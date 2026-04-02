Hay que tener cuidado... ¿Cuándo será titular Bellingham con el Real Madrid?

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, tiene la intención de actuar con cautela con el inglés Jude Bellingham tras su regreso de la larga lesión que sufrió a principios del pasado mes de febrero.

Bellingham regresó de su lesión y jugó con el Real Madrid como suplente durante solo 17 minutos en el derbi contra el Atlético de Madrid, antes del inicio del parón internacional, cuando se incorporó a la concentración de la selección inglesa.

El diario español «AS» informó de que Jude Bellingham ha vuelto, pero aún no ha recuperado toda su forma física, y que volver al equipo es una cosa, y alcanzar su plena forma física es otra, por lo que aún necesita algo de tiempo.

Y añadió: «Esta es la conclusión a la que llegaron tanto el cuerpo técnico del Real Madrid como el de la selección inglesa, ya que Jude pasó este periodo en Londres con los Tres Leones, pero no estaba listo para jugar y no disputó ni un solo minuto».

Y continuó: «Todos, incluido el propio Jude, coinciden en que el riesgo de recaída no es desdeñable, no solo por él, sino también con la proximidad del Mundial».

Señaló que Bellingham ha recibido el visto bueno médico, pero aún no está del todo listo para volver a la alineación titular del Real Madrid.

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Bellingham pasó la semana pasada y media con la selección de Inglaterra, entrenando con inteligencia y tranquilidad, pero sin jugar realmente, ya que no disputó los partidos contra Uruguay ni Japón.

Bellingham regresó ayer a Madrid y se encuentra ahora en Valdebebas, donde se incorporará al equipo blanco, pero bajo una estrecha supervisión médica.

Y el periódico añadía: «La precaución es necesaria: Bellingham no será titular ante el Real Mallorca el sábado, y es casi seguro que tampoco lo será en el partido de ida contra el Bayern de Múnich el martes. Formará parte de la convocatoria en ambos partidos y estará disponible para jugar unos minutos, pero su regreso será gradual».

Y añadió: «El objetivo, por supuesto, es que Bellingham acabe convirtiéndose en un titular indiscutible. Pero este es un objetivo a medio plazo; a corto plazo, el equipo que está rindiendo bien seguirá sin cambios: Federico Valverde en la banda derecha, con libertad de movimiento por todo el campo, Thiago Petarich y Aurélien Tchouaméni en el centro del campo, y Arda Güler en la banda izquierda. Este es el centro del campo que eliminó al Manchester City, y se espera que siga por este camino».

El único cambio previsto en la alineación titular del Real Madrid ante el Mallorca se producirá en la delantera: Mbappé será titular ante el Mallorca, lo que devolverá a Ibrahim Díaz al banquillo.

La cuestión de cómo integrar a Bellingham en el equipo seguirá abierta de cara al futuro, y Arbeloa se verá obligado en algún momento a tomar la decisión de dejar en el banquillo a Güler o a Thiago para hacerle hueco, pero ese momento llegará más adelante.

Por el momento, Bellingham no está listo para ser titular, ya que aún no ha recuperado toda su forma física y necesita más tiempo para alcanzar el 100 % de su estado de forma; obtener el visto bueno médico es una cosa, y estar preparado para la competición real es otra.

El periódico concluye que el escenario más realista es el regreso de Bellingham en plena forma en Múnich, dentro de dos semanas, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, y hasta entonces, la precaución seguirá siendo la norma.

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