Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Mexico vs Corea del Sur en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre México y Corea del Sur se puede ver en vivo a través de Paramount+, DIRECTV Sports Chile y DGO. A continuación encontrarás los canales y plataformas de streaming disponibles para seguir la transmisión en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

México recibe a Corea del Sur en el Estadio Akron de Zapopan, Guadalajara, en un duelo del Grupo A del Mundial 2026 que podría definir el liderato de la zona y sellar el pase a la siguiente ronda.

El Tri llega al partido como líder del grupo tras golear 2-0 a Sudáfrica en el Azteca. Julián Quiñones abrió el marcador al minuto ocho y Raúl Jiménez cerró la cuenta en el 66, aunque la noche perfecta quedó empañada por la expulsión de César Montes en el minuto 91, quien no podrá estar este jueves.

Corea del Sur, por su parte, demostró carácter en su debut. Los Guerreros Taegeuk cayeron ante República Checa en el segundo tiempo, pero reaccionaron con fuerza: Hwang In-beom empató en el 66 y el suplente Oh Hyeon-gyu dio vuelta el marcador en el 79 para sellar un triunfo 2-1 que los coloca segundos en el grupo.

Javier Aguirre deberá reorganizar su línea defensiva sin Montes. Israel Reyes entra en el once proyectado para acompañar a Johan Vásquez en el centro de la zaga, mientras que Edson Álvarez asume un rol clave como pivote protector ante las transiciones verticales del equipo asiático.

La gran amenaza visitante lleva el número 7 en la espalda. Son Heung-min, capitán y referente indiscutible de Corea del Sur, buscará explotar los espacios que deje una defensa mexicana reconstruida, con Lee Kang-in como socio creativo para generar peligro en cada contragolpe.

Ambas selecciones suman tres puntos y conocen el valor del partido: el ganador se clasifica a la Ronda de 32 con una jornada de antelación y se asegura el liderato del grupo. Un empate también mantiene a los dos en posición cómoda, pero ninguno querrá ceder terreno ante su rival más directo.

A continuación, toda la información para seguir el partido en directo por televisión o transmisión en línea.

Noticias del equipo y escuadras

Javier Aguirre no podrá contar con César Montes, quien cumple sanción tras su expulsión ante Sudáfrica. El resto del plantel llega sin lesionados confirmados, y el once proyectado para El Tri es: José Rangel; Johan Vásquez, Israel Reyes, Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Erik Lira; Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo, Roberto Alvarado; Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Myung-Bo Hong llega al partido con un panorama más tranquilo en materia de bajas: Corea del Sur no registra lesionados ni suspendidos tras su debut. El once proyectado es: Seung-Gyu Kim; Gi-Hyuk Lee, Min-Jae Kim, Han-Beom Lee; Jae-Sung Lee, In-Beom Hwang, Young-Woo Seol; Kang-In Lee, Tae-Seok Lee, Seung-Ho Paik; y Heung-Min Son. Si hay novedades antes del pitido inicial, esta sección se actualizará.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 3 César Montes Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

México llega en un momento óptimo: cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, con 11 goles anotados y tres encajados. Su resultado más reciente fue el triunfo 2-0 sobre Sudáfrica en la primera jornada del Mundial, y en la preparación previa al torneo golearon 5-1 a Serbia el 5 de junio. El único punto que se les escapó en este tramo llegó en el empate 1-1 ante Bélgica en abril.

Corea del Sur suma tres victorias, una derrota y una derrota más en sus últimos cinco encuentros, con nueve goles a favor y seis en contra. Su partido más reciente fue la remontada 2-1 ante República Checa el 12 de junio en el Mundial. También golearon 5-0 a Trinidad y Tobago el 31 de mayo, aunque en marzo sufrieron dos reveses seguidos: 1-0 ante Austria y 0-4 ante Costa de Marfil.

Historial de Enfrentamientos Directos

El antecedente más reciente entre ambas selecciones data del 10 de septiembre de 2025, cuando empataron 2-2 en un amistoso. Antes de ese resultado, México se impuso 3-2 en noviembre de 2020. En los últimos cinco enfrentamientos, El Tri acumula tres victorias frente a un triunfo coreano, que fue el 2-1 en el Mundial de Rusia 2018, y un empate; México ha marcado 11 goles y Corea del Sur siete en ese período.

Clasificación

En la tabla del Grupo A del Mundial, México ocupa la primera posición y Corea del Sur se sitúa segunda tras la primera jornada.