Erling Haaland advierte a Pep Guardiola sobre 'manejadores descontentos de Fantasy Football' después de que el técnico del Manchester City sacara al delantero estrella cuando estaba logrando un hat-trick durante la victoria sobre Bournemouth
El Manchester City vuelve a la carrera por el título de la Premier League
Al comienzo de la temporada, el campeón de la Premier League, Liverpool, era el favorito para defender su título. Pero 10 partidos en la campaña, los Reds ya están siete puntos detrás del líder Arsenal y a uno de distancia del Manchester City. El equipo de Guardiola está enormemente en deuda con las hazañas goleadoras de Haaland, con su doblete contra Bournemouth en el Etihad llevando su cuenta a 17 en todas las competiciones. Si el ex jugador del Borussia Dortmund puede continuar con esta excelente racha de forma, el City podría ser una fuerza a tener en cuenta esta temporada.
Haaland se burla de Guardiola
Además de expresar su alivio por reclamar los tres puntos contra los Cherries, una semana después de perder en Aston Villa, Erling Haaland bromeó diciendo que algunos aficionados al fútbol habrían querido más de él en términos de puntos en Fantasy Football.
Le dijo a Sky Sports: "Victoria importante. Es bueno recuperarse después de perder un mal partido fuera de casa. Fue agradable. Traté de contribuir al equipo haciendo mi trabajo. Es bueno ganar. Ahora vienen dos partidos más importantes, así que sigan enfocados. No marqué el último partido. Trato de ayudar al equipo a ganar. Ese es mi objetivo y, ya sea marcando o ayudando a ganar duelos, no importa. Quiero ayudar al equipo a mejorar, ese es mi trabajo."
Sobre haber sido sustituido cuando estaba en un hat-trick, respondió, "¡Probablemente había algunos gestores de fantasy que no estaban tan contentos!"
Guardiola elogia a Haaland de nuevo
El entrenador del City, Pep Guardiola, estaba satisfecho con cómo su equipo se desempeñó en todo el campo contra Bournemouth, mientras reservó elogios adicionales para Erling Haaland.
Dijo: "Jugamos muy bien. Tuvimos que estar muy coordinados con la presión y con nuestra defensa. Jugaron muy bien y, por supuesto, nuevamente Erling fue decisivo.
"Lo sabíamos, lo experimentamos la temporada pasada en la Premier League, ellos [Bournemouth] la destruyeron. Aquí fue ajustado y siempre es ajustado con ellos. Son muy intensos y agresivos. Hoy es el segundo partido que pierden, nosotros habíamos perdido más partidos que ellos, así que es un equipo que es muy bueno. Semana importante. Comenzamos ahora con la Liga de Campeones y tenemos una oportunidad increíble ahora para clasificarnos."
Además, le dijo a BBC Radio 5 Live: "Darles las oportunidades y los pases a ellos. Esto es lo que tenemos que hacer. Él [Haaland] lo sabe, pero somos muy afortunados y bendecidos de tener, en primer lugar, a una persona increíble porque es el más dulce y amable. Y mejorará. Y después de eso, como jugador, los números son simplemente sobresalientes."
¿Qué sigue para el Manchester City?
El Manchester City de Guardiola enfrenta una semana importante ya que reciben al antiguo club de Haaland, el Dortmund, en la Liga de Campeones el miércoles, y una victoria probablemente los pondría en una posición fuerte para alcanzar la siguiente etapa de la competición. Luego, en su último partido antes del próximo parón internacional, reciben al Liverpool de Arne Slot en la Premier League el domingo en el Etihad.
Sobre el partido europeo, el exentrenador del Barcelona añadió: "Tenemos una gran oportunidad con los dos partidos en casa para clasificarnos para la Liga de Campeones. Es un partido realmente, realmente importante. Y después, tiempo para pensar en el último partido antes del parón internacional contra el Liverpool."
