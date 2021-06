Formación de Chile vs. Argentina, por la Copa América 2021: convocados, once y suplentes

El equipo de Martín Lasarte se estrena este lunes 14 de junio enfrentando a la Albiceleste en el estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro.

Tras el partido contra Bolivia en San Carlos de Apoquindo, por las Eliminatorias camino al Mundial de Qatar 2022, la Selección chilena ya comienza a pensar en el "plan" Copa América, torneo que tendrá como sede a Brasil pese a la incertidumbre en su desarrollo.

EL FIXTURE COMPLETO DE LA COPA AMÉRICA 2021

La fecha de inicio del certamen es el domingo 13 de junio con el anfitrión danto el puntapié inicial ante Venezuela, mientras que el estreno del combinado dirigido por Martín Lasarte será el lunes 14 de junio, en el estadio Olímpico Nilton Santos, de Río de Janeiro, contra la Argentina de Lionel Messi y compañia. El representativo nacional concentrará en Itú, mismo sitio que en 2019, lugar en el que armarán su burbuja sanitaria de cara a los próximos compromisos en el torneo.

Grupo A de la Copa América 2021: posiciones, partidos y resultados

La segunda presentación de La Roja será el 18 de junio contra La Verde, en el estadio Arena Pantanal, Cuiabá. En el mismo recinto y a la misma hora, jugará por la tercera fecha del Grupo A, el 21 de junio, contra Uruguay. Y cerrará la primera fase el 24 de junio contra Paraguay en el Mané Garrincha, Brasilia.

EL FIXTURE DE LA ROJA

Cabe recordar que el último antecedente de Chile frente a Argentina fue un empate 1-1 como visitante después de tres partidos consecutivos con derrota, todas por Eliminatorias mundialistas. Mientras que en este certamen copero fue el pasado 6 de julio de 2019 -por el tercer lugar-, en el Arena Corinthians de São Paulo, con victoria 2-1 de la Albiceleste gracias a las conquistas de Sergio "Kun" Agüero y de Paulo Dybala. Arturo Vidal descontó por intermedio del lanzamiento penal.

LISTA DE CONVOCADOS

En su primera convocatoria de 30 futbolistas para el proceso clasificatorio (frente a la Albiceleste y los altiplánicos), el estratega uruguayo marcó distancia de su predecesor Reinaldo Rueda y sorprendió con nombres como Ben Brereton -delantero de Blackburn Rovers nacido en Inglaterra, de madre chilena-, Clemente Montes y los regresos de Eugenio Mena, Gabriel Arias y Eduardo Vargas, quienes se sumaron a los jugadores más importantes de la Generación Dorada como Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Claudio Bravo, Gary Medel, Charles Aránguiz, Mauricio Isla y compañía.

Del exterior resaltó la inclusión de Pablo Galdames en la mitad de la cancha. Una zona donde también estuvieron Juan Leiva, Claudio Baeza, César Pinares y Erick Pulgar. En defensa asomaron los habituales Gary Medel y Guillermo Maripán. Mientras que en ataque fue titular Jean Meneses, y sumaron minutos Felipe Mora, Luis Jiménez, Carlos Palacios y Fabián Orellana. Sin embargo, deberá elegir a los 28 jugares que irán al torneo sudamericano, por lo que algunos referentes podrían quedar fuera para darle paso a la nueva camada, dando prioridad a la ruta a la Copa del Mundo puesto que Chile se encuentra en un incómodo séptimo lugar con solo 6 puntos.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE CHILE

El entrenador de La Roja confirmó que utilizará un equipo alternativo en el torneo continental. “Nuestro gran objetivo es lograr que Chile vaya al Mundial. Esto no significa no darle importancia a la Copa América, pero la queremos usar como herramienta para la consolidación de los jóvenes. Esto será mixto, con los de recorrido más los jóvenes. No es un banco de pruebas tampoco, porque llevaremos algunos jugadores jóvenes, no sólo jóvenes. Tenemos dos días para hacer la lista final y ver qué jugadores decidimos que concurran”. La lista se oficializará este jueves 10 de junio.

SUPLENTES

ESTADIO

¡ASÍ LUCE!#LibertadoresxFOX | Mira desde nuestra cámara exclusiva cómo es el estadio Olímpico Nilton Santos donde jugará River. pic.twitter.com/TRz0CGkeMN — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) February 28, 2018

A confirmar.El Olímpico Nilton Santos es un polideportivo localizado en el Engenhão. Fue uno de los principales recintos deportivos durante los Juegos Panamericanos de 2007 y los Juegos Olímpicos de 2016. El recinto tiene una capacidad máxima de 60.000 personas y es la casa del equipo Botafogo.