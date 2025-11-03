+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Liga de Campeones
team-logoLiverpool
Anfield
team-logoReal Madrid
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Liverpool vs. Real Madrid, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Liverpool y Real Madrid, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Liverpool recibe a Real Madrid este martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Anfield, por la cuarta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Liverpool vs. Real Madrid de la Champions League 2025-26

Los Reds llegan al compromiso después de vencer por marcador de 5-1 a Eintracht Frankfurt en la fecha 3, con goles de Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, Ibrahima Konate, Cody Gakpo y Dominik Szoboszlai. El equipo dirigido por Arne Slot es décimo en la clasificación con seis puntos.

Por su parte, los Merengues derrotaron por 1-0 a la Juventus en su más reciente partido de liga, con anotación de Jude Bellingham. El cuadro a cargo de Xabi Alonso es quinto en la tabla con nueve unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Premier League
West Ham crest
West Ham
WHU
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Primera División
Girona crest
Girona
GIR
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA

Cómo ver Liverpool vs Real Madrid, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4, Movistar+ Plus, Orange Fútbol 1
SudaméricaFOX Sports (Argentina), ESPN Premium (Chile), ESPN 2 (Colombia, Ecuador y Venezuela), ESPN (resto de Sudamérica), Disney+ Premium
MéxicoTNT Sports, HBO MAX
Estados UnidosParamount+, TUDN, ViX Premium, Univision

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones, M+ Liga de Campeones 4, Movistar+ Plus y Orange Fútbol 1, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports, ESPN Premium, ESPN, ESPN 2 y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+, TUDN, ViX Premium y Univision.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Liverpool vs Real Madrid

crest
Liga de Campeones - Champions League
Anfield

El partido se disputa este martes 4 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Anfield.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Liverpool contra Real Madrid alineaciones

LiverpoolHome team crest

4-2-3-1

Formación

4-1-4-1

Home team crestRMA
25
G. Mamardashvili
12
C. Bradley
5
I. Konate
26
A. Robertson
4
C
V. van Dijk
10
A. Mac Allister
7
F. Wirtz
8
D. Szoboszlai
11
M. Salah
38
R. Gravenberch
22
H. Ekitike
1
T. Courtois
8
C
F. Valverde
24
D. Huijsen
3
Eder Militao
18
A. Carreras
15
A. Guler
7
Vinicius Junior
14
A. Tchouameni
6
E. Camavinga
5
J. Bellingham
10
K. Mbappe

4-1-4-1

RMAAway team crest

LIV
-Alineación

Suplentes

Manager

  • A. Slot

RMA
-Alineación

Suplentes

Manager

  • X. Alonso

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Liverpool

Los Reds cortaron su mal momento con un reciente triunfo frente a Aston Villa en la Premier League, pero para el duelo con Real Madrid no podrán contar con Alisson, Isak y Frimpong, todos aún en la enfermería.

Noticias del Real Madrid

Por su parte, los Merengues no tendrán disponible a Mastantuono por una pubalgia.

Cómo llegan al partido

LIV
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/9
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

RMA
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/2
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

LIV

Últimos partidos

RMA

1

Victoria

1

Empate

3

Victorias

4

Goles marcados

7
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Clasificación

Enlaces útiles

