Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Cabo Verde vs Arabia Saudí en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Las opciones de canal de TV y streaming en vivo para este partido están disponibles a continuación.

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Cabo Verde y Arabia Saudí se miden este 26 de junio en el Houston Stadium en el cierre del Grupo H del Mundial de la FIFA 2026, con los Tiburones Azules a un solo punto de escribir una de las páginas más memorables de la historia del fútbol africano.

Cabo Verde llega a este partido con dos puntos tras empatar 0-0 con España en la jornada inaugural y remontar para igualar 2-2 ante Uruguay el 21 de junio. Para un país de apenas 525.000 habitantes que disputa su primer Mundial, esos resultados no tienen precedente. Con un empate, los isleños sellarían su clasificación a la siguiente ronda si España derrota a Uruguay en el partido paralelo.

El arquero Vozinha, de 40 años, se ha convertido en el símbolo emocional de este equipo. Su actuación ante España, con siete atajadas para mantener el cero, lo catapultó a la fama mundial. El técnico Bubista ha construido una estructura defensiva sólida que los rivales no han podido descifrar.

Arabia Saudí, en cambio, llega con sus opciones de clasificación prácticamente agotadas. Los Halcones Verdes de Georgios Donis igualaron 1-1 con Uruguay en el debut, pero cayeron 4-0 ante España el 21 de junio, resultado que los dejó en el último lugar del grupo. Necesitan ganar y que los resultados les acompañen para tener alguna posibilidad real.

Salem Al-Dawsari, dos veces elegido Mejor Jugador de Asia, sigue siendo el eje creativo del equipo saudí. El lateral derecho Saud Abdulhamid, del Lens, es el único jugador del plantel que milita en un club fuera de Arabia Saudí, mientras que el mediocampista Musab Al-Juwayr, de 22 años, deberá imponer su ritmo en el mediocampo.

Para Cabo Verde, el delantero Dailon Livramento terminó como co-goleador de la fase de clasificación con cuatro tantos y cargará con la responsabilidad ofensiva. La duda táctica de Bubista es si arriesgar en busca del triunfo o confiar en su solidez defensiva para conseguir el punto que probablemente necesita.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Cabo Verde vs Arabia Saudí en directo, incluyendo los canales de TV disponibles, opciones de streaming y la hora de inicio del partido.

Noticias del equipo y escuadras

El técnico de Cabo Verde, Bubista, no ha reportado bajas por lesión ni suspensiones antes del partido. El once proyectado es: Vozinha; Joao Paulo, Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges; Ryan Mendes Da Graca, Jamiro Monteiro, Deroy Duarte, Kevin Lenini; Garry Rodrigues, Gilson Benchimol. Se añadirán novedades conforme se acerque el pitido inicial.

El seleccionador de Arabia Saudí, Georgios Donis, tampoco ha confirmado alineación ni ha registrado nuevas bajas. El once probable es: Mohammed Al Owais; Abdulelah Al Amri, Moteb Al-Harbi, Ali Lajami, Hassan Al Tambakti, Saud Abdulhamid; Mohammed Abu Al Shamat, Salem Mohammed Al-Dossari, Mohamed Kanno, Nasser Al-Dawsari; Firas Al-Buraikan. Se publicarán más novedades sobre el equipo cuando estén disponibles.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Cabo Verde acumula dos victorias y dos empates en sus últimos cinco partidos, sin ninguna derrota. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 ante Uruguay el 21 de junio, partido en el que remontaron para sumar un punto. Antes, igualaron 0-0 con España en su debut mundialista. En los amistosos previos al torneo, vencieron 3-0 a Bermudas y 3-0 a Serbia, y empataron 1-1 con Finlandia. En esos cinco encuentros, los Tiburones Azules marcaron nueve goles y encajaron tres.

Arabia Saudí presenta un registro más irregular: una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco compromisos. El resultado más reciente fue la derrota 4-0 ante España el 21 de junio, su mayor goleada encajada en la fase de grupos. Empataron 1-1 con Uruguay en su primer partido del Mundial y ganaron 3-0 a Puerto Rico en un amistoso preparatorio. Las derrotas ante España y Ecuador, sumadas al empate con Senegal, les dejan con cuatro goles a favor y siete en contra en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cabo Verde y Arabia Saudí no tienen encuentros registrados en el historial disponible. El duelo del Grupo H en Houston el 26 de junio será el primer enfrentamiento oficial entre ambas selecciones a nivel de fútbol masculino absoluto.

Clasificación

En el Grupo H de la Copa del Mundo, Cabo Verde ocupa la tercera posición y Arabia Saudí la cuarta antes de la última jornada.