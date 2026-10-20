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FC Oporto vs PSV Eindhoven: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

FC Oporto vs PSV Eindhoven
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre FC Oporto y PSV Eindhoven, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 3
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Cómo ver FC Oporto vs PSV Eindhoven en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de televisión y streaming en directo para ver FC Oporto vs PSV Eindhoven se detallan a continuación.

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FC Oporto recibe a PSV Eindhoven en el Estadio do Dragão en un partido de la Liga de Campeones que llega en un momento delicado para ambos equipos.

Los dragones atraviesan una situación complicada en la competición europea. Tras caer 3-2 ante Real Betis en su última salida continental, Francesco Farioli necesita una respuesta contundente en casa para mantener vivas las opciones del equipo en la fase de liga.

PSV, por su parte, llega a Portugal con la moral tocada. El conjunto de Peter Bosz ha encadenado dos derrotas consecutivas, incluyendo una caída ante RB Leipzig en la Champions League, y una inesperada derrota doméstica ante Den Haag en la Eredivisie.

En la tabla de la Liga de Campeones, ninguno de los dos puede permitirse otro tropiezo. Oporto ocupa el puesto 30 y PSV el 26, posiciones que los sitúan en la zona de mayor presión de la fase de liga, donde cada punto es determinante para alcanzar el corte de los play-offs.

El Estadio do Dragão será el escenario de un duelo entre dos equipos que necesitan ganar. El factor local puede ser decisivo para un Oporto que históricamente convierte su estadio en una fortaleza europea.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver este partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

FC Oporto contra PSV Eindhoven alineaciones probables

4-3-3
FC Oporto crest
FC Oporto
POR
page.match.formation.title
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
4-2-3-1
D. CostaD. CostaF. MouraF. MouraJ. KiwiorJ. KiwiorM. FernandesM. FernandesP. RosarioP. RosarioA. VarelaA. VarelaG. VeigaG. VeigaV. FroholdtV. FroholdtA. SilvaA. SilvaB. SainzB. Sainzteam-logoPepeM. KovarM. KovarA. ObispoA. ObispoL. GeertruidaL. GeertruidaF. KosticF. KosticS. DestS. DestE. BajraktarevicE. BajraktarevicMauro JuniorMauro JuniorK. SanoK. SanoI. PerisicI. PerisicN. FernandezN. FernandezS. MijnansS. Mijnans
PSV Eindhoven crest
PSV Eindhoven
PSV
4-3-3
FC Oporto

Once inicial

PSV Eindhoven

Manager

  • F. Farioli
  • P. Bosz

En el lado local, Francesco Farioli no podrá contar con William Gomes ni Vasco Sousa por lesión. El técnico italiano apunta a una alineación con Diogo Costa bajo palos, una defensa formada por Francisco Moura, Jakub Kiwior, Martim Fernandes y Pablo Rosario, y un centro del campo con Alan Varela y Gabriel Veiga. Borja Sainz y Andre Silva apuntan a liderar el ataque junto a Pepe.

PSV llega a Portugal con una lista de bajas considerable. Jerdy Schouten, Alassane Plea, Kilian Sildillia, Paul Wanner, Ricardo Pepi, Sam Lammers y Sami Ouaissa están todos descartados por lesión. Peter Bosz podría alinear a Matej Kovar en portería, con Armando Obispo, Lutsharel Geertruida y Filip Kostic en defensa, y una medular en la que Mauro Junior y Kodai Sano tendrían responsabilidades importantes junto a Ivan Perisic y Noah Fernandez.

Forma

POR

POR - Formulario

CAP
W1-4
BEN
W3-1
COR
W1-3
MAR
W1-2
BET
L3-2
Gol marcado (encajado)
14/7
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
PSV

PSV - Formulario

SPA
W4-1
TWE
L3-2
HEE
W2-0
RBL
L1-0
HAA
L2-1
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

FC Oporto llega al partido con cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue la derrota 3-2 ante Real Betis en la Liga de Campeones, aunque antes de ese partido habían encadenado cuatro triunfos consecutivos, incluyendo una victoria 3-1 ante Benfica en la Primeira Liga. En total, los dragones han marcado once goles y encajado ocho en ese período.

PSV ha cosechado dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota 2-1 ante Den Haag en la Eredivisie, que se suma a la caída 1-0 ante RB Leipzig en la Champions League. La victoria más destacada del período fue el 4-1 ante Sparta Rotterdam. El conjunto holandés ha anotado ocho goles y ha encajado siete en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

FC OportoEmpatePSV Eindhoven
0
0
1
Amistosos
PSV Eindhoven badge
PSV Eindhoven
PSV
3
FC Oporto badge
FC Oporto
POR
0
F
0Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/1
Ambos equipos marcaron0/1

El único antecedente registrado entre ambos clubes es un amistoso disputado el 21 de julio de 2016, cuando PSV Eindhoven venció a FC Oporto por 3-0 en su estadio. Con un único encuentro en los registros disponibles, este partido de la Liga de Campeones representa prácticamente un territorio inexplorado para ambas aficiones.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
W
W
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
W
W
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
W
W
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
W
W
6
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
W
W
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
W
W
10
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
W
D
12
ComoComoCOM
210164+23
L
W
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
15
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
16
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
L
W
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
L
W
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
AEK AtenasAEK AtenasAEK
210123-13
L
W
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
W
L
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
W
L
25
RomaRomaROM
201145-11
L
D
26
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
L
D
29
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
30
FC OportoFC OportoPOR
200225-30
L
L
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
32
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
33
LASKLASKLAS
200237-40
L
L
34
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
36
SlovanSlovanSBR
200219-80
L
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, FC Oporto ocupa el puesto 30 y PSV Eindhoven el 26, lo que sitúa a ambos equipos en la zona donde la presión por sumar puntos es máxima y cualquier derrota puede comprometer seriamente su continuidad en la competición.

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