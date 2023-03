Rueda de prensa de Luis de la Fuente con la Selección España hoy: vídeo, dónde ver en directo por TV, streaming y en vivo online

El seleccionador español compareció en la previa del partido de clasificación para la Eurocopa ante Escocia

Luis de la Fuente compareció este lunes en la previa del partido que la Selección España disputará ante Escocia, correspondiente a la fase de clasificación de la Eurocopa 2024. El equipo español busca su segunda victoria tras la lograda este pasado sábado ante Noruega por 3-0.

Declaraciones de Luis de la Fuente

Partido ante Escocia. "Es un partido muy difícil. Lo consideremos muy importante, contra un rival muy potente y con muy buenos jugadores. La evolución del equipo es la evolución de los jugadores".

España favorita. "La experiencia me dice que no hay rival pequeño y no es un tópico. A nivel internacional la igualdad es máxima y tenemos que estar en la mejor de nuestras versiones en cada partido. Conocemos a Escocia y ningún rival va a ser fácil en este grupo".

Puntos fuertes de Escocia. "Es un equipo muy intenso, muy agresivo y que juega con un dinamismo muy grande y muy alto. Con jugadores acostumbrados a competir en el ámbito internacional, es un rival muy importante".

Jugadores de Escocia más peligrosos. "No me gusta hablar de individualidades. Hablas de uno y luego seguramente te lleven la contraria. Tienen jugadores del Liverpool, del Arsenal... cualquiera puede ser un jugador de trancendencia decisiva en el partido de mañana".

Juego aéreo. "Ha evolucionado mucho el fútbol escocés, ya no es todo juego directo, tienen jugadores para hacer juego elaborado. Obviamente siguen teniendo el dominio de ese estilo y sí, contamos con jugadores que pueden adaptarse a cualquier ámbito del juego y sí, David García es uno de ellos pero también hay otros. Intentaremos llevarles a nuestro terreno y ser dominadores".

Rodri. "Tanto Rodri como Martín Zubimendi dan equilibrio, me gusta que los jugadores que jueguen en esa posición den equilibrio. Cuando tienen el balón son jugadores que distribuyen bien el juego. Son el eje, el ataque del equipo comienza en ellos y en mi opinión tengo la suerte de contar con dos de los mejores del mundo en esa posición".

Visto de nuevo el partido ante Noruega. "Cuando analizamos los partidos tengo la sensación de que se juega mejor de la primera impresión en el campo, yo en el campo soy muy crítico. Teniendo en cuenta que solo hemos entrenado cinco días, hay muchos aspectos positivos de cara a lo que queremos ser. Seguro que mañana nos acercamos más, una pena que luego se corte, pero asumimos ese hándicap, pero creo que los jugadores entienden perfectamente el mensaje que les estamos lanzando".

Pivote. "Las características de cada uno, aunque sean diferentes, buscamos lo mismo. Martín me conoce muy bien, yo le conozco muy bien y solo hay que ver el rendimiento que tiene en su club. Seguro que en el transcurrir del tiempo va a ser un grandísimo futbolista. Igual que Rodri, son futbolistas que van a ir mejorando. Lo más importante es que son jugadores que tienen equilibrio, seriedad... dan mucha tranquilidad a sus compañeros".

La posición de Aspas. "Intentamos que fuese nuestro media punta y con cierta libertad. Sabemos que Iago es muy versatil. Es un delantero de otras características, para mí no existe eso de falso delantero. Buscábamos con esta demarcación aprovechar los espacios al lado del mediocentro".

Joselu. "Sí, por supuesto que puedo dejar a Joselu en el banquillo. Antes de tomar la decisión de la alineación tenemos que ver el entrenamiento de esta tarde. Los primeros en saber la alineación serán los jugadores. Mientras tenga que tomar decisiones yo, por supuesto que puedo dejar a Joselu en el banquillo. El otro día Joselu jugó muy bien pero también aprovechó el gran trabajo que hizo Morata antes y el resto de sus compañeros y Joselu lo hizo de maravilla. Mejor imposible".

Nota del equipo en el debut. "Soy optimista porque después de cinco escasos entrenamientos, en los que quise darles nuestra idea y con muchos vídeos, en esos análisis que hemos hecho a posteriori vimos que había muchos automatismos que habíamos trabajado durante la semana. Por supuesto, hay mucho que mejorar, lógicamente. Pero seguro que mañana, después de las sesiones de entrenamiento, mejoraremos nuestro aspecto y nuestras prestaciones a nivel ofensivo y defensivo. Soy tremendamente optimista porque he visto a un equipo comprometido, implicado, ilusionado, ves como se relacionan entre ellos... dan mucha confianza y a mí me dan mucha tranquilidad. Les veo con hambre de hacer algo importante y de consolidar una idea".

Gavi. "Es un jugador con muchos recursos, muy versatil... creo que se siente más cómodo jugando de interior pero el fútbol y las circunstancias te hacen tomar ciertas decisiones. Es un jugador fantástico que está en proceso de madurez. No hemos visto todavía la mejor versión de lo que será Gavi en un futuro, ni mucho menos. Con madurez irá controlando algunos comportamientos que no son buenos para él ni para el equipo, seguro que con el tiempo irá controlando esas situaciones, pero vamos, a mí dame un Gavi mucho antes que otros jugadores".

Ceballos. "Lo mismo que Joselu. Son grandes jugadores pero hacer la alineación es muy difícil, y ellos lo entienden y saben que es muy complicado, pero lo aceptan. Saben que aquí hay 25 jugadores TOP. Dani, que te voy a decir, le conozco y me conoce. Hay plena confianza y sé que cuando apueste por él no me va a fallar nunca".

Muchos cambios en el once. "Cada momento es único e irrepetible, pero si hacía eso en la Sub-21 y ha ido bien, ¿por qué cambiar?".

El sistema. "Por supuesto que me planteo cambiar el sistema. Yo no soy de sistema. Lo único que me siento "atado" es a la idea o el modelo, pero el sistema no me genera ningún estrés. Dependiendo de la idea que tengamos saldrá uno u otro jugador. Creo que lo más importante es la idea que queramos plantear en el terreno de juego".

