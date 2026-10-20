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Liverpool vs Villarreal: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Liverpool vs Villarreal
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Liverpool y Villarreal, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
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Cómo ver Liverpool vs Villarreal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Liverpool vs Villarreal se puede ver en directo en Estados Unidos a través de las opciones que se detallan a continuación.

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Liverpool recibe a Villarreal en Anfield este martes 20 de octubre en la fase de liga de la UEFA Champions League, con el pitido inicial programado para las 20:00 horas locales.

El equipo de Andoni Iraola llega en buena forma, respaldado por una victoria 2-1 ante Brentford en la Premier League el pasado fin de semana. El joven extremo Rio Ngumoha, de 18 años, ha sido una de las revelaciones de la temporada para los Reds y volvió a participar en esa victoria como suplente.

Florian Wirtz, fichado por 125 millones de euros, atravesó un inicio de campaña irregular pero respondió con autoridad ante Brentford, generando nueve ocasiones de gol. Iraola ha salido públicamente en su defensa, exigiendo un análisis más equilibrado del rendimiento del mediapunta alemán.

Villarreal llega a Merseyside en el puesto 14 de la tabla de la fase de liga. El conjunto de Íñigo Pérez empató 0-0 con el Elche en LaLiga el fin de semana, aunque sí mostraron solidez europea al vencer al SSC Nápoles 3-1 en su última salida continental.

El Submarino Amarillo tiene historia en esta competición y los Reds lo saben bien: sus enfrentamientos anteriores han sido intensos y disputados hasta el final. Liverpool buscará aprovechar el factor Anfield para consolidar su posición en la tabla.

A continuación, toda la información sobre cómo seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Liverpool contra Villarreal alineaciones probables

4-2-3-1
Liverpool crest
Liverpool
LIV
page.match.formation.title
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-4-2
A. BeckerA. BeckerJ. GomezJ. GomezK. TsimikasK. TsimikasRonald AraújoRonald AraújoV. van DijkV. van DijkR. GravenberchR. GravenberchC. GakpoC. GakpoF. WirtzF. WirtzR. NgumohaR. NgumohaA. Mac AllisterA. Mac Allisterteam-logoL. KoumasL. JuniorL. Juniorteam-logoC. RomeroP. NavarroP. NavarroR. VeigaR. VeigaS. MourinoS. MourinoS. ComesanaS. ComesanaP. GueyeP. GueyeA. MoleiroA. MoleiroN. SalibaN. SalibaG. MorenoG. MorenoG. MikautadzeG. Mikautadze
Villarreal crest
Villarreal
VIL
4-2-3-1
Liverpool

Once inicial

Villarreal

Manager

  • A. Iraola
  • I. Perez

Andoni Iraola no podrá contar con Jeremie Frimpong, Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike, Giovanni Leoni, Conor Bradley ni Vitezslav Jaros por lesión. El XI proyectado sitúa a Alisson Becker bajo palos, con Joseph Gomez, Konstantinos Tsimikas, Ronald Araújo y Virgil van Dijk en defensa; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister y Florian Wirtz en el centro del campo; y Cody Gakpo, Rio Ngumoha y Lewis Koumas en ataque. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del pitido inicial.

Por parte de Villarreal, Íñigo Pérez no podrá disponer de Nicolás Pépé por lesión. El XI previsto coloca a Luiz Junior en portería, con Carlos Romero, Pau Navarro, Renato Veiga y Santiago Mouriño en defensa; Santi Comesaña, Pape Gueye y Alberto Moleiro en el mediocampo; y Nathan Saliba, Gerard Moreno y Georges Mikautadze en la línea ofensiva.

Forma

LIV

LIV - Formulario

TOT
W3-1
BOU
W0-1
MCI
L0-3
LAS
W3-6
BRE
W1-2
Gol marcado (encajado)
12/8
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
VIL

VIL - Formulario

MAL
W1-3
LEV
W3-1
RMA
L1-0
NAP
W3-1
ELC
D0-0
Gol marcado (encajado)
9/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Liverpool acumula cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue el triunfo 2-1 ante el Brentford en la Premier League el 17 de octubre, precedido por una contundente goleada 6-3 al LASK en la Champions League el 14 de octubre. La única derrota en ese tramo llegó ante el Manchester City por 3-0 en liga. En esos cinco encuentros, los Reds han marcado 11 goles y encajado siete.

Villarreal ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con un empate y una derrota. Su resultado más reciente fue el 0-0 ante el Elche en LaLiga, aunque antes firmaron una victoria 3-1 sobre el SSC Nápoles en Europa. La única derrota del período fue un 1-0 ante el Real Madrid en liga. El conjunto castellonense ha anotado ocho goles y recibido tres en esos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

LiverpoolEmpateVillarreal
3
1
1
Liga de Campeones
Villarreal badge
Villarreal
VIL
2
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
F
Liga de Campeones
Liverpool badge
Liverpool
LIV
2
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
Europa League
Liverpool badge
Liverpool
LIV
3
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
F
Europa League
Villarreal badge
Villarreal
VIL
1
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
F
Amistosos
Villarreal badge
Villarreal
VIL
0
Liverpool badge
Liverpool
LIV
0
F
8Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se produjo en las semifinales de la Champions League 2021/22, cuando Liverpool remontó en el estadio de Villarreal (2-3) y cerró la eliminatoria con un 2-0 en Anfield. De los cinco precedentes registrados, Liverpool ha ganado tres y Villarreal uno, con un partido sin goles entre ambos. Los clubes también se cruzaron en las semifinales de la Europa League 2015/16, con victoria inglesa en los dos encuentros.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la fase de liga de la Champions League, Liverpool ocupa el quinto puesto, dentro de los puestos de clasificación directa para los octavos de final. Villarreal se sitúa en el decimocuarto lugar, en zona de playoff, y necesita sumar para asegurar su continuidad en la competición.

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