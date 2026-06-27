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Cómo ver Colombia vs Portugal en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Colombia y Portugal se puede seguir en vivo a través de varios canales de televisión y plataformas de streaming. A continuación encontrarás las opciones disponibles para no perderte el cierre del Grupo K.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Colombia y Portugal se enfrentan en el Hard Rock Stadium de Miami en el cierre del Grupo K del Mundial 2026, con el liderato del grupo en juego y el pase a la siguiente ronda ya asegurado para ambas selecciones.

Los cafeteros llegan al partido como líderes del grupo con seis puntos, después de dos victorias consecutivas que los han consolidado como una de las selecciones más sólidas del torneo. Néstor Lorenzo ha construido un equipo difícil de batir, con James Rodríguez y Luis Díaz como los grandes referentes creativos.

Portugal, por su parte, viene de una goleada contundente ante Uzbekistán que despejó las dudas surgidas tras el empate inicial con la República Democrática del Congo. Cristiano Ronaldo marcó dos goles en ese partido e hizo historia al convertirse en el máximo goleador en Mundiales, silenciando a sus críticos de forma rotunda.

Roberto Martínez necesita solo un punto para clasificar, pero la ambición portuguesa apunta más alto: llegar primeros al cruce de la siguiente ronda puede marcar la diferencia en el camino hacia las etapas definitivas del torneo.

El duelo entre James Rodríguez y Bruno Fernandes en el centro del campo promete ser uno de los atractivos del encuentro. Dos mediocampistas capaces de cambiar un partido con una sola acción, en un choque que puede definir el orden del grupo.

Miami acoge un partido de alto voltaje entre dos selecciones con ambiciones claras en este Mundial. A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en vivo por televisión y streaming.

Noticias del equipo y escuadras

Néstor Lorenzo no registra bajas ni sanciones en su convocatoria y tiene disponible su once de gala. El equipo titular previsto sitúa a Camilo Vargas bajo palos, con una defensa formada por Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí y Johan Mojica. Jefferson Lerma y Gustavo Puerta forman el doble pivote, mientras Jhon Arias y James Rodríguez actúan como interiores. Luis Díaz y Luiz Suárez completan el ataque.

Roberto Martínez tampoco reporta lesionados ni sancionados de cara a este partido. El once proyectado sitúa a Diogo Costa en portería, con Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes y João Cancelo en defensa. El centro del campo lo componen Bruno Fernandes, Joao Neves y Vitinha, con Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo formando el tridente ofensivo. Se actualizará cualquier novedad conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Colombia llega al partido con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros y una sola derrota, encajada ante Francia en un amistoso de marzo por 3-1. En el Mundial, los cafeteros han ganado sus dos partidos: primero superaron a Uzbekistán por 1-3 y luego vencieron a la República Democrática del Congo por 1-0. En total, Colombia ha marcado ocho goles y encajado cinco en sus últimos cinco partidos.

Portugal presenta un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimas cinco citas. El punto cedido llegó ante la República Democrática del Congo en la primera jornada del Mundial, con un 1-1 que generó dudas. Sin embargo, la goleada 5-0 sobre Uzbekistán en el partido más reciente disipó esas dudas: Portugal marcó cinco goles en un solo partido y suma siete goles a favor en sus últimas cinco citas, con cuatro en contra. Los portugueses llegan con la confianza intacta tras ese resultado.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no incluyen encuentros previos entre Colombia y Portugal en los últimos cinco antecedentes directos registrados, por lo que no es posible ofrecer un historial reciente de enfrentamientos entre ambas selecciones. Este partido en Miami supondrá un punto de referencia importante para el historial entre las dos naciones en competición oficial.

Clasificación

En la tabla del Grupo K del Mundial, Colombia ocupa la primera posición y Portugal la segunda antes de este último partido de la fase de grupos.