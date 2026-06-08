Ronald Koeman explica la baja de Jurriën Timber: «No quiero culpar al Arsenal, pero…»

El lunes, antes del último amistoso de Países Bajos, Ronald Koeman explicó la baja de Jurriën Timber para el Mundial por no haber recuperado al cien por ciento de su lesión en la ingle.

«En los últimos dos días ya teníamos la sensación de que quizá se tomaría esta decisión», declaró Koeman a la NOS sobre la baja de Timber. «No estaba al cien por cien. Al final, nos reunimos con él anoche y esta mañana y, lamentablemente, tuvimos que tomar esta decisión».

Timber jugó una hora con el Arsenal el pasado fin de semana en la final de la Liga de Campeones, perdida en penaltis ante el París Saint-Germain. Aun así, Koeman entiende que el técnico Mikel Arteta y su cuerpo médico le alinearan.

«No se puede culpar al club, era la final de la Liga de Campeones», admite. «No quiero hacerlo, pero claro que eso no ayudó».

«Si tuviéramos que jugar un solo partido más, quizá podría haber participado, pero un torneo completo con un partido cada dos días es imposible. No está en forma ni mucho menos y sigue con molestias. Eso no mejora rápido, así que a corto plazo no estará en condiciones».

El técnico subrayó que la duración del torneo, que termina en julio, no influyó en la decisión: «Con él teníamos ocho defensas; sin él, solo siete, y eso es demasiado poco. Había que decidir».

“Ya contábamos con Geertruida y Maatsen en la convocatoria, así que incorporar a Geertruida no nos afecta. Por eso no esperamos más: sabíamos que Timber no mejoraría a tiempo”.