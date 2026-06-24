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Cómo ver Chequia vs Mexico en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Los canales de televisión y las opciones de transmisión en línea disponibles para ver Chequia vs México se muestran a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Chequia y México se enfrentan este miércoles 24 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, en el cierre del Grupo A del Mundial de la FIFA 2026. El partido arranca a las 9:00 PM, hora local, con el anfitrión ya clasificado y los checos jugándose la vida.

México llega a este duelo como líder del grupo con seis puntos y sin haber concedido un solo gol en el torneo. Javier Aguirre dirigió a El Tri a victorias sobre Sudáfrica (2-0) y Corea del Sur (1-0), con el tanto decisivo de Luis Romo en el segundo partido sellando el primer lugar con una jornada de antelación.

Para Chequia, el escenario no puede ser más exigente. El equipo de Miroslav Koubek suma apenas un punto tras el empate 1-1 ante Sudáfrica en Atlanta, donde Michal Sadilek abrió el marcador pero una pena máxima de Teboho Mokoena en el minuto 83 frustró la victoria. Sin un triunfo en el Azteca, los checos quedan eliminados.

Aguirre ha declarado que quiere aprovechar este partido para ganar ritmo de cara a la fase de eliminación directa, aunque México ya tiene su plaza garantizada. El técnico vasco está escribiendo su propio capítulo en la historia del fútbol mexicano: si El Tri gana el grupo, repetirá la hazaña que logró como entrenador en 2002.

Patrik Schick y Adam Hlozek encabezan el ataque checo, con la misión de romper la mejor defensa del torneo. Santiago Giménez y Julián Quiñones son las referencias ofensivas de México, y el rugido del Azteca estará de su lado desde el primer minuto.

A continuación, toda la información sobre cómo ver Chequia vs México en vivo, incluyendo canales de televisión, transmisión en línea y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Miroslav Koubek cuenta con toda la plantilla disponible para este partido decisivo. No hay bajas por lesión ni sanción en el equipo checo. El XI proyectado sitúa a Matej Kovar bajo palos, con Robin Hranac, Ladislav Krejci y Tomas Holes en la línea de tres defensas. Vladimir Coufal y Michal Sadilek cubrirán los carriles de mediapunta, mientras Vladimir Darida y Lukas Cerv forman el doble pivote central. Adam Hlozek y Alexandr Sojka apoyarán a Patrik Schick en ataque.

Javier Aguirre tampoco tiene lesionados ni sancionados en su convocatoria. El XI probable de México incluye a José Rangel en portería, una línea de cuatro con Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Israel Reyes y Jorge Sánchez, el trío de mediocampo formado por Erik Lira, Brian Gutiérrez y Luis Romo, y la delantera con Roberto Alvarado y Julián Quiñones flanqueando a Santiago Giménez. Se añadirán novedades si las hubiera antes del pitido inicial.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 14 D. Jurasek Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Chequia llega con un registro de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue el empate 1-1 ante Sudáfrica en el Mundial el 18 de junio, precedido por la derrota 2-1 frente a Corea del Sur el 12 de junio. Antes del torneo, los checos ganaron 3-1 a Guatemala y 2-1 a Kosovo en amistosos, y empataron 2-2 con Dinamarca en la clasificación mundialista. En esos cinco encuentros, Chequia anotó siete goles y encajó otros siete.

El estado de forma de México es radicalmente distinto. El Tri ha ganado sus cinco últimos partidos sin conceder un solo gol. El triunfo más reciente fue el 1-0 ante Corea del Sur el 19 de junio, seguido del 2-0 sobre Sudáfrica el 11 de junio. En la preparación previa al torneo, México goleó 5-1 a Serbia, venció 1-0 a Australia y se impuso 2-0 a Ghana. Once goles a favor y ninguno en contra en esos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

No hay datos disponibles de los últimos cinco enfrentamientos directos entre Chequia y México. Este partido del Grupo A en el Estadio Azteca es el único duelo registrado entre ambas selecciones en el conjunto de datos disponible.

Clasificación

En el Grupo A del Mundial 2026, México ocupa el primer puesto con seis puntos tras dos jornadas, mientras que Chequia es tercera con un solo punto.