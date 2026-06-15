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World Cup - Copa del Mundo - Grupo G Los Angeles Stadium

Cómo ver Irán vs Nueva Zelanda en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Irán y Nueva Zelanda se puede seguir en directo a través de las siguientes plataformas de televisión y streaming disponibles en tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Irán y Nueva Zelanda abren su participación en el Grupo G de la Copa del Mundo 2026 en el Los Angeles Stadium de Inglewood, California, en lo que representa el debut mundialista de ambas selecciones en esta edición del torneo.

El técnico iraní Amir Ghalenoei lleva a Team Melli con la ambición de superar por primera vez la fase de grupos en un Mundial. El equipo llega respaldado por una racha de forma positiva y con Mehdi Taremi como referencia indiscutible en ataque, un delantero capaz de desequilibrar a cualquier defensa con su movimiento inteligente y su remate certero.

Nueva Zelanda, por su parte, regresa al escenario mundial por primera vez desde 2010. Darren Bazeley ha construido un equipo técnicamente solvente, con una propuesta de juego basada en la posesión y la amplitud, muy distinta a los conjuntos de los All Whites de generaciones anteriores.

El capitán Chris Wood encabeza el ataque neozelandés con autoridad. Su presencia física y su capacidad goleadora lo convierten en la principal amenaza para una defensa iraní que deberá estar muy concentrada desde el primer minuto.

El Grupo G también incluye a Bélgica y Egipto, lo que convierte esta primera jornada en un partido de enorme peso para ambas selecciones. Un tropiezo en el arranque podría complicar seriamente las aspiraciones de clasificación.

Irán llega al partido con tres victorias en sus últimos cinco compromisos, mientras que Nueva Zelanda acumula cuatro derrotas en ese mismo período. La diferencia de forma es notable, aunque los partidos de preparación no siempre reflejan lo que ocurre en la competición oficial.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Amir Ghalenoei dispone de un plantel sin bajas confirmadas por lesión ni sanción. El XI proyectado sitúa a Alireza Beiranvand bajo palos, con una línea defensiva formada por Aria Yousefi, Milad Mohammadi, Shoja Khalilzadeh y Ali Nemati. En el centro del campo se esperan Saman Ghoddos, Mohammad Mohebi y Saeid Ezatolahi, mientras que Amirhossein Hosseinzadeh y Mehdi Ghayedi acompañarán a Mehdi Taremi en la línea ofensiva.

Darren Bazeley tampoco registra ausencias por lesión ni suspensión en el bando neozelandés. El once proyectado apunta a Max Crocombe en portería, con Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall y Liberato Cacace en defensa. Marko Stamenic, Matthew Garbett y Sarpreet Singh conformarían el centro del campo, con Joe Bell y Elijah Just apoyando a Chris Wood en ataque.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Irán llega al partido con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante Mali el 4 de junio, y en esa misma racha también derrotaron a Gambia por 3-1 y golearon a Costa Rica por 5-0. Sus únicos tropiezos llegaron ante Nigeria, que se impuso por 2-1, y ante Uzbekistán en noviembre de 2025. En total, Team Melli anotó 10 goles y encajó tres en esos cinco partidos.

Nueva Zelanda presenta un panorama más complicado: un triunfo y cuatro derrotas en sus últimos cinco compromisos. Su única victoria fue la goleada por 4-1 ante Chile en marzo de 2026, pero desde entonces el equipo no ha sumado. Cayeron 1-0 ante Inglaterra el 6 de junio, perdieron 4-0 ante Haití el 3 de junio, y también sufrieron derrotas ante Finlandia por 0-2 y ante Ecuador por 0-2. Los All Whites han encajado nueve goles en sus últimos cuatro partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no recogen encuentros previos entre Irán y Nueva Zelanda en los últimos cinco años. Este partido en el Los Angeles Stadium será, por tanto, un primer punto de referencia directo entre ambas selecciones en el contexto de una competición oficial.

Clasificación

En la tabla del Grupo G de la Copa del Mundo, Irán ocupa la tercera posición y Nueva Zelanda la cuarta antes del inicio de la primera jornada.