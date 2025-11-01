Arne Slot cambia su evaluación de su plantilla del Liverpool tras una extraña queja sobre la profundidad a pesar del gasto de verano de £450 millones, mientras continúa la forma terrible

Después de rotar mucho su equipo durante la derrota en el choque de la Carabao Cup contra el Palace a mitad de semana, el entrenador holandés había afirmado que se vio obligado a utilizar jóvenes para mantener a sus jugadores senior de primera elección libres de lesiones, como le dijo a Sky Sports: "Todo el mundo puede tener [su] opinión al respecto, pero con el equipo que tenemos - tal vez 15, 16 jugadores del primer equipo disponibles - esta es la decisión que he tomado. No es del nivel de Liverpool perder cinco de seis, o seis de siete. La última vez que jugamos contra Southampton aquí en la Copa de la Liga, Giovanni Leoni se lesionó, y no tenemos una plantilla tan grande como la gente podría decir, porque hubo mucho enfoque en la cantidad de dinero que gastamos [en el verano].

"La gente de repente piensa que tenemos 25 jugadores disponibles, pero principalmente tenemos 20 jugadores y luego tenemos cuatro lesiones. Sólo tengo un lateral derecho, Conor Bradley, como ejemplo, y cada vez que tuve que hacerlo jugar dos veces en tres días o tres veces en siete días [la temporada pasada], esto le llevó a... que tuviera que retirarlo con una lesión en los isquiotibiales o algo más. ¿Estás dispuesto a correr ese riesgo con una semana tan importante que se avecina? La última vez que hice jugar a un jugador que no estaba completamente preparado - pensamos que lo estaba, pero era la primera vez - Alexander Isak, se lesionó."

Sin embargo, en su última declaración, Slot mencionó: "No nos falta nada. Estoy completamente feliz con el equipo y con toda la calidad que tenemos."