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Cómo ver Holanda vs Suecia en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y transmisión en vivo para ver Holanda vs Suecia se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Holanda y Suecia se miden este sábado en el NRG Stadium de Houston en un partido del Grupo F del Mundial 2026 que tiene consecuencias directas en la clasificación. Ambas selecciones europeas llegan a este encuentro habiendo disputado ya su primer partido del torneo, con resultados muy distintos.

Ronald Koeman necesita una respuesta de sus jugadores. La Naranja Mecánica fue superada por Japón en su debut, igualando a dos goles en un partido que dejó dudas sobre la solidez defensiva del equipo. Con solo un punto en el casillero, Holanda no puede permitirse otro tropiezo si quiere asegurar su clasificación antes de la última jornada.

Suecia, en cambio, llega con la confianza por las nubes. Graham Potter vio a su equipo desmantelar a Túnez por 5-1 en una actuación que sorprendió a propios y extraños. Viktor Gyökeres fue uno de los protagonistas de esa goleada y llega al NRG Stadium como la gran amenaza ofensiva del conjunto escandinavo.

Cody Gakpo y Tijjani Reijnders son los encargados de dar creatividad al juego holandés, y Koeman exigirá una versión más efectiva de su equipo tras el decepcionante empate inicial. Memphis Depay, que entró desde el banquillo contra Japón, también puede ser un factor determinante.

Por su parte, Suecia llega liderando el Grupo F y buscará consolidar su posición privilegiada. Anthony Elanga y Benjamin Nygren acompañan a Gyökeres en un ataque con velocidad y profundidad que pondrá a prueba la defensa liderada por Virgil van Dijk.

Un triunfo para cualquiera de los dos equipos dejaría al ganador en una posición muy cómoda de cara a la última jornada. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Ronald Koeman afronta este partido con algunas bajas sensibles. El mediocampista Quinten Timber ha sido descartado tras sufrir una leve conmoción cerebral en un entrenamiento, lo que reduce las opciones del técnico en el centro del campo. A eso se suman las ausencias previas al torneo de Xavi Simons, quien se perdió el Mundial por rotura de ligamento cruzado anterior, y Matthijs de Ligt, operado de la espalda. El once proyectado de Koeman incluye a Bart Verbruggen en portería, con Virgil van Dijk como capitán en defensa y Cody Gakpo en ataque.

Suecia, en contraste, llega sin ningún problema físico ni sanción. Graham Potter tiene a los 26 jugadores de su convocatoria disponibles, incluida la dupla ofensiva formada por Viktor Gyökeres y Alexander Isak, ambos intactos tras el debut. Kristoffer Nordfeldt se mantiene como portero titular, y el once proyectado no registra cambios respecto al que goleó a Túnez.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 26 Q. Timber Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Holanda llega con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 ante Japón en el debut mundialista del 14 de junio, precedido por una victoria 2-1 sobre Uzbekistán en amistoso. Los neerlandeses también cayeron 1-0 ante Argelia en junio, aunque previamente habían derrotado a Noruega 2-1 en marzo. En total, el equipo de Koeman ha marcado siete goles y encajado seis en esos cinco encuentros.

Suecia presenta tres victorias, un empate y una derrota en el mismo período. La goleada 5-1 ante Túnez el 15 de junio es el resultado más destacado de su reciente trayectoria. Antes de eso, empataron 2-2 con Grecia y perdieron 3-1 ante Noruega en amistosos, aunque ganaron sus dos últimos compromisos de clasificación mundialista ante Polonia (3-2) y Ucrania (1-3 como visitante). Los suecos han anotado 14 goles y encajado nueve en sus últimos cinco partidos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones tuvo lugar en octubre de 2017, con victoria de Holanda por 2-0 en un partido de clasificación para el Mundial. En los cinco últimos duelos registrados, Holanda acumula tres victorias por una de Suecia, con un empate. El resultado más abultado a favor de los neerlandeses fue un 4-1 en un partido de clasificación para la Eurocopa disputado en octubre de 2010.

Clasificación

En la tabla del Grupo F del Mundial, Suecia ocupa la primera posición mientras que Holanda se sitúa tercera tras la primera jornada.