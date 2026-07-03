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Cómo ver Argentina vs Cabo Verde en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Argentina y Cabo Verde se puede seguir en directo a través de Paramount+, DIRECTV Sports Chile y DGO. A continuación se detallan las opciones disponibles para ver el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Argentina y Cabo Verde se enfrentan en el Miami Stadium en un partido de la Copa del Mundo 2026 que tiene mucho más en juego de lo que sugiere la diferencia entre ambas selecciones. La Albiceleste, vigente campeona del mundo, llega al duelo como líder del Grupo J, mientras que los tiburones azules de Cabo Verde acceden a los octavos de final desde el segundo puesto del Grupo H en lo que representa el partido más importante de su historia.

Lionel Scaloni llega a este encuentro con la tranquilidad de quien ha completado una fase de grupos perfecta. Argentina ganó sus tres partidos sin ceder ni un punto, con victorias ante Argelia, Austria y Jordania. El técnico, que según informaciones recientes habría acordado verbalmente su continuidad al frente de la selección hasta 2031, tiene a su disposición un equipo que funciona con una cohesión notable.

Messi, por su parte, sigue siendo el eje de todo. Su aparición desde el banquillo ante Jordania, con un gol de falta en el minuto 80, fue suficiente para recordar al mundo por qué sigue siendo el jugador más determinante del torneo. La carrera por la Bota de Oro del Mundial tiene en él a uno de sus protagonistas más sólidos.

Cabo Verde, en cambio, llega con un mérito enorme tras un grupo de máxima exigencia. Los isleños empataron con España, Uruguay y Arabia Saudí, tres puntos que los sitúan en una posición histórica para su fútbol. El seleccionador Bubista ha construido un bloque difícil de batir, con una solidez defensiva que les ha permitido no perder ningún partido en la fase de grupos.

El choque entre el poderío ofensivo de Argentina y la organización táctica de Cabo Verde promete un partido con lecturas múltiples. Los de Scaloni parten como favoritos claros, pero los tiburones azules ya han demostrado que no se amedrentan ante rivales de mayor nombre.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el horario de inicio y las últimas novedades de ambos equipos.

Noticias del equipo y escuadras

Lionel Scaloni dirige a Argentina sin que los datos oficiales reflejen bajas por lesión ni sanciones en el plantel de cara a este partido. No hay once inicial confirmado por parte del cuerpo técnico, por lo que las novedades se irán actualizando conforme se acerque el pitido inicial.

En el bando de Cabo Verde, el seleccionador Bubista tampoco registra ausencias comunicadas oficialmente. Al igual que en el caso argentino, no existe alineación probable confirmada en este momento. Se añadirá más información a medida que esté disponible antes del partido.

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Argentina llega al partido con un registro perfecto en sus últimos cinco encuentros: cinco victorias, ningún empate y ninguna derrota. La Albiceleste ganó sus tres partidos del Mundial ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (1-3), y completó la preparación con dos victorias en amistosos ante Islandia (3-0) y Honduras (2-0). En total, el equipo de Scaloni ha marcado 11 goles y no ha encajado ninguno en sus tres partidos mundialistas.

Cabo Verde presenta un recorrido bien distinto pero igualmente destacable. Los isleños acumulan dos victorias y tres empates en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota. En el Mundial empataron con España (0-0), Uruguay (2-2) y Arabia Saudí (0-0), mientras que en la fase de preparación se impusieron con claridad a Bermudas (3-0) y Serbia (3-0). El equipo de Bubista ha demostrado una capacidad notable para no perder, aunque le ha costado más traducir sus opciones en goles ante rivales de mayor nivel.

Historial de Enfrentamientos Directos

Los datos disponibles no incluyen antecedentes de enfrentamientos directos entre Argentina y Cabo Verde. Este partido representa, por tanto, el primer cruce oficial documentado entre ambas selecciones en competición.

Clasificación

En la Copa del Mundo, Argentina ocupa el primer puesto del Grupo J, mientras que Cabo Verde accede a esta ronda desde el segundo lugar del Grupo H.