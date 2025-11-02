'No importa qué' - Trent Alexander-Arnold revela sus verdaderos sentimientos sobre el regreso a Liverpool mientras que la estrella del Real Madrid cree que la reunión estaba 'destinada' a suceder

Alexander-Arnold dice que el Madrid estaba "destinado" a enfrentarse al Liverpool en la fase de grupos de la Liga de Campeones de esta temporada, especialmente porque se han enfrentado tantas veces en esta competición en los últimos años.

Él dijo en Amazon Prime Sport: "Cuando se anunció el sorteo, creo que todos sabían que iba a suceder, estaba destinado a que ese partido ocurriera. Obviamente, son un equipo de primera, así que sabía que en algún momento terminaría regresando allí o jugando contra el Liverpool. Está sucediendo muy pronto. Emociones encontradas. Creo que será un partido muy, muy difícil, pero uno que me emociona."

El producto de la academia del Liverpool añadió que no celebrará si marca contra su antiguo equipo. Ciertamente espera estar involucrado después de recuperarse de una lesión de hamstring.

Él dijo: "La forma en que me reciban es decisión de los aficionados. Siempre amaré al club, siempre seré un aficionado del club. Siempre estaré agradecido por las oportunidades y las cosas que logramos juntos - vivirán conmigo para siempre. No importa qué, mis sentimientos hacia el Liverpool no cambiarán. Tengo recuerdos allí que me durarán toda la vida y, no importa cómo me reciban, eso no cambiará."