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Liga de Campeones - Jornada 3 21 oct 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Cómo ver Inter Milán vs Shakhtar Donetsk en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Inter Milán vs Shakhtar Donetsk se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación encontrarás los enlaces para acceder a la transmisión en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Inter Milán recibe al Shakhtar Donetsk en el Giuseppe Meazza de Milán en un partido de la UEFA Champions League que llega en un momento de máxima tensión para los nerazzurri. El conjunto italiano necesita una victoria para reactivar su campaña continental tras un arranque irregular en Europa.

El técnico Cristian Chivu ha salido al frente de las críticas con contundencia, pidiendo que cualquier responsabilidad recaiga sobre él y exigiendo a sus jugadores concentración absoluta en conseguir los tres puntos. El defensa Alessandro Bastoni también ha lanzado un mensaje directo a sus compañeros, instándoles a dejar atrás los logros pasados y afrontar la realidad con los pies en el suelo.

En Serie A, el Inter llega con la moral alta tras remontar un marcador adverso ante el Bologna para ganar 3-1. Fue una victoria construida desde el banquillo: Carlos Augusto marcó segundos después de saltar al campo y asistió a Ange-Yoan Bonny para sentenciar, una demostración del fondo de armario con el que cuenta Chivu.

El Shakhtar, dirigido por Arda Turan, llega con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. El conjunto ucraniano viene de ganar al AEK Atenas en Champions League y acumula una racha de resultados que lo sitúa como un rival incómodo para cualquier equipo europeo.

El historial entre ambos equipos no arroja un claro dominador, aunque el Inter ha demostrado ser capaz de imponerse en el Giuseppe Meazza. Esta noche, con la presión de un resultado obligatorio, el ambiente en Milán promete ser eléctrico.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Cristian Chivu tiene las bajas de Curtis Jones, Benjamin Pavard, John Stones y Lautaro Martínez para este partido. El capitán habitual, el delantero argentino, sigue en la enfermería, por lo que Nicolo Barella continuará con el brazalete. El once probable del Inter contempla a Josep Martinez en portería, una línea defensiva formada por Akanji, Bisseck y Bastoni, y un bloque de mediocampo con Diouf, Zielinski, Calhanoglu y Barella. Dimarco, Francesco Pio Esposito y Marcus Thuram completarían el equipo.

El Shakhtar de Arda Turan llega con una sola baja confirmada, Marlon Santos. El once visitante apunta a Riznyk bajo palos, con una defensa de cuatro y Pedrinho y Kaua Elias como referentes ofensivos. Si no se producen novedades de última hora, ambos equipos mantendrán esta estructura.

Forma

El Inter llega al partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La derrota llegó precisamente en Champions League, ante el Brujas por 4-3, lo que hace que este partido ante el Shakhtar sea aún más trascendente para sus aspiraciones europeas. En Serie A, los nerazzurri han sumado siete puntos de nueve posibles, con victorias ante Bologna (3-1) y Parma (3-0) y un empate ante la Roma (2-2).

El Shakhtar llega en un estado de forma sobresaliente: cinco victorias en cinco partidos, con una racha que incluye el 3-1 ante el AEK Atenas en la Champions League y cuatro triunfos en la Premier League ucraniana. El conjunto de Turan ha encajado solo dos goles en ese período, lo que refleja una solidez defensiva que el Inter deberá romper.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes se produjo en noviembre de 2021, con victoria del Inter por 2-0 en el Giuseppe Meazza. En los cinco precedentes registrados, el Inter cuenta con una victoria y tres empates, además de un triunfo histórico por 5-0 en la Europa League de 2020. Los duelos entre ambos equipos han tendido al equilibrio, aunque el Inter ha sido capaz de marcar la diferencia cuando ha jugado en casa.

Clasificación

En la clasificación general de la Champions League, el Shakhtar ocupa la duodécima posición, mientras que el Inter se encuentra en el puesto trigésimo. El partido de esta noche tiene un peso directo en las aspiraciones de ambos equipos de avanzar en la competición.