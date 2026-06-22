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Cómo ver Francia vs Irak en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Francia vs Irak del Mundial 2026 se puede seguir en vivo a través de las plataformas que se indican a continuación. Consulta las opciones de TV y streaming disponibles en tu región.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Francia e Irak se miden este lunes 22 de junio en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, en un duelo del Grupo I del Mundial 2026 que tiene mucho en juego para ambas selecciones.

Les Bleus llegan respaldados por una victoria convincente ante Senegal, en la que Kylian Mbappé brilló con un doblete que elevó su registro histórico en la Copa del Mundo a 14 goles. Didier Deschamps prepara cambios para este partido, con Bradley Barcola listo para recibir su primera titularidad mundialista en el flanco izquierdo del ataque.

Michael Olise, cuya proyección en el torneo ha generado elogios dentro del propio vestuario francés, es otra de las figuras que apunta a un protagonismo mayor. William Saliba, por su parte, llega con la mente puesta exclusivamente en el torneo tras dejar atrás la decepción de la final de la Champions League con el Arsenal.

Irak, dirigido por Graham Arnold, debutó con una derrota por 4-1 ante Noruega, aunque el marcador no reflejó del todo el esfuerzo de los Leones de Mesopotamia. Con jóvenes talentos formados en Europa y una afición que promete llenar de verde el estadio de Filadelfia, el equipo asiático buscará sumar sus primeros puntos en la historia del torneo.

Para los iraquíes, esta segunda jornada representa una oportunidad concreta de mantener vivas sus opciones de clasificación antes de enfrentarse a Senegal en la última fecha. La misión es complicada, pero el espíritu mostrado en el debut invita a no descartarlos.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Francia vs Irak en vivo, ya sea por televisión o mediante streaming online.

Noticias del equipo y escuadras

Didier Deschamps cuenta con un once proyectado que incluye a Mike Maignan bajo palos, una línea defensiva formada por Jules Kouandé, Dayot Upamecano, William Saliba y Lucas Digne, y un mediocampo con Adrien Rabiot y Manu Koné. En ataque, Ousmane Dembélé, Michael Olise y Bradley Barcola acompañarán a Kylian Mbappé. El seleccionador francés no registra bajas por lesión ni sanción confirmadas de cara a este partido. Por parte de Irak, Graham Arnold alineará a Ahmed Basil Fadhil en portería, con una defensa compuesta por Akam Hashem, Zaid Tahseen, Merchas Doski y Hussein Ali. Zidane Iqbal e Ibrahim Bayesh formarán el doble pivote, mientras que Ali Jasim y Amir Al-Ammari actuarán en las bandas; Ayman Hussein y Ali Al Hamadi liderarán el ataque. El combinado iraquí tampoco presenta bajas confirmadas, aunque se esperan posibles actualizaciones antes del inicio del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Francia llega al partido con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Los Bleus ganaron 3-1 a Senegal en su estreno mundialista el 16 de junio, y previamente habían superado a Irlanda del Norte por el mismo resultado en un amistoso. Su única derrota en este período fue ante Costa de Marfil (1-2) en otro partido de preparación. En total, Francia ha marcado 10 goles y encajado 7 en estos cinco compromisos. Irak, en cambio, acumula dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimas cinco citas. Tras caer 4-1 ante Noruega en el debut del Mundial, los Leones de Mesopotamia también perdieron 2-0 ante Venezuela en un amistoso, aunque lograron un empate 1-1 frente a España y se impusieron por 1-0 a Andorra. En sus cinco últimos partidos, Irak ha anotado 5 goles y ha recibido 8.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no registran enfrentamientos previos entre Francia e Irak en los últimos cinco partidos entre ambas selecciones, por lo que no es posible ofrecer un historial directo reciente. Este choque en Filadelfia podría ser uno de los primeros encuentros documentados entre ambas naciones en una fase de grupos de un Mundial.

Clasificación

En la tabla del Grupo I de la Copa del Mundo, Francia ocupa la segunda posición, mientras que Irak se encuentra en el cuarto y último lugar.