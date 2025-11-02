Getty Images Sport
'No importa qué' - Trent Alexander-Arnold revela sus verdaderos sentimientos sobre el regreso a Liverpool mientras que la estrella del Real Madrid cree que la reunión estaba 'destinada' a suceder
Alexander-Arnold se enfrentará a Liverpool por primera vez
Cuando se realizó el sorteo de la Champions League a finales de agosto, uno de los titulares fue el partido entre Liverpool y Madrid, solo meses después de que Trent Alexander-Arnold cambiara a los Reds por los Blancos. Cuando se supo la noticia del inminente traslado del jugador de 27 años a los gigantes españoles, muchos aficionados del Liverpool se mostraron en su contra, con algunos abucheándolo en sus últimas apariciones para el equipo de la Premier League. Esa animosidad puede haber disminuido un poco después de su despedida, donde ayudó al equipo a ganar el título de liga la temporada pasada, pero será interesante ver qué recepción recibe en Anfield para el emocionante choque de la Champions League del martes. Pase lo que pase, el propio Alexander-Arnold dice que "siempre amará" al Liverpool pero admite que este partido puede haber llegado demasiado pronto para él.
'Emociones mixtas' para Alexander-Arnold
Alexander-Arnold dice que el Madrid estaba "destinado" a enfrentarse al Liverpool en la fase de grupos de la Liga de Campeones de esta temporada, especialmente porque se han enfrentado tantas veces en esta competición en los últimos años.
Él dijo en Amazon Prime Sport: "Cuando se anunció el sorteo, creo que todos sabían que iba a suceder, estaba destinado a que ese partido ocurriera. Obviamente, son un equipo de primera, así que sabía que en algún momento terminaría regresando allí o jugando contra el Liverpool. Está sucediendo muy pronto. Emociones encontradas. Creo que será un partido muy, muy difícil, pero uno que me emociona."
El producto de la academia del Liverpool añadió que no celebrará si marca contra su antiguo equipo. Ciertamente espera estar involucrado después de recuperarse de una lesión de hamstring.
Él dijo: "La forma en que me reciban es decisión de los aficionados. Siempre amaré al club, siempre seré un aficionado del club. Siempre estaré agradecido por las oportunidades y las cosas que logramos juntos - vivirán conmigo para siempre. No importa qué, mis sentimientos hacia el Liverpool no cambiarán. Tengo recuerdos allí que me durarán toda la vida y, no importa cómo me reciban, eso no cambiará."
'El agente Bellingham' ayudó a asegurar el traslado al Real Madrid
Alexander-Arnold pasó la mayor parte de 20 años en Liverpool, pero el internacional inglés con 34 participaciones estaba listo para un cambio de escenario este año. Consiguió su traslado a Madrid en el verano, aparentemente con el ánimo de su compañero de equipo de Inglaterra, Jude Bellingham. Y según admitió él mismo, parece que la ex estrella del Borussia Dortmund jugó un gran papel en que Alexander-Arnold lo siguiera al Santiago Bernabéu.
Agregó: "Hubo mucha especulación, el tema de 'agente Jude'. Fue más en su primera temporada [en el Real], nos encontrábamos en concentraciones de Inglaterra y todos querían saber cómo era tras bambalinas. Dijo que era increíble, y que nunca había visto nada igual. La motivación de todo el club para ganar y la expectativa de ganar. Habló tan bien del club, y al final del día, tenía decidido que necesitaba un cambio para mí. Quería un nuevo desafío dentro y fuera del campo."
Liverpool sufriendo tras la salida de Alexander-Arnold
A Alexander-Arnold se le ha criticado durante mucho tiempo por sus acciones defensivas que, a ojos de muchos, no están a la altura. Pero parece que algunos pueden haber pasado por alto lo importante que era para el Liverpool en el sentido ofensivo. No solo no han sido tan efectivos por la derecha esta temporada, sino que Mohamed Salah, quien a menudo dependía de las contribuciones de Alexander-Arnold, ha estado por debajo de su nivel este término. La contratación de verano, Jeremie Frimpong, y Conor Bradley no han logrado destacar hasta ahora, y esta semana, el inglés podría mostrar al equipo de Arne Slot lo que se están perdiendo.
