Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga de Campeones - Jornada 3 20 oct 2026 - 15:00 Estadio do Dragao

Cómo ver FC Oporto vs PSV Eindhoven en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de televisión y streaming en directo para ver FC Oporto vs PSV Eindhoven se detallan a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

FC Oporto recibe a PSV Eindhoven en el Estadio do Dragão en un partido de la Liga de Campeones que llega en un momento delicado para ambos equipos.

Los dragones atraviesan una situación complicada en la competición europea. Tras caer 3-2 ante Real Betis en su última salida continental, Francesco Farioli necesita una respuesta contundente en casa para mantener vivas las opciones del equipo en la fase de liga.

PSV, por su parte, llega a Portugal con la moral tocada. El conjunto de Peter Bosz ha encadenado dos derrotas consecutivas, incluyendo una caída ante RB Leipzig en la Champions League, y una inesperada derrota doméstica ante Den Haag en la Eredivisie.

En la tabla de la Liga de Campeones, ninguno de los dos puede permitirse otro tropiezo. Oporto ocupa el puesto 30 y PSV el 26, posiciones que los sitúan en la zona de mayor presión de la fase de liga, donde cada punto es determinante para alcanzar el corte de los play-offs.

El Estadio do Dragão será el escenario de un duelo entre dos equipos que necesitan ganar. El factor local puede ser decisivo para un Oporto que históricamente convierte su estadio en una fortaleza europea.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

En el lado local, Francesco Farioli no podrá contar con William Gomes ni Vasco Sousa por lesión. El técnico italiano apunta a una alineación con Diogo Costa bajo palos, una defensa formada por Francisco Moura, Jakub Kiwior, Martim Fernandes y Pablo Rosario, y un centro del campo con Alan Varela y Gabriel Veiga. Borja Sainz y Andre Silva apuntan a liderar el ataque junto a Pepe.

PSV llega a Portugal con una lista de bajas considerable. Jerdy Schouten, Alassane Plea, Kilian Sildillia, Paul Wanner, Ricardo Pepi, Sam Lammers y Sami Ouaissa están todos descartados por lesión. Peter Bosz podría alinear a Matej Kovar en portería, con Armando Obispo, Lutsharel Geertruida y Filip Kostic en defensa, y una medular en la que Mauro Junior y Kodai Sano tendrían responsabilidades importantes junto a Ivan Perisic y Noah Fernandez.

Forma

FC Oporto llega al partido con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue la derrota 3-2 ante Real Betis en la Liga de Campeones, aunque antes de ese partido habían encadenado cuatro triunfos consecutivos, incluyendo una victoria 3-1 ante Benfica en la Primeira Liga. En total, los dragones han marcado once goles y encajado ocho en ese período.

PSV ha cosechado dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 ante Den Haag en la Eredivisie, que se suma a la caída 1-0 ante RB Leipzig en la Champions League. La victoria más destacada del período fue el 4-1 ante Sparta Rotterdam. El conjunto holandés ha anotado ocho goles y ha encajado siete en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 0 0 1 Amistosos PSV Eindhoven PSV 3 FC Oporto POR 0 F 0 Goles marcados 3 Partidos con más de 2.5 goles 1 / 1 Ambos equipos marcaron 0 / 1

El único antecedente registrado entre ambos clubes es un amistoso disputado el 21 de julio de 2016, cuando PSV Eindhoven venció a FC Oporto por 3-0 en su estadio. Con un único encuentro en los registros disponibles, este partido de la Liga de Campeones representa prácticamente un territorio inexplorado para ambas aficiones.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, FC Oporto ocupa el puesto 30 y PSV Eindhoven el 26, lo que sitúa a ambos equipos en la zona donde la presión por sumar puntos es máxima y cualquier derrota puede comprometer seriamente su continuidad en la competición.