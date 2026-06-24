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Cómo ver Marruecos vs Haití en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de televisión y transmisión en línea para ver Marruecos vs Haití en directo se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Marruecos y Haití se miden este miércoles 24 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en el cierre del Grupo C del Mundial 2026. Los Leones del Atlas llegan como favoritos claros y con la clasificación a octavos prácticamente asegurada. Para Haití, es la despedida de un torneo histórico.

El equipo de Mohamed Ouahbi ha sido sólido sin ser brillante en esta fase de grupos. Arrancaron con un empate ante Brasil en el MetLife Stadium y luego doblegaron a Escocia 1-0 gracias a un tanto de Ismael Saibari, el delantero del PSV que también anotó en el debut. Marruecos no ha encajado ninguna derrota en sus últimos cinco partidos.

Achraf Hakimi, capitán y pilar estructural del equipo, volvió a ser figura en la victoria ante Escocia pese al ambiente hostil que generó parte de la afición rival. El lateral del PSG sigue siendo el motor ofensivo y defensivo de un equipo que confía en sus automatismos.

Haití, por su parte, cierra una participación que ya ha pasado a la historia. Los Granaderos regresan a un Mundial por primera vez desde 1974 y, aunque cayeron ante Escocia y Brasil, nunca se rindieron. La derrota 3-0 ante la Selección de Ancelotti fue contundente en el marcador, pero el equipo de Sébastien Migné compitió con orden y carácter.

Figuras como Jean-Ricner Bellegarde, Wilson Isidor y Ruben Providence han dado destellos de calidad en momentos puntuales. Migné, que nunca ha podido pisar el país debido a la inestabilidad política, ha logrado construir un grupo con identidad y disciplina táctica.

Marruecos necesita un punto para certificar el primer puesto del grupo, aunque la victoria de Brasil sobre Escocia también les garantizaría el pase. La motivación marroquí será llegar a octavos con ritmo y confianza.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Marruecos llega al partido sin bajas confirmadas ni sanciones. El técnico Mohamed Ouahbi tiene a disposición un once de garantías: Yassine Bounou; Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Achraf Hakimi; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Diaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Ismael Saibari.

Haití tampoco registra lesionados ni suspendidos confirmados. El once proyectado por Sébastien Migné es: Johny Placide; Carlens Arcus, Martin Experience, Hannes Delcroix, Ricardo Ade; Don Deedson Louicius, Danley Jean Jacques, Ruben Providence; Jean-Ricner Bellegarde; Frantzdy Pierrot, Wilson Isidor. Se añadirán actualizaciones si hay novedades antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Marruecos llega con tres victorias y dos empates en sus últimos cinco encuentros, sin conocer la derrota. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Brasil el 13 de junio en el arranque del Mundial. Antes de ese partido, igualaron 1-1 con Noruega en un amistoso y firmaron goleadas ante Madagascar (4-0) y Burundi (5-0). En total, los Leones del Atlas han anotado 12 goles y encajado tres en ese período.

Haití acumula una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. El más reciente fue la caída 3-0 ante Brasil el 20 de junio, precedida por la derrota 0-1 ante Escocia en el debut mundialista. Su mejor resultado del ciclo fue el 4-0 sobre Nueva Zelanda en un amistoso previo al torneo. Los Granaderos han marcado seis goles y recibido ocho en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existen datos de enfrentamientos previos entre Marruecos y Haití en el conjunto de registros disponibles. Este partido del 24 de junio en Atlanta será, según la información disponible, el primer cruce oficial entre ambas selecciones.

Clasificación

En la tabla del Grupo C de la Copa del Mundo, Marruecos ocupa la segunda posición, mientras que Haití se sitúa cuarta y última antes de este partido decisivo.