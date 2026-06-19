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Cómo ver Brazil vs Haití en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Brasil y Haití se puede ver en vivo a través de Paramount+, DIRECTV Sports Chile y DGO. A continuación encontrarás los canales de televisión y opciones de streaming disponibles para seguir el encuentro en directo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Brasil y Haití se miden este viernes en el Lincoln Financial Field de Filadelfia en un duelo del Grupo C del Mundial 2026 que llega en un momento de presión real para la Canarinha.

Carlo Ancelotti no pudo comenzar el torneo con victoria. El empate 1-1 ante Marruecos dejó expuestas las carencias estructurales de un equipo que, pese a contar con algunos de los mejores jugadores del planeta, mostró serios problemas para progresar el balón y mantener la solidez defensiva. Vinicius Júnior fue el único que apareció con claridad en momentos de peligro, pero eso no alcanzó.

Para complicar aún más el panorama, Brasil confirma que Neymar no viajará a Filadelfia. El astro del Santos sigue trabajando en su recuperación física y el cuerpo médico de la Selección decidió no arriesgar. Danilo ya había advertido que Neymar es quien tiene la capacidad de desequilibrar al rival, y su ausencia se siente.

Haití, por su parte, llega tras caer 1-0 ante Escocia en su debut. No fue una derrota aplastante. Les Grenadiers compitieron con orden y mostraron el espíritu colectivo que los llevó hasta este Mundial. Sebastien Migne sabe que ante Brasil el desafío es enorme, pero su equipo tiene argumentos para no rendirse desde el pitido inicial.

Jean-Ricner Bellegarde, del Wolverhampton, y Wilson Isidor, del Sunderland, son las referencias ofensivas más reconocibles de un conjunto haitiano que buscará hacer daño en la transición y aprovechar cualquier desorden estructural de Brasil, que los demostró tener en su primer partido.

Brasil necesita ganar para no complicarse en el grupo. Haití necesita un resultado que cambie su historia en este torneo. A continuación, toda la información para seguir el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Carlo Ancelotti tiene previsto alinear un once con Alisson Becker bajo palos, una defensa formada por Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel y Danilo, y un doble pivote con Casemiro y Bruno Guimarães. Raphinha, Lucas Paquetá y Vinicius Júnior actuarían por detrás de Matheus Cunha como referencia ofensiva. Brasil no registra bajas por lesión ni sanción en la convocatoria disponible para este partido, aunque Neymar no estará presente al continuar su recuperación física al margen del grupo. Por el lado de Haití, Sebastien Migne apunta a un once con Johny Placide en portería, una línea defensiva compuesta por Martin Experience, Hannes Delcroix, Ricardo Ade y Carlens Arcus, y una zona de creación con Ruben Providence, Jean-Ricner Bellegarde, Josue Casimir y Danley Jean Jacques. Wilson Isidor y Frantzdy Pierrot formarían el ataque. El equipo haitiano tampoco registra lesionados ni sancionados confirmados de cara a este encuentro.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 10 Neymar Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Brasil llega a este partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. La Canarinha arrancó el Mundial con el empate 1-1 ante Marruecos, resultado que precedió a dos victorias en amistosos: 2-1 ante Egipto y una goleada por 6-2 frente a Panamá. También vencieron 3-1 a Croacia, aunque cedieron ante Francia por 2-1 en su último amistoso antes del torneo. En total, Brasil anotó 14 goles y encajó 8 en esos cinco partidos. Haití, en cambio, acumula una victoria, un empate y tres derrotas. Tras ganar 4-0 a Nueva Zelanda en amistoso, los resultados han sido negativos: empate 1-1 ante Islandia, derrota 0-1 ante Túnez, caída 1-2 frente a Perú y la derrota inaugural en el Mundial ante Escocia por 0-1. Les Grenadiers han marcado 6 goles y recibido 5 en ese tramo.

Historial de Enfrentamientos Directos

BRA Últimos partidos HAI 2 Victorias 0 Empates 0 Victorias Brazil 7 - 1 Haití

Haití 0 - 6 Brazil 13 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 2/2 Ambos equipos anotaron 1/2

El historial entre ambas selecciones es escaso pero contundente a favor de Brasil. El enfrentamiento más reciente tuvo lugar el 8 de junio de 2016 en la Copa América, con victoria brasileña por 7-1. El único otro precedente registrado data del 18 de agosto de 2004, cuando Haití recibió a Brasil en un amistoso y cayó por 0-6. En los dos partidos disputados, Brasil no ha perdido ninguno y ha anotado 13 goles por tan solo 1 encajado.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Grupo C, tanto Brasil como Haití se encuentran actualmente en la tercera posición de la tabla.