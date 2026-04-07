Sorpresa: Renard está siendo evaluado... y estas son las probabilidades de que se marche

En los últimos días se ha celebrado una reunión importante en la Federación Saudí de Fútbol, tras el fin del parón internacional de este mes de marzo, a raíz de los decepcionantes resultados obtenidos por la selección nacional.

La selección saudí sufrió una gran decepción al caer derrotada ante Egipto por 4-0 y, posteriormente, ante Serbia por 2-1, lo que sometió al seleccionador francés Hervé Renard a una fuerte presión crítica, en medio de crecientes peticiones para que fuera destituido de su cargo.

A pesar de ello, la Federación Saudí ha insistido en más de una ocasión en que no hay ninguna intención de destituir a Renard antes de que la selección participe en la fase final del Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

La selección saudí se encuentra en el Grupo H del Mundial junto a España, Uruguay y Cabo Verde, del que se clasificarán directamente las dos primeras selecciones, además de las ocho mejores terceras de los doce grupos.

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Evaluación de Renard y posibilidades de su salida

El diario saudí «Al-Sharq Al-Awsat» informó este martes que la dirección técnica de la Federación Saudí sigue evaluando el expediente de Renard en una revisión exhaustiva de la etapa anterior, y que esta evaluación se resolverá en los próximos días sin fijar una fecha límite.

El periódico aclaró que la probabilidad de que Renard se marche ronda el 30 %, aunque dentro de la Federación hay una tendencia a la prudencia y a tomar una decisión meditada, sobre todo dada la escasez de tiempo y la proximidad del inicio de la fase final del Mundial.

El diario francés «L'Équipe» había señalado, a través de sus fuentes, que Renard había recibido una oferta para entrenar a la selección de Ghana, y que él estaba interesado en ello.

Por su parte, fuentes de «Al-Sharq Al-Awsat» confirmaron que responsables de Ghana se pusieron en contacto con el representante del entrenador francés para informarse sobre la posibilidad de contratarlo, pero este se disculpó por no aceptar la oferta, prefiriendo continuar en su actual cargo con la selección saudí.

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