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Liga de Campeones
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Fenerbahce vs Slavia Praga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Fenerbahce vs Slavia Praga
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Slavia Praga
Liga de Campeones

Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Fenerbahce y Slavia Praga, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
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Cómo ver Fenerbahce vs Slavia Praga en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de televisión y transmisión en directo para ver Fenerbahce vs Slavia Praga se detallan a continuación.

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Fenerbahce recibe a Slavia Praga en el Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi de Estambul en un partido de la Liga de Campeones que llega en un momento decisivo para ambos conjuntos.

El equipo de Ismail Kartal atraviesa un período convulso. La derrota por 6-0 ante el Aston Villa en Villa Park supuso un golpe considerable para las aspiraciones europeas del club turco, aunque el triunfo posterior por 3-0 frente al Alanyaspor en la Süper Lig demuestra que el equipo sigue respondiendo en el plano doméstico.

Slavia Praga llega a Estambul con la moral tocada tras caer 2-0 ante el Sabah FK en su último compromiso europeo. Jindrich Trpisovsky necesita que su equipo reaccione en Europa, donde los resultados no han acompañado pese a la solidez mostrada en la liga checa.

Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la tabla de la Champions League, lo que convierte este duelo en una cita de enorme trascendencia para mantener vivas sus opciones en la competición continental.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido de la Liga de Campeones en directo, incluyendo canales de televisión, plataformas de streaming y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Fenerbahce contra Slavia Praga alineaciones probables

4-2-3-1
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
page.match.formation.title
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
3-4-2-1
EdersonEdersonM. SkriniarM. SkriniarNélson SemedoNélson SemedoA. BrownA. BrownNathan AkéNathan AkéM. GreenwoodM. GreenwoodI. KahveciI. KahveciO. AydinO. AydinM. GuendouziM. GuendouziN. KanteN. KanteV. MuriqiV. MuriqiJ. MarkovicJ. MarkovicD. ZimaD. ZimaT. HolesT. HolesT. VlcekT. VlcekE. AyaosiE. AyaosiO. KubiakO. KubiakS. IsifeS. IsifeD. SturmD. SturmM. SadilekM. SadilekW. NowakW. NowakM. ChytilM. Chytil
Slavia Praga crest
Slavia Praga
SLP
4-2-3-1
Fenerbahce

Once inicial

Slavia Praga

Manager

  • I. Kartal
  • J. Trpisovsky

Ismail Kartal apunta a un once con Ederson bajo palos, una línea defensiva formada por Milan Skriniar, Nélson Semedo, Archie Brown y Nathan Aké, y un centro del campo con Irfan Kahveci, Oguz Aydin, Ismail Yuksek y Matteo Guendouzi. Mason Greenwood y Vedat Muriqi completarían el equipo titular. No se registran bajas por lesión ni sanción en el bando local de cara a este encuentro.

Por parte visitante, Jindrich Trpisovsky confiaría en Jakub Markovic en portería, con una defensa compuesta por Ange N'Guessan, Tomas Holes, David Zima y Tomas Vlcek. El mediocampo lo formarían David Moses, Lukas Provod, Emmanuel Ayaosi, Danijel Sturm y Michal Sadilek, con Tomas Chory como referencia ofensiva. El conjunto checo tampoco presenta ausencias confirmadas por lesión o suspensión.

Forma

FB

FB - Formulario

EYU
W8-0
TUT
W0-2
RIZ
W0-3
AVL
L6-0
ALS
W3-0
Gol marcado (encajado)
16/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
0/5
SLP

SLP - Formulario

SLV
W1-5
VPL
W2-1
ZLI
W0-1
SAB
L2-0
HRA
D0-0
Gol marcado (encajado)
8/4
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

El Fenerbahce llega a este partido con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo por 3-0 frente al Alanyaspor en la Süper Lig, aunque la derrota por 6-0 ante el Aston Villa en la Champions League marca la única mancha de este período. El conjunto turco ha anotado 14 goles y encajado siete en estos cinco partidos, con victorias tan contundentes como el 8-0 sobre el Eyupspor.

Slavia Praga presenta tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El equipo de Trpisovsky empató 0-0 con el Hradec Kralove en su partido más reciente y cayó 2-0 ante el Sabah FK en Europa. En el plano doméstico, los checos han mostrado solidez con triunfos ante el Plzen y el FC Zlin, acumulando resultados positivos en la liga que no han podido trasladar al escenario europeo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

FenerbahceEmpateSlavia Praga
1
0
2
Europa League
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
1
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
2
F
Conference League
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
3
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
2
F
Conference League
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
2
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
3
F
6Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles3/3
Ambos equipos marcaron3/3

El historial entre estos dos clubes está marcado por encuentros de alta intensidad en competiciones europeas. El más reciente se disputó en la Europa League el 28 de noviembre de 2024, cuando el Fenerbahce se impuso por 2-1 como visitante en Praga. En el cómputo global de los últimos tres enfrentamientos registrados, el Fenerbahce acumula dos victorias frente a una del Slavia Praga, con ambos equipos demostrando que los duelos entre ellos suelen ser disputados y con goles en ambas porterías.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Champions League, tanto el Fenerbahce como el Slavia Praga ocupan posiciones en la zona baja del clasificatorio, lo que otorga a este partido una importancia capital para cualquiera de los dos que aspire a mejorar su situación en la fase de liga.

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