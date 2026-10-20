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Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 Anfield

Cómo ver Liverpool vs Villarreal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Liverpool vs Villarreal se puede ver en directo en Estados Unidos a través de las opciones que se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Liverpool recibe a Villarreal en Anfield este martes 20 de octubre en la fase de liga de la UEFA Champions League, con el pitido inicial programado para las 20:00 horas locales.

El equipo de Andoni Iraola llega en buena forma, respaldado por una victoria 2-1 ante Brentford en la Premier League el pasado fin de semana. El joven extremo Rio Ngumoha, de 18 años, ha sido una de las revelaciones de la temporada para los Reds y volvió a participar en esa victoria como suplente.

Florian Wirtz, fichado por 125 millones de euros, atravesó un inicio de campaña irregular pero respondió con autoridad ante Brentford, generando nueve ocasiones de gol. Iraola ha salido públicamente en su defensa, exigiendo un análisis más equilibrado del rendimiento del mediapunta alemán.

Villarreal llega a Merseyside en el puesto 14 de la tabla de la fase de liga. El conjunto de Íñigo Pérez empató 0-0 con el Elche en LaLiga el fin de semana, aunque sí mostraron solidez europea al vencer al SSC Nápoles 3-1 en su última salida continental.

El Submarino Amarillo tiene historia en esta competición y los Reds lo saben bien: sus enfrentamientos anteriores han sido intensos y disputados hasta el final. Liverpool buscará aprovechar el factor Anfield para consolidar su posición en la tabla.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Andoni Iraola no podrá contar con Jeremie Frimpong, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Conor Bradley ni Vitezslav Jaros por lesión. El XI proyectado sitúa a Alisson Becker bajo palos, con Joseph Gomez, Konstantinos Tsimikas, Ronald Araújo y Virgil van Dijk en defensa; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister y Florian Wirtz en el centro del campo; y Cody Gakpo, Rio Ngumoha y Lewis Koumas en ataque. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del pitido inicial.

Por parte de Villarreal, Íñigo Pérez no podrá disponer de Nicolás Pépé por lesión. El XI previsto coloca a Luiz Junior en portería, con Carlos Romero, Pau Navarro, Renato Veiga y Santiago Mouriño en defensa; Santi Comesaña, Pape Gueye y Alberto Moleiro en el mediocampo; y Nathan Saliba, Gerard Moreno y Georges Mikautadze en la línea ofensiva.

Forma

Liverpool acumula cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue el triunfo 2-1 ante el Brentford en la Premier League el 17 de octubre, precedido por una contundente goleada 6-3 al LASK en la Champions League el 14 de octubre. La única derrota en ese tramo llegó ante el Manchester City por 3-0 en liga. En esos cinco encuentros, los Reds han marcado 11 goles y encajado siete.

Villarreal ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con un empate y una derrota. Su resultado más reciente fue el 0-0 ante el Elche en LaLiga, aunque antes firmaron una victoria 3-1 sobre el SSC Nápoles en Europa. La única derrota del período fue un 1-0 ante el Real Madrid en liga. El conjunto castellonense ha anotado ocho goles y recibido tres en esos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se produjo en las semifinales de la Champions League 2021/22, cuando Liverpool remontó en el estadio de Villarreal (2-3) y cerró la eliminatoria con un 2-0 en Anfield. De los cinco precedentes registrados, Liverpool ha ganado tres y Villarreal uno, con un partido sin goles entre ambos. Los clubes también se cruzaron en las semifinales de la Europa League 2015/16, con victoria inglesa en los dos encuentros.

Clasificación

En la fase de liga de la Champions League, Liverpool ocupa el quinto puesto, dentro de los puestos de clasificación directa para los octavos de final. Villarreal se sitúa en el decimocuarto lugar, en zona de playoff, y necesita sumar para asegurar su continuidad en la competición.