødegaard, en una imagen que dio la vuelta al mundo y reflejó el espíritu de una afición que ha viajado en masa hasta Estados Unidos.

El duelo entre Haaland y Mbappé, dos de los delanteros más letales del planeta, es el atractivo individual de un partido que también tiene mucho en juego colectivamente. Quien gane se medirá a un rival de menor entidad en los dieciseisavos de final.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario y las opciones de transmisión disponibles.

Noticias del equipo y escuadras

En el bando noruego, el seleccionador Staale Solbakken no ha facilitado datos sobre bajas por lesión ni sanciones, y tampoco se ha confirmado un once inicial. La información se actualizará cuando esté disponible antes del partido.

Francia afronta este encuentro con Guy Stephan al frente del banquillo en sustitución de Didier Deschamps. Al igual que ocurre con Noruega, no hay datos confirmados sobre lesionados ni sancionados, y el once probable no ha sido publicado. Se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Noruega presenta un registro de tres victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos. Los escandinavos vencieron 3-2 a Senegal en su encuentro más reciente del Mundial, con Haaland como protagonista. Antes habían derrotado 4-1 a Irak en la fase de grupos, sumando siete goles anotados en sus dos primeras citas del torneo. Los dos empates llegaron en amistosos previos al Mundial, ante Marruecos (1-1) y Suiza (0-0).

Francia acumula cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Los galos superaron 3-0 a Irak en su partido más reciente, y antes habían vencido 3-1 a Senegal en su debut mundialista. Su único tropiezo llegó en un amistoso ante Costa de Marfil (1-2). En total, Francia ha marcado 11 goles y encajado solo 4 en este tramo de forma, con dos victorias consecutivas en el Mundial sin conceder ningún tanto.

Historial de Enfrentamientos Directos

NOR Últimos partidos FRA 1 Victoria 0 Empates 1 Victoria Francia 4 - 0 Noruega

Noruega 2 - 1 Francia 2 Goles marcados 5 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones data de mayo de 2014, cuando Francia venció 4-0 a Noruega en un amistoso. Antes de ese resultado, Noruega se había impuesto 2-1 a los galos en otro amistoso disputado en agosto de 2010. Los datos disponibles recogen dos encuentros entre ambos combinados, con una victoria para cada equipo.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Grupo I, Francia ocupa el primer puesto y Noruega el segundo antes de la jornada final.