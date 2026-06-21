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Cómo ver España vs Arabia Saudí en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre España y Arabia Saudí del Mundial 2026 se puede seguir en directo a través de varias plataformas. Disney+ y Paramount+ ofrecen la transmisión en streaming, mientras que Chilevision, DIRECTV Sports Chile y DGO cubren el encuentro para el público latinoamericano.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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España y Arabia Saudí se miden en el Atlanta Stadium en un duelo del Grupo H del Mundial 2026 con implicaciones directas en la clasificación para la siguiente ronda.

La Roja llega a este partido con la presión de reaccionar tras un debut decepcionante. El empate sin goles ante Cabo Verde dejó dudas sobre la capacidad creativa del equipo de Luis de la Fuente, aunque la aparición de Lamine Yamal como suplente en aquel partido inyectó optimismo al conjunto español. El joven del Barcelona, recién recuperado de una lesión de dos meses, mandó un mensaje claro a la afición: no hay motivos para dudar.

El seleccionador De la Fuente también tuvo que salir a defender a Rodri, señalado por ralentizar el juego de España. El técnico fue contundente y reafirmó que el centrocampista del Manchester City sigue siendo el mejor jugador del mundo.

Arabia Saudí, dirigida por Georgios Donis, arrancó el torneo con un empate 1-1 ante Uruguay, un resultado que le da margen de maniobra en el grupo. Los Halcones Verdes mostraron solidez defensiva y capacidad para competir ante rivales de nivel superior, algo que ya demostraron en Qatar 2022.

Con España tercera en el Grupo H y Arabia Saudí segunda antes de este encuentro, los tres puntos son vitales para ambos. Un tropiezo de La Roja complicaría seriamente su paso a octavos de final.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, los canales de televisión disponibles y el horario oficial del encuentro.

Noticias del equipo y escuadras

España, bajo las órdenes de Luis de la Fuente, no registra lesionados ni suspendidos confirmados de cara a este partido, y el cuerpo técnico no ha publicado un once inicial provisional. Las novedades más relevantes apuntan al estado de Lamine Yamal, quien reapareció como suplente ante Cabo Verde tras superar una lesión y cuya titularidad es el principal interrogante para este encuentro. Se espera que la información se complete conforme se acerque el pitido inicial.

Arabia Saudí, dirigida por Georgios Donis, tampoco presenta bajas ni alineación confirmada por el momento. El equipo llega con la moral reforzada tras sumar un punto ante Uruguay en su debut mundialista. La información actualizada sobre el once saudí se añadirá próximamente.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 25 Víctor Muñoz Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

España acumula un registro de 2 victorias, 2 empates y 1 derrota en sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente fue el empate sin goles ante Cabo Verde en el debut del Mundial 2026, un resultado que no reflejó el dominio esperado de La Roja. En sus anteriores compromisos, España goleó 3-0 a Serbia en amistoso y venció 1-3 a Perú, aunque también cedió tablas ante Irak (1-1) y Egipto (0-0). En total, marcó 5 goles y encajó 2 en esos cinco partidos.

Arabia Saudí presenta 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas en su último quinteto de resultados. El más reciente fue el empate 1-1 ante Uruguay en su estreno en el Mundial 2026. Los Halcones Verdes también igualaron 0-0 con Senegal en amistoso y ganaron 3-0 a Puerto Rico, aunque perdieron ante Ecuador (2-1) y Serbia (2-1). El equipo anotó 5 goles y recibió 6 en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial entre ambas selecciones es reducido y favorable a España. El enfrentamiento más reciente data del 7 de septiembre de 2012, un amistoso en el que España se impuso por 5-0. Antes, en mayo de 2010, La Roja también se llevó el duelo por 3-2. El único precedente mundialista entre ambos equipos tuvo lugar el 23 de junio de 2006, cuando Arabia Saudí cayó 0-1 ante España en Alemania. En los tres partidos registrados, España no ha perdido ninguno, con un saldo de 9 goles a favor y 2 en contra.

Clasificación

En la tabla del Grupo H de la Copa del Mundo, España ocupa la tercera posición, mientras que Arabia Saudí se sitúa segunda antes de este encuentro.