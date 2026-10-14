Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Liga de Campeones - Jornada 2 14 oct 2026 - 15:00 Villa Park

Cómo ver Aston Villa vs Fenerbahce en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Aston Villa vs Fenerbahce se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. Las opciones de televisión y streaming están disponibles a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Aston Villa recibe a Fenerbahce en Villa Park en un partido de la Liga de Campeones que llega en un momento delicado para el conjunto de Birmingham. Unai Emery necesita que su estadio vuelva a ser un lugar intimidante, y esta noche tiene la oportunidad de demostrarlo.

Los de Emery atraviesan un inicio de temporada irregular en casa. El técnico español ha pedido públicamente a sus jugadores que conviertan Villa Park en una fortaleza, consciente de que los resultados en casa no han acompañado en las primeras jornadas de la temporada.

En el plano europeo, el Villa llega a este choque en una posición complicada en la tabla de la Champions League, lo que convierte este partido en algo más que un trámite. Los tres puntos son prácticamente obligatorios si el equipo quiere mantener vivas sus opciones de avanzar en la competición.

Fenerbahce viaja a Birmingham con buenas sensaciones. El conjunto de Ismail Kartal viene de golear 3-0 al Rizespor en la Süper Lig y ha mostrado una capacidad goleadora notable esta temporada, con un contundente 8-0 al Eyupspor como muestra de su potencial ofensivo.

Con jugadores como Mason Greenwood, Kerem Akturkoglu y Vedat Muriqi en el once, el equipo turco no vendrá a Villa Park a especular. La visita promete ser un examen serio para una defensa del Villa que llega con bajas importantes.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Unai Emery no podrá contar con Amadou Onana, Ian Maatsen, Modou Keba Cisse, Leon Goretzka ni Brian Madjo por lesión. El once proyectado sitúa a Zion Suzuki bajo palos, con una línea defensiva formada por Matty Cash, Aaron Wan-Bissaka, Pau Torres y Victor Nilsson Lindelöf. Johan Manzambi, Joao Gomes, John McGinn y Boubacar Kamara se reparten el centro del campo, con Emiliano Buendia y Nicolas Jackson como referencias ofensivas.

En el bando visitante, Ismail Kartal no podrá contar con Jayden Oosterwolde ni Mert Muldur. El once probable del Fenerbahce apunta a Ederson en portería, con Nélson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Aké y Archie Brown en defensa. Matteo Guendouzi, N'Golo Kante y Bartug Elmaz formarían el centro del campo, con Kerem Akturkoglu, Mason Greenwood y Vedat Muriqi liderando el ataque.

Forma

El Aston Villa llega con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. El resultado más reciente fue un empate 2-2 ante el Brentford en la Premier League, mientras que antes de eso el equipo de Emery firmó una victoria 2-3 en el campo del Tottenham. En ese tramo de cinco encuentros, el Villa ha marcado diez goles y ha encajado nueve.

Fenerbahce presenta tres victorias, un empate y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Su partido más reciente fue la goleada 3-0 al Rizespor en la Süper Lig, y el resultado más llamativo del periodo fue el 8-0 al Eyupspor. El conjunto turco ha anotado catorce goles y solo ha concedido uno en ese intervalo, lo que refleja un momento de forma muy sólido.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara Empate 1 0 0 Europa League Fenerbahce FB 0 Aston Villa AVL 1 F 1 Goles marcados 0 Partidos con más de 2.5 goles 0 / 1 Ambos equipos marcaron 0 / 1

El único precedente reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 22 de enero de 2026 en la Europa League, cuando Fenerbahce ejerció de local y el Aston Villa se impuso 1-0. Los datos disponibles recogen únicamente ese encuentro entre los dos clubes.

Clasificación

En la tabla de la Liga de Campeones, el Aston Villa ocupa la novena posición, mientras que Fenerbahce se sitúa en el vigésimo puesto. El Villa necesita sumar para no alejarse de los puestos que dan acceso a la siguiente ronda, lo que añade presión adicional a este partido en casa.