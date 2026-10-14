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Aston Villa vs Fenerbahce: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Aston Villa vs Fenerbahce
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Cómo ver el partido de Liga de Campeones entre Aston Villa y Fenerbahce, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

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Liga de Campeones - Jornada 2
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Cómo ver Aston Villa vs Fenerbahce en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El Aston Villa vs Fenerbahce se puede ver en directo a través de Disney+ y ESPN Chile. Las opciones de televisión y streaming están disponibles a continuación.

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Aston Villa recibe a Fenerbahce en Villa Park en un partido de la Liga de Campeones que llega en un momento delicado para el conjunto de Birmingham. Unai Emery necesita que su estadio vuelva a ser un lugar intimidante, y esta noche tiene la oportunidad de demostrarlo.

Los de Emery atraviesan un inicio de temporada irregular en casa. El técnico español ha pedido públicamente a sus jugadores que conviertan Villa Park en una fortaleza, consciente de que los resultados en casa no han acompañado en las primeras jornadas de la temporada.

En el plano europeo, el Villa llega a este choque en una posición complicada en la tabla de la Champions League, lo que convierte este partido en algo más que un trámite. Los tres puntos son prácticamente obligatorios si el equipo quiere mantener vivas sus opciones de avanzar en la competición.

Fenerbahce viaja a Birmingham con buenas sensaciones. El conjunto de Ismail Kartal viene de golear 3-0 al Rizespor en la Süper Lig y ha mostrado una capacidad goleadora notable esta temporada, con un contundente 8-0 al Eyupspor como muestra de su potencial ofensivo.

Con jugadores como Mason Greenwood, Kerem Akturkoglu y Vedat Muriqi en el once, el equipo turco no vendrá a Villa Park a especular. La visita promete ser un examen serio para una defensa del Villa que llega con bajas importantes.

A continuación, toda la información sobre cómo ver el partido en directo.

Noticias del equipo y escuadras

Aston Villa contra Fenerbahce alineaciones probables

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
page.match.formation.title
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
4-3-3
Z. SuzukiZ. SuzukiM. CashM. CashA. Wan-BissakaA. Wan-BissakaP. TorresP. TorresVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfJ. ManzambiJ. ManzambiJ. GomesJ. GomesJ. McGinnJ. McGinnB. KamaraB. KamaraE. BuendiaE. BuendiaN. JacksonN. JacksonEdersonEdersonNélson SemedoNélson SemedoM. SkriniarM. SkriniarNathan AkéNathan AkéA. BrownA. BrownM. GuendouziM. GuendouziN. KanteN. KanteB. ElmazB. ElmazV. MuriqiV. MuriqiK. AkturkogluK. AkturkogluM. GreenwoodM. Greenwood
Fenerbahce crest
Fenerbahce
FB
4-2-3-1
Aston Villa

Once inicial

Fenerbahce

Manager

  • U. Emery
  • I. Kartal

Unai Emery no podrá contar con Amadou Onana, Ian Maatsen, Modou Keba Cisse, Leon Goretzka ni Brian Madjo por lesión. El once proyectado sitúa a Zion Suzuki bajo palos, con una línea defensiva formada por Matty Cash, Aaron Wan-Bissaka, Pau Torres y Victor Nilsson Lindelöf. Johan Manzambi, Joao Gomes, John McGinn y Boubacar Kamara se reparten el centro del campo, con Emiliano Buendia y Nicolas Jackson como referencias ofensivas.

En el bando visitante, Ismail Kartal no podrá contar con Jayden Oosterwolde ni Mert Muldur. El once probable del Fenerbahce apunta a Ederson en portería, con Nélson Semedo, Milan Skriniar, Nathan Aké y Archie Brown en defensa. Matteo Guendouzi, N'Golo Kante y Bartug Elmaz formarían el centro del campo, con Kerem Akturkoglu, Mason Greenwood y Vedat Muriqi liderando el ataque.

Forma

AVL

AVL - Formulario

NFO
L1-2
COV
W1-3
TOT
W2-3
SEV
W1-3
BRE
D2-2
Gol marcado (encajado)
12/8
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5
FB

FB - Formulario

ROM
D1-1
GAZ
D0-0
EYU
W8-0
TUT
W0-2
RIZ
W0-3
Gol marcado (encajado)
14/1
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5

El Aston Villa llega con un balance de tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. El resultado más reciente fue un empate 2-2 ante el Brentford en la Premier League, mientras que antes de eso el equipo de Emery firmó una victoria 2-3 en el campo del Tottenham. En ese tramo de cinco encuentros, el Villa ha marcado diez goles y ha encajado nueve.

Fenerbahce presenta tres victorias, un empate y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. Su partido más reciente fue la goleada 3-0 al Rizespor en la Süper Lig, y el resultado más llamativo del periodo fue el 8-0 al Eyupspor. El conjunto turco ha anotado catorce goles y solo ha concedido uno en ese intervalo, lo que refleja un momento de forma muy sólido.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Aston VillaEmpateFenerbahce
1
0
0
Europa League
Fenerbahce badge
Fenerbahce
FB
0
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
F
1Goles marcados0
Partidos con más de 2.5 goles0/1
Ambos equipos marcaron0/1

El único precedente reciente entre ambos equipos tuvo lugar el 22 de enero de 2026 en la Europa League, cuando Fenerbahce ejerció de local y el Aston Villa se impuso 1-0. Los datos disponibles recogen únicamente ese encuentro entre los dos clubes.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
W
W
2
Sporting de LisboaSporting de LisboaSCP
220051+46
W
W
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
W
W
4
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
211083+54
D
W
5
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
W
6
ComoComoCOM
110041+33
W
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
L
W
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
W
9
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
W
10
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
W
L
11
Real BetisReal BetisBET
110032+13
W
11
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
W
13
Atlético MadridAtlético MadridATM
210132+13
W
L
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
W
15
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
W
15
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
W
17
AEK AtenasAEK AtenasAEK
110010+13
W
18
BrujasBrujasCLB
21016603
W
L
19
LensLensRCL
210134-13
L
W
20
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
W
L
21
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
W
L
22
RomaRomaROM
10101101
D
22
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
D
24
FenerbahceFenerbahceFB
10101101
D
25
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
201112-11
L
D
26
VikingVikingVIK
201146-21
D
L
27
LASKLASKLAS
100101-10
L
28
Inter MilánInter MilánINT
200246-20
L
L
29
FC OportoFC OportoPOR
100102-20
L
30
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
L
L
31
SSC NápolesSSC NápolesNAP
200214-30
L
L
32
LilleLilleLIL
200226-40
L
L
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
L
34
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
L
L
35
SlovanSlovanSLB
100116-50
L
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
L
Clasificación para cuartos de final

En la tabla de la Liga de Campeones, el Aston Villa ocupa la novena posición, mientras que Fenerbahce se sitúa en el vigésimo puesto. El Villa necesita sumar para no alejarse de los puestos que dan acceso a la siguiente ronda, lo que añade presión adicional a este partido en casa.

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