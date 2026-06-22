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World Cup - Copa del Mundo - Grupo J San Francisco Bay Area Stadium

Cómo ver Jordania vs Algeria en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Jordania y Argelia se puede seguir en directo a través de los canales y plataformas de streaming que se indican a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Jordania y Argelia se miden en el San Francisco Bay Area Stadium de Santa Clara en un partido del Grupo J del Mundial 2026 que ninguno de los dos puede permitirse perder.

Los Nashama llegan a esta segunda jornada sin puntos tras caer 3-1 ante Austria en su debut histórico en un Mundial. Bajo las órdenes de Jamal Sellami, Jordania mostró coraje en ese partido, especialmente cuando Ali Olwan anotó el primer gol de su país en la historia de la competición, pero los errores defensivos del tramo final los condenaron.

Argelia arrastra su propio peso tras encajar una derrota 3-0 ante Argentina en Kansas City. La Federación Argelina de Fútbol presentó una queja formal ante la FIFA por las decisiones arbitrales de ese encuentro, aunque el resultado no cambia una realidad incómoda: los Fennecs necesitan ganar.

Petkovic tiene razones para creer en la reacción de los suyos. Antes del torneo, Argelia venció a Bolivia por 4-0 y superó a Países Bajos por 1-0, con Riyad Mahrez y Mohamed Amoura demostrando que este equipo tiene recursos ofensivos de primer nivel. El capitán, que salió desde el banquillo ante Argentina, apunta a ser titular esta noche.

Para Jordania, Mousa Al-Tamari sigue siendo el jugador más peligroso. El extremo, único internacional jordano que compite en una de las cinco grandes ligas europeas, será la principal baza de Sellami para desestabilizar una defensa argelina que necesita recuperar solidez.

Ambos equipos ocupan los dos últimos puestos del Grupo J y saben que un nuevo tropiezo los dejaría prácticamente eliminados. A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Jamal Sellami cuenta con todos sus efectivos disponibles para este partido. Sin lesionados ni sancionados confirmados, el técnico jordano puede alinear su once de gala. El once proyectado sitúa a Yazeed Abulaila bajo palos, con una línea defensiva formada por Saed Al-Rosan, Yazan Abu Al-Arab y Mo Abualnadi. Noor Al-Rawabdeh y Ehsan Haddad ocuparán los carriles de mediocampo, con Nizar Al Rashdan como pivote. En ataque, Mousa Tamari y Mohannad Abu Taha flanquearán a Odeh Fakhouri, con Ali Iyad Olwan como referencia ofensiva.

Vladimir Petkovic tampoco tiene bajas confirmadas en el bando argelino. El once probable apunta a Luca Zidane en portería, con Rafik Belghali, Ramy Bensebaini, Aissa Mandi y Rayan Ait Nouri en defensa. Hicham Boudaoui, Ibrahim Maza y Ramiz Zerrouki formarán el centro del campo, mientras que Riyad Mahrez, Fares Chaibi y Mohamed Amoura completarán el tridente ofensivo. Se actualizará cualquier novedad que surja antes del inicio del encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Jordania llega a este partido sin conocer la victoria en sus últimos cinco encuentros, con un balance de cero victorias, dos empates y tres derrotas. Su resultado más reciente fue la derrota 3-1 ante Austria en la primera jornada del Mundial el 17 de junio. En esa misma racha, los jordanos igualaron 2-2 con Nigeria y con Costa Rica en amistosos de marzo, aunque también encajaron cuatro goles en la derrota 4-1 ante Suiza. En total, Jordania marcó siete goles y recibió trece a lo largo de esos cinco partidos.

Argelia presenta un registro más sólido, con tres victorias, un empate y una sola derrota en sus últimos cinco compromisos. La única derrota fue precisamente la caída 3-0 ante Argentina el 17 de junio. Antes del torneo, los Fennecs golearon 4-0 a Bolivia, vencieron 1-0 a Países Bajos y empataron sin goles con Uruguay. La goleada 7-0 ante Guatemala en marzo completa una secuencia en la que Argelia anotó doce goles y solo encajó tres.

Historial de Enfrentamientos Directos

JOR Último partidos ALG 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Algeria 1 - 1 Jordania 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

El historial entre estas dos selecciones es muy reducido. El único encuentro recogido en los datos disponibles se disputó el 30 de mayo de 2004 en un amistoso internacional, con Argelia como local y resultado final de 1-1. El partido de este lunes en Santa Clara supone el primer enfrentamiento oficial entre ambas naciones en una fase de grupos de un Mundial.

Clasificación

En la clasificación de la Copa del Mundo, Grupo J, Jordania ocupa la tercera posición y Argelia la cuarta tras la primera jornada de competición.