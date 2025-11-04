Manchester City vs. Borussia Dortmund, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Manchester City recibe a Borussia Dortmund este miércoles 5 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Etihad, por la cuarta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Manchester City vs. Borussia Dortmund de la Champions League 2025-26

Los Citizens llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-0 a Villarreal en la fecha 3, con goles de Erling Haaland y Bernardo Silva. El equipo dirigido por Pep Guardiola es séptimo en la clasificación con siete puntos.

Por su parte, los Negriamarillos derrotaron por 4-2 a Kobenhavn en su más reciente partido en el certamen continental, con un doblete de Felix Nmecha, junto a las anotaciones de Ramy Bensebaini y Fábio Silva. El cuadro a cargo de Niko Kovač es sexto en la tabla con siete unidades.

Cómo ver Manchester City vs Borussia Dortmund, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeones 5 Sudamérica FOX Sports (Argentina), ESPN Premium(Chile), ESPN 2 (resto de Sudamérica), Disney+ Premium México HBO MAX Estados Unidos Paramount+

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 5, mientras que en México se podrá seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports, ESPN Premium, ESPN 2 y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Manchester City vs Borussia Dortmund

Liga de Campeones - Champions League Etihad Stadium

El partido se disputa este miércoles 5 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Etihad.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Manchester City

Los Citizens parecen haberse reencontrado con su mejor nivel con solo una derrota en sus últimos seis juegos, además de avanzar a los cuartos de final de la Carabao Cup y alcanzar el segundo puesto de la Premier League en el proceso.

Noticias del Borussia Dortmund

En los últimos días el tema de conversación alrededor de los Negriamarillos es Julian Brandt y su contrato que termina en verano. El equipo debe decidir si renovar al mediocampista alemán y bajo que condiciones económicas.

