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Cómo ver Iraq vs Noruega en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de TV y streaming en vivo para ver Iraq vs Noruega están disponibles a través de los canales que se indican a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Iraq y Noruega se miden este martes en el Gillette Stadium de Foxborough, Massachusetts, en el arranque del Grupo I del Mundial de la FIFA 2026. Para ambas selecciones, el partido tiene un peso enorme desde el primer minuto.

Iraq llega a este torneo con la ilusión de un país entero. Los Leones de Mesopotamia regresan al Mundial por primera vez en casi cuatro décadas, tras superar una exigente fase de clasificación asiática y los play-offs intercontinentales. La expectativa entre sus aficionados, desde Bagdad hasta las comunidades iraquíes repartidas por Norteamérica, es máxima.

El técnico Graham Arnold prepara al equipo para afrontar el reto con ambición. En los amistosos previos al torneo, Iraq igualó ante España y venció a Andorra, aunque cayó ante Venezuela en su último ensayo. Resultados mixtos que reflejan un grupo en construcción, pero con argumentos para competir.

Noruega, por su parte, regresa a una gran cita internacional tras más de 25 años de ausencia en torneos mayores. El combinado de Ståle Solbakken aterrizó en Norteamérica con la mirada puesta en superar la fase de grupos, apoyado en la calidad de una generación que no había tenido esta oportunidad antes.

Los noruegos vienen de empatar sin goles ante Suiza y de vencer 3-1 a Suecia en los preparativos. El empate ante Marruecos en su último amistoso antes del torneo dejó sensaciones razonables, aunque el equipo sabe que necesitará más contundencia cuando el marcador importe de verdad.

El Grupo I promete ser uno de los más disputados del torneo, con Francia completando una llave en la que ningún punto puede darse por perdido. Iraq y Noruega lo saben, y por eso este choque de apertura tiene tanto en juego para ambos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo seguir el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Iraq está dirigido por Graham Arnold. El cuerpo técnico no ha confirmado un once titular oficial de cara a este debut mundialista, y no se han reportado bajas por lesión ni sanción en la convocatoria. La información definitiva sobre el equipo se actualizará cuando esté disponible.

Noruega llega bajo las órdenes de Ståle Solbakken. Al igual que su rival, el combinado escandinavo no ha dado a conocer alineación probable, y tampoco hay constancia de ausencias por lesión o suspensión en el grupo. Los detalles se completarán conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Iraq llega al torneo con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante Venezuela el 10 de junio, mientras que antes de eso igualó 1-1 con España en un amistoso del 4 de junio. Los Leones de Mesopotamia también se impusieron 2-1 a Bolivia en la fase de clasificación para el Mundial. En total, marcaron cinco goles y encajaron cinco en ese tramo de cinco encuentros.

Noruega acumula dos victorias, dos empates y una derrota en su último quinteto de partidos. El choque más reciente fue un empate 1-1 ante Marruecos el 7 de junio. Los escandinavos golearon 3-1 a Suecia el 1 de junio y cayeron 2-1 ante Holanda en marzo. En los cinco partidos, anotaron seis goles y recibieron cuatro.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no registran enfrentamientos previos entre Iraq y Noruega en los últimos cinco partidos entre ambas selecciones. Este duelo en el Gillette Stadium podría representar un encuentro sin precedentes recientes entre los dos combinados.

Clasificación

En la tabla del Grupo I del Mundial de la FIFA, Iraq ocupa la segunda posición y Noruega la tercera antes de que arranque la competición.