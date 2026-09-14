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Europa League
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San Siro
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Previa del AC Milan vs Benfica de la Europa League

Europa League
Benfica
AC Milán
G. Prestianni

Análisis completo del partido entre el AC Milan y el Benfica en la Europa League. Hablamos de táctica, actualidad de los equipos, fichajes y más.

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Europa League - Jornada 1
San Siro

El AC Milan vs Benfica comenzará el 16 de septiembre de 2026 a las 15:00 EST y 19:00 GMT.

Dos gigantes europeos arrancan la fase de grupos de la Europa League

El AC Milan vs Benfica suele ser un duelo propio de la Champions League, pero estos gigantes se enfrentan en la jornada 1 de la fase de grupos de la Europa League de esta temporada. El Milan terminó quinto en la tabla de la Serie A de la pasada temporada, mientras que el Benfica acabó tercero en la máxima categoría de Portugal el curso pasado.

Milan y Benfica llegan en buen momento de forma nacional

El Milan ha comenzado con solidez la nueva temporada en Italia y sigue invicto en sus primeros cuatro partidos. Dos han sido empates, incluidos sus dos últimos resultados, un 2-2 con la Lazio y un 1-1 contra la Juventus. Diego Moreira salió desde el banquillo contra la Lazio para marcar un doblete, lo que hace probable su inclusión en el once inicial aquí.

SS Lazio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images

El inicio de campaña del Benfica ha sido casi perfecto, con cuatro victorias y un empate en cinco partidos. En total, encadena una racha de siete triunfos en todas las competiciones. Ha marcado 10 goles en sus últimos tres partidos de liga, con el mediapunta Gianluca Prestianni viendo puerta en los tres.

FBL-POR-LIGA-BENFICA-GIL VICENTEGetty Images

Posibles alineaciones

Milan (3421): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic, Cisse; Ramos.

Benfica (4231): Soares; Banjaqui; Araujo, Lenglet, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Silva, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis.

Noticias de los equipos y plantillas

AC Milán contra Benfica alineaciones probables

Manager

  • R. Amorim

Ruben Amorim se hace cargo del AC Milan para este partido de la Europa League, aunque el club aún no ha confirmado una alineación probable y no hay información disponible por ahora sobre lesiones o sanciones.

Marco Silva lidera al Benfica en este encuentro, con los detalles de la plantilla también aún por confirmar. Las actualizaciones sobre las noticias de ambos equipos se añadirán más cerca del inicio.

Forma

MIL

MIL - Formulario

MUN
W2-4
TOR
W1-2
VEN
W2-0
JUV
D1-1
LAZ
D2-2
Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
BEN

BEN - Formulario

AGF
W1-3
EST
W2-1
MAR
W0-3
MOR
W0-4
GV
W3-1
Gol marcado (encajado)
15/3
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5

El AC Milan ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con un empate y una derrota. Su encuentro más reciente terminó en empate 1-1 en casa de la Juventus en la Serie A, con el gol del empate encajado en el tiempo añadido. Antes de eso, el Milan ganó dos partidos ligueros consecutivos contra el Venezia (2-0) y el Torino (2-1 fuera de casa). En esos cinco partidos, el Milan marcó diez goles y encajó cinco, aunque su única derrota competitiva llegó en una derrota de pretemporada ante el Chelsea.

El Benfica ha ganado sus últimos cinco partidos sin dejarse un solo punto. Su resultado más reciente fue una victoria por 3-0 fuera de casa contra el Maritimo en la Liga Portugal el 5 de septiembre. Esa racha también incluye un triunfo por 7-0 sobre el Casa Pia y dos victorias en la fase de clasificación de la Europa League ante el AGF, por 3-1 en casa y 1-3 fuera. El Benfica marcó dieciséis goles en esos cinco partidos y solo encajó dos.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

AC MilánEmpateBenfica
1
2
0
Amistosos
Benfica badge
Benfica
BEN
1
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
F
Liga de Campeones
Benfica badge
Benfica
BEN
1
AC Milán badge
AC Milán
MIL
1
F
Liga de Campeones
AC Milán badge
AC Milán
MIL
2
Benfica badge
Benfica
BEN
1
F
4Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/3
Ambos equipos marcaron3/3

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes terminó 1-1, un amistoso disputado en el estadio del Benfica en agosto de 2009. Antes de eso, los equipos se enfrentaron dos veces en la fase de grupos de la Champions League 2007-08: el AC Milan ganó 2-1 en San Siro en septiembre de 2007, y el partido de vuelta en Lisboa en noviembre de 2007 también acabó 1-1. En los tres enfrentamientos registrados, ninguno de los dos tiene una ventaja clara, con una victoria para cada uno y un empate.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
LyonLyonOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
00000000
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
MarsellaMarsellaOM
00000000
1
BesiktasBesiktasBJK
00000000
1
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sparta PragaSparta PragaSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
1
AnderlechtAnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
00000000
1
NEC NimegaNEC NimegaNEC
00000000
1
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
00000000
1
AC MilánAC MilánMIL
00000000
1
OlympiakosOlympiakosOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
MIK CM CeljeMIK CM CeljeCEL
00000000
1
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
SalzburgoSalzburgoSAL
00000000
1
JuventusJuventusJUV
00000000
1
PlzenPlzenVPL
00000000
1
OFI CreteOFI CreteOFI
00000000
1
Lech PoznanLech PoznanLCH
00000000
1
CelticCelticCEL
00000000
1
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
00000000
1
LillestroemLillestroemLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
Levski SofíaLevski SofíaLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
Clasificación para cuartos de final

En la Europa League, tanto el AC Milan como el Benfica ocupan actualmente la primera posición en la clasificación de la competición.

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