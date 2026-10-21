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Inter Milán vs Shakhtar Donetsk: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Inter Milán vs Shakhtar Donetsk
Inter Milán
Shakhtar Donetsk
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Inter Milán y Shakhtar Donetsk, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
Giuseppe Meazza

Cómo ver Inter Milán vs Shakhtar Donetsk en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Inter Milán vs Shakhtar Donetsk se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. A continuación encontrarás los enlaces para acceder a la transmisión en vivo.

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El Inter Milán recibe al Shakhtar Donetsk en el Giuseppe Meazza de Milán en un partido de la UEFA Champions League que llega en un momento de máxima tensión para los nerazzurri. El conjunto italiano necesita una victoria para reactivar su campaña continental tras un arranque irregular en Europa.

El técnico Cristian Chivu ha salido al frente de las críticas con contundencia, pidiendo que cualquier responsabilidad recaiga sobre él y exigiendo a sus jugadores concentración absoluta en conseguir los tres puntos. El defensa Alessandro Bastoni también ha lanzado un mensaje directo a sus compañeros, instándoles a dejar atrás los logros pasados y afrontar la realidad con los pies en el suelo.

En Serie A, el Inter llega con la moral alta tras remontar un marcador adverso ante el Bologna para ganar 3-1. Fue una victoria construida desde el banquillo: Carlos Augusto marcó segundos después de saltar al campo y asistió a Ange-Yoan Bonny para sentenciar, una demostración del fondo de armario con el que cuenta Chivu.

El Shakhtar, dirigido por Arda Turan, llega con cinco victorias consecutivas en todas las competiciones. El conjunto ucraniano viene de ganar al AEK Atenas en Champions League y acumula una racha de resultados que lo sitúa como un rival incómodo para cualquier equipo europeo.

El historial entre ambos equipos no arroja un claro dominador, aunque el Inter ha demostrado ser capaz de imponerse en el Giuseppe Meazza. Esta noche, con la presión de un resultado obligatorio, el ambiente en Milán promete ser eléctrico.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el canal de televisión y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Inter Milán contra Shakhtar Donetsk alineaciones probables

3-5-2
Inter Milán crest
Inter Milán
INT
page.match.formation.title
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
4-1-4-1
J. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniA. DioufA. DioufP. ZielinskiP. ZielinskiH. CalhanogluH. CalhanogluN. BarellaN. BarellaF. DimarcoF. DimarcoF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. ThuramD. RiznykD. RiznykV. TobiasV. TobiasM. MatviyenkoM. MatviyenkoV. BondarV. BondarP. HenriqueP. HenriqueA. SantanaA. SantanaNewertonNewertonM. GomesM. GomesO. OcheretkoO. OcheretkoPedrinhoPedrinhoKaua EliasKaua Elias
Shakhtar Donetsk crest
Shakhtar Donetsk
SHK
3-5-2
Inter Milán

Once inicial

Shakhtar Donetsk

Manager

  • C. Chivu
  • A. Turan

Cristian Chivu tiene las bajas de Curtis Jones, Benjamin Pavard, John Stones y Lautaro Martínez para este partido. El capitán habitual, el delantero argentino, sigue en la enfermería, por lo que Nicolo Barella continuará con el brazalete. El once probable del Inter contempla a Josep Martinez en portería, una línea defensiva formada por Akanji, Bisseck y Bastoni, y un bloque de mediocampo con Diouf, Zielinski, Calhanoglu y Barella. Dimarco, Francesco Pio Esposito y Marcus Thuram completarían el equipo.

El Shakhtar de Arda Turan llega con una sola baja confirmada, Marlon Santos. El once visitante apunta a Riznyk bajo palos, con una defensa de cuatro y Pedrinho y Kaua Elias como referentes ofensivos. Si no se producen novedades de última hora, ambos equipos mantendrán esta estructura.

Forma

INT

INT - Formulario

ROM
D2-2
LUM
W2-0
PAR
W3-0
CLB
L3-4
BOL
W1-3
Gol marcado (encajado)
13/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
3/5
SHK

SHK - Formulario

CHO
W2-0
LNZ
W3-0
VRI
W0-3
AEK
W3-1
KOL
W2-1
Gol marcado (encajado)
13/2
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Inter llega al partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. La derrota llegó precisamente en Champions League, ante el Brujas por 4-3, lo que hace que este partido ante el Shakhtar sea aún más trascendente para sus aspiraciones europeas. En Serie A, los nerazzurri han sumado siete puntos de nueve posibles, con victorias ante Bologna (3-1) y Parma (3-0) y un empate ante la Roma (2-2).

El Shakhtar llega en un estado de forma sobresaliente: cinco victorias en cinco partidos, con una racha que incluye el 3-1 ante el AEK Atenas en la Champions League y cuatro triunfos en la Premier League ucraniana. El conjunto de Turan ha encajado solo dos goles en ese período, lo que refleja una solidez defensiva que el Inter deberá romper.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Inter MilánEmpateShakhtar Donetsk
2
3
0
Liga de Campeones
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
2
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
F
Liga de Campeones
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
F
Liga de Campeones
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
F
Liga de Campeones
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
0
F
Europa League
Inter Milán badge
Inter Milán
INT
5
Shakhtar Donetsk badge
Shakhtar Donetsk
SHK
0
F
7Goles marcados0
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron0/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes se produjo en noviembre de 2021, con victoria del Inter por 2-0 en el Giuseppe Meazza. En los cinco precedentes registrados, el Inter cuenta con una victoria y tres empates, además de un triunfo histórico por 5-0 en la Europa League de 2020. Los duelos entre ambos equipos han tendido al equilibrio, aunque el Inter ha sido capaz de marcar la diferencia cuando ha jugado en casa.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
W
W
W
2
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
W
W
W
3
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
D
W
W
4
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
5
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
L
W
W
6
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
W
L
W
7
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
8
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
9
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
10
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
11
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
W
L
W
12
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
13
RomaRomaROM
311185+34
W
L
D
14
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
311143+14
D
W
L
16
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
W
L
D
17
ComoComoCOM
210164+23
L
W
18
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
L
W
L
20
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
21
LensLensRCL
210134-13
L
W
22
SSC NápolesSSC NápolesNAP
310257-23
W
L
L
23
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
24
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
L
W
L
26
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
L
W
L
27
AEK AtenasAEK AtenasAEK
310238-53
L
L
W
28
FenerbahceFenerbahceFB
302139-62
D
L
D
29
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
D
L
L
31
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
32
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
33
FC OportoFC OportoPOR
300326-40
L
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
3003113-120
L
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la clasificación general de la Champions League, el Shakhtar ocupa la duodécima posición, mientras que el Inter se encuentra en el puesto trigésimo. El partido de esta noche tiene un peso directo en las aspiraciones de ambos equipos de avanzar en la competición.

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