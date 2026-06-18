Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Chequia vs Sudáfrica en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

A continuación se detallan los canales de televisión y las opciones de transmisión en directo disponibles para seguir el partido.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Chequia y Sudáfrica se miden en el Atlanta Stadium en un duelo del Grupo A del Mundial 2026 que ninguno de los dos puede permitirse perder. Ambos equipos llegan al encuentro con una derrota en el debut y la necesidad de sumar tres puntos para mantener vivas sus opciones de clasificación.

Los checos cayeron 2-1 ante Corea del Sur en Guadalajara en un partido que dieron la vuelta los asiáticos tras ir por detrás. Patrik Schick tuvo una actuación discreta, fue sustituido en el minuto 64 y el equipo de Miroslav Koubek encajó dos goles en 21 minutos después de ponerse por delante.

Bafana Bafana, por su parte, sufrió una tarde aún más turbulenta. La derrota 2-0 ante México en el Azteca quedó marcada por las expulsiones de Sphephelo Sithole y Themba Zwane, dos bajas que pesan sobre Hugo Broos de cara a este partido en Atlanta.

Con las dos selecciones en el fondo de la tabla del Grupo A, el choque en Georgia adquiere una dimensión decisiva. El perdedor prácticamente quedará eliminado de la carrera por los octavos de final.

Chequia cuenta con la amenaza de Schick, el motor de Tomáš Souček y la creatividad de Pavel Šulc para intentar dar un golpe sobre la mesa. Sudáfrica, más mermada por las sanciones, deberá apoyarse en la energía de Teboho Mokoena y el instinto goleador de Lyle Foster.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

En el bando checo, el técnico Miroslav Koubek no ha reportado bajas por lesión ni sanciones en la información oficial disponible, aunque el equipo llega con la moral tocada tras la derrota ante Corea del Sur. No se ha confirmado un once inicial probable de cara a este encuentro.

Sudáfrica afronta el partido con dos ausencias confirmadas y de peso: Sphephelo Sithole y Themba Zwane cumplen sanción tras ser expulsados en el debut ante México y no podrán estar en el campo en Atlanta. El seleccionador Hugo Broos tampoco ha publicado su alineación prevista. Se añadirán más novedades sobre el estado de ambas plantillas conforme se acerque el pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones 13 S. Sithole

11 T. Zwane

Forma

Chequia llega al partido con un balance de cuatro victorias y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su resultado más reciente fue la caída 2-1 ante Corea del Sur en la primera jornada del Mundial, un partido en el que se adelantaron pero terminaron cediendo. Antes de eso, los checos encadenaron triunfos ante Guatemala (3-1) y Kosovo (2-1) en partidos amistosos, y cerraron la fase de clasificación con victorias ante Dinamarca (2-2) e Irlanda (2-2), aunque ambas se saldaron con el mismo marcador que sugiere cierta fragilidad defensiva. En total, marcaron 11 goles y encajaron 8 en esos cinco encuentros.

Sudáfrica presenta un registro de una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. La derrota más reciente fue el 2-0 ante México en el arranque del Mundial. Antes de eso, los de Broos se impusieron a Jamaica (0-1) en un amistoso, empataron sin goles ante Nicaragua y perdieron en dos ocasiones ante Panamá, con un 1-2 y un 1-1. El equipo anotó solo tres goles y encajó cuatro en ese período, lo que refleja las dificultades ofensivas que arrastra.

Historial de Enfrentamientos Directos

No existe registro de enfrentamientos previos entre Chequia y Sudáfrica en los datos disponibles. Este partido en Atlanta constituye un encuentro inédito entre ambas selecciones a nivel internacional.

Clasificación

En la tabla del Grupo A del Mundial, Chequia ocupa la tercera posición y Sudáfrica la cuarta tras la primera jornada.