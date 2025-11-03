Getty
'Nos conocemos bastante bien' - Pep Guardiola arremete contra los árbitros mientras el entrenador del Manchester City afirma que no "llamará" a los oficiales después de 10 años de decisiones cuestionables
Cómo la estrella de Estados Unidos, Adams, contribuyó al enojo de Guardiola
Manchester City lideró ese concurso a mitad de la primera mitad gracias a otro esfuerzo del prolífico delantero noruego Erling Haaland. Sin embargo, la paridad se restableció cuando el astro del equipo nacional de Estados Unidos, Adams, anotó. Lo hizo a pesar de que el equipo local opinaba que Gianluigi Donnarumma fue impedido.
El portero italiano de los anfitriones argumentó que su brazo había sido jalado por David Brooks en un córner, lo que le impidió golpear el balón. Con Donnarumma incapaz de hacer contacto adecuado con un balón centrado en su área de penalti, Adams fue libre de empujar el balón desde cinco yardas.
Las protestas de City cayeron en oídos sordos, y Donnarumma fue amonestado por discutir su caso. Guardiola se mostró irritado en la línea de banda, mientras se dirigía a los aficionados y les pedía que hicieran más ruido y apoyaran a sus jugadores. El entrenador catalán mencionó otro incidente polémico después, pero fue rápido en explicar por qué no buscará una audiencia con Taylor y los jefes de árbitros de la Premier League.
- Getty
Guardiola molesto por muchas decisiones desde 2016
Pep Guardiola dijo a los periodistas después de quedarse perplejo por muchas decisiones importantes a lo largo de sus nueve años y medio como entrenador del Manchester City: “No llamo a los oficiales y los árbitros, no soy el entrenador que hace eso. No lo hago. Por supuesto que no me llamarán, pero [Brooks fue] allí y tiró [el brazo de Donnarumma] hacia abajo y lo hizo inestable. Y después de eso, lamento decírtelo. Pero lo he dicho muchas veces, conozco a todos los árbitros, los conozco perfectamente desde hace una década, lo que pasa en este estadio. Lo sé.
“No llamo. No tengo tiempo. Mi agenda son tres partidos, tengo partidos. No tengo tiempo para perder mi tiempo hablando. Le dije a [Taylor] después cuando nos veamos, dime si es falta o no porque estoy esperando.
“Si es falta o no, solo dímelo. Solo échale un vistazo. Está bien. Son valientes aquí. En el Etihad son valientes, muy valientes. Llevo una década aquí y nos conocemos bastante bien. Estoy muy contento con lo que hemos logrado con el Man City, a pesar de todo, así que ha sido muy bueno. Muy bueno.”
Guardiola explica por qué no se reunirá con los árbitros
No es la primera vez que Guardiola ha apuntado a los oficiales de la Premier League. Habiendo estado en el Etihad Stadium desde 2016, anteriormente ha dicho de tratar de evitar debates con aquellos que tienen un trabajo difícil: “Voy al partido y nunca sé quién es el árbitro. Cuando veo su cara, es ‘oh, recuerdo esa cara’. Nunca en mi vida hablo de los árbitros antes, durante o después, nunca, nunca, nunca.
“Un error puede ser un error y estamos tristes, y cuando es a nuestro favor tenemos suerte. Pero no desperdicio mi tiempo. Tengo que economizar, tengo que elegir con mi tiempo exactamente lo que tengo que hacer. No paso ni un segundo (pensando) en los árbitros, especialmente cuando perdemos. Todo lo que me preocupa es lo que tenemos que hacer para jugar bien. Las decisiones son las decisiones y durante la temporada hay momentos que te ayudan, a veces no.”
- Getty
Calendario del Manchester City: Dortmund y Liverpool son los próximos en la agenda
El gol de Adams para Bournemouth contó poco en el gran esquema de las cosas, ya que los Cherries terminaron dejando el Etihad Stadium con las manos vacías. Haaland agarró su segundo del juego para el City en el minuto 33 - llevándolo a 17 por la temporada a nivel de club - antes de que Nico O'Reilly sellara una victoria por 3-1 en la hora de juego.
Los Blues volverán a la acción de la Liga de Campeones el miércoles cuando reciban a los gigantes alemanes Borussia Dortmund, antes de dar la bienvenida al Liverpool a Manchester para un choque crucial el 9 de noviembre que llevará a ambos equipos al siguiente descanso internacional.
