'Algunas de esas opiniones son absolutamente ridículas' - Virgil van Dijk responde después de que el Liverpool vuelva a la senda del triunfo e insiste 'parecía que íbamos a estar en una batalla por el descenso'

Tal fue la preocupante racha de forma de Liverpool que Van Dijk reveló a principios de este mes que convocó una reunión de jugadores tras la derrota 2-1 contra el United. Sin embargo, el holandés ha criticado desde entonces la reacción ante lo que fue un período difícil para el club, diciendo que la cobertura fue similar a la de un equipo luchando contra el descenso.

Hablando con TNT Sports después de la victoria de su equipo sobre el Villa, Van Dijk dijo: "Lo que he notado en las últimas semanas especialmente es que hay mucho ruido sobre el que no tienes control y con el que tenemos que lidiar como equipo.

"Algunas de esas opiniones son absolutamente ridículas. Pero tienes que lidiar con eso. Es ruido externo que puede afectar a ciertos jugadores, al grupo. Se trata de mantenerse unidos.

"No salimos al campo para perder partidos, no salimos para estar decepcionados después de los partidos o para dejar a los fanáticos decepcionados al volver a casa, queremos trabajar duro y ganar partidos. Pero no hay garantía. Juegas en la Premier League, el nivel más alto, en la liga más grande del mundo, y es difícil mantenerse calmado, pero tienes que hacerlo si quieres volver a donde queremos estar. Eso está ahí arriba. Pero eso es algo para ver más adelante en la temporada.

"Ahora es el momento de seguir trabajando, nunca estar demasiado alto, nunca estar demasiado bajo.

"Vivimos en un mundo ahora, al menos para los futbolistas, porque es de lo único de lo que puedo hablar, donde todos pueden tener su opinión en tantas plataformas y todos lo saben mejor. Tenemos que tratar de mantenernos alejados de eso y centrarnos en el arduo trabajo que hemos estado haciendo.

"La temporada pasada no escuchamos muchas cosas negativas. Todo era sol y arcoíris por todas partes. Ahora parecía que, para el mundo exterior, íbamos a estar en la batalla por el descenso, así es como funciona en el mundo.”