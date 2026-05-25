La FIFA interviene y anula la medida de Estados Unidos

La FIFA ha confirmado que la selección de la República Democrática del Congo no deberá cumplir las tres semanas de cuarentena que se le impusieron por el brote de ébola. El país solicitó ayuda a la FIFA y obtuvo una exención.

Estados Unidos, anfitrión del torneo, exigió la semana pasada una cuarentena para todos los equipos. Andrew Giuliani, director del grupo de trabajo estadounidense para el Mundial, no quería asumir riesgos.

Tras la protesta congoleña, se acordó que los jugadores, que viven y juegan en Europa, no cumplirán esas tres semanas de aislamiento.

Solo algunos miembros del cuerpo técnico deberán cumplir los 21 días de aislamiento.

El plantel se entrena en Bélgica y, al no regresar a Congo, viajará sin riesgos a Norteamérica y Centroamérica tras la concentración.

El Congo debutará el 17 de junio ante Portugal en el Grupo K, donde también están Colombia y Uzbekistán. No podrá contar con el jugador del Ajax Jorthy Mokio.

Recientemente anunció que en el futuro no jugará con Bélgica, sino con la República Democrática del Congo. Sin embargo, el joven centrocampista aún no puede jugar con el país africano, pues la FIFA exige esperar tres años tras su partido internacional con Bélgica.