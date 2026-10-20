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Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 12:45 Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi

Cómo ver Fenerbahce vs Slavia Praga en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de televisión y transmisión en directo para ver Fenerbahce vs Slavia Praga se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Fenerbahce recibe a Slavia Praga en el Chobani Stadyumu Fenerbahce Sukru Saracoglu Spor Kompleksi de Estambul en un partido de la Liga de Campeones que llega en un momento decisivo para ambos conjuntos.

El equipo de Ismail Kartal atraviesa un período convulso. La derrota por 6-0 ante el Aston Villa en Villa Park supuso un golpe considerable para las aspiraciones europeas del club turco, aunque el triunfo posterior por 3-0 frente al Alanyaspor en la Süper Lig demuestra que el equipo sigue respondiendo en el plano doméstico.

Slavia Praga llega a Estambul con la moral tocada tras caer 2-0 ante el Sabah FK en su último compromiso europeo. Jindrich Trpisovsky necesita que su equipo reaccione en Europa, donde los resultados no han acompañado pese a la solidez mostrada en la liga checa.

Ambos equipos se encuentran en la zona baja de la tabla de la Champions League, lo que convierte este duelo en una cita de enorme trascendencia para mantener vivas sus opciones en la competición continental.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido de la Liga de Campeones en directo, incluyendo canales de televisión, plataformas de streaming y el horario de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Ismail Kartal apunta a un once con Ederson bajo palos, una línea defensiva formada por Milan Skriniar, Nélson Semedo, Archie Brown y Nathan Aké, y un centro del campo con Irfan Kahveci, Oguz Aydin, Ismail Yuksek y Matteo Guendouzi. Mason Greenwood y Vedat Muriqi completarían el equipo titular. No se registran bajas por lesión ni sanción en el bando local de cara a este encuentro.

Por parte visitante, Jindrich Trpisovsky confiaría en Jakub Markovic en portería, con una defensa compuesta por Ange N'Guessan, Tomas Holes, David Zima y Tomas Vlcek. El mediocampo lo formarían David Moses, Lukas Provod, Emmanuel Ayaosi, Danijel Sturm y Michal Sadilek, con Tomas Chory como referencia ofensiva. El conjunto checo tampoco presenta ausencias confirmadas por lesión o suspensión.

Forma

El Fenerbahce llega a este partido con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un triunfo por 3-0 frente al Alanyaspor en la Süper Lig, aunque la derrota por 6-0 ante el Aston Villa en la Champions League marca la única mancha de este período. El conjunto turco ha anotado 14 goles y encajado siete en estos cinco partidos, con victorias tan contundentes como el 8-0 sobre el Eyupspor.

Slavia Praga presenta tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El equipo de Trpisovsky empató 0-0 con el Hradec Kralove en su partido más reciente y cayó 2-0 ante el Sabah FK en Europa. En el plano doméstico, los checos han mostrado solidez con triunfos ante el Plzen y el FC Zlin, acumulando resultados positivos en la liga que no han podido trasladar al escenario europeo.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial entre estos dos clubes está marcado por encuentros de alta intensidad en competiciones europeas. El más reciente se disputó en la Europa League el 28 de noviembre de 2024, cuando el Fenerbahce se impuso por 2-1 como visitante en Praga. En el cómputo global de los últimos tres enfrentamientos registrados, el Fenerbahce acumula dos victorias frente a una del Slavia Praga, con ambos equipos demostrando que los duelos entre ellos suelen ser disputados y con goles en ambas porterías.

Clasificación

En la tabla de la Champions League, tanto el Fenerbahce como el Slavia Praga ocupan posiciones en la zona baja del clasificatorio, lo que otorga a este partido una importancia capital para cualquiera de los dos que aspire a mejorar su situación en la fase de liga.