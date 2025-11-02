Getty Images Sport
"Gianluigi Donnarumma, 'absolutamente patético'": El portero del Manchester City es criticado por una falla en un centro que conduce al gol de Tyler Adams para el Bournemouth"
El desastre de Donnarumma lleva al empate.
El Manchester City había estado sentado cómodamente con una ventaja de 1-0 durante su eventual victoria por 3-1 sobre los Cherries, con el gol de Haaland al minuto 17 que los puso en camino para reclamar el segundo lugar en la tabla. Sin embargo, no se podía descartar a los visitantes y pronto volvieron al juego, en parte gracias a un error de Donnarumma.
Después de 25 minutos, el Bournemouth ganó un córner y cuando Scott lanzó un centro dirigido hacia el segundo poste, el portero se movió para interceptarlo y eliminar el peligro. Pero cuando Donnarumma intentó despejar el balón con un puñetazo para ponerlo a salvo, lo falló completamente. Rebotando favorablemente a los pies de Tyler Adams, la estrella de Estados Unidos no falló desde corta distancia para mandar el balón al fondo de la red.
Donnarumma protestó furiosamente hacia el árbitro, alegando que había sido faltado al ir por el balón. Fue una reacción absurda, dado que el portero no fue tocado por ningún jugador del Bournemouth, y llevó al preferido del City entre los palos a ganarse una amonestación por parte de Taylor.
Donnarumma criticado
Los aficionados al fútbol se apresuraron a burlarse de Gianluigi Donnarumma, cuyo débil esfuerzo y sus posteriores quejas hicieron poco para cubrirse de gloria. Un aficionado del Arsenal, @chiddyafc, encontró humor a expensas del jugador rival, publicando en X: "Llorando, nadie tocó a Donnarumma. Eso es absolutamente patético."
@Cbetgg bromeó: "Donnarumma piensa que todavía está en la Ligue 1 para negar el gol con ese contacto."
Donnarumma ha sido criticado innumerables veces en el pasado por algunos de sus defectos más evidentes. Su habilidad con los pies y su dificultad para capturar centros han destacado para el escrutinio en más de una ocasión.
@Flaminiesta estaba viendo cómo la historia se repetía. "Donnarumma suplicando por una falta después de fallar en un balón parado, un cuento tan viejo como el tiempo," dijeron.
'Sospechoso' fue la frase usada para describir al culpable del gol. @IsmaillIlIlI tuiteó: "Donnarumma es tan sospechoso en cualquier cosa que no sea detener tiros." Mientras tanto, @JAMES77458423 afirmó que era "terrible" que Donnarumma no atrapara el balón. "A veces es realmente sospechoso, no tan bueno como la gente piensa," agregó.
@RichyEvans19 estuvo de acuerdo, preguntando: "No es para mí decirle a un portero de clase mundial cómo hacer su trabajo, pero ¿por qué Donnarumma no atrapa eso?"
Trafford ofrece alternativa
Si Donnarumma adquiere el hábito de fallar en los cruces que debería manejar, Pep Guardiola podría prescindir del portero de 26 años. Hay una fuerte competencia por el puesto de número uno en el Etihad, con James Trafford esperando su oportunidad para recuperar el puesto titular.
El inglés fue re-fichado por el City este verano después de impresionar en la carrera del Burnley hacia la promoción en la Premier League, pero perdió su puesto tras una pobre actuación contra el Brighton. El joven de 23 años aún se ve capaz de alterar el orden y desbancar a Donnarumma como la opción preferida de Guardiola.
Sería un punto de profunda frustración para Donnarumma, quien a pesar de ser integral en el éxito del PSG en la Champions League, fue vendido en favor del joven portero francés Lucas Chevalier. Ser reemplazado por Trafford representaría una caída considerable para el hombre que era una muralla en la defensa de los campeones europeos hace solo seis meses.
Erling Haaland al rescate
Los apuros de Donnarumma fueron momentáneamente aliviados después de que Haaland añadiera su segundo gol del partido poco después de que los Cherries igualaran. Los locales se fueron al descanso con una ventaja de 2-1 y con un firme control sobre los tres puntos disponibles. Nico O'Reilly añadió el tercero en la hora de juego para asegurarse de que Donnarumma no le costara demasiado caro a los locales.
Donnarumma estará decidido a recuperarse contra el Dortmund el miércoles, ya que el City busca escalar posiciones en la tabla de la liga y alcanzar esos preciados lugares entre los ocho primeros.
