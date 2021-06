Contra Bolivia, Chile pierde en casa lo que tendrá que buscar afuera

Incrementaron las presiones para La Roja por no ser letal ante un rival que con su sistema defensivo que no da centímetros está en la pelea.

Treinta veces pateó Chile en dirección a la meta de Carlos Lampe. Eduardo Vargas no dejó de hacerlo hasta que lo sacaron, sin precisión. Erick Pulgar le apuntó de cabeza al anticiparse mientras los zagueros de Bolivia se preocupaban del Mego Jiménez luego de la filtración de Charles Aránguiz. Costó tanto... Alexis Sánchez tuvo que salir más del área que de costumbre para asistir y buscar espacios ante una cerrada defensa que aguantó hasta encontrarse con un gol que le mantenía competitiva en la Eliminatoria a Qatar. La Roja quedó herida con la oportunidad desperdiciada de entrar al top 4 de clasificación directa.

Chile está angustiado. Memo Maripán cometió una mano penal, Marcelo Moreno Martins se llevó un empate fundamental para las aspiraciones de César Farías y el hombre de Monaco lloró después del pitazo final de Eber Aquino, actor clave tal y como en el robo de Montevideo a la entonces Selección de Rei Rueda. Entre las dudas porque el zurdo estaba frente al ariete.

"Fue castigado, me parece bastante extraño", reparó Claudio Bravo. "Lo comentábamos antes de jugar, nos pareció raro que nos pitara alguien que nos impidió a sumar de a tres en Uruguay, pero esto nos impulsa más a querer ir a la Copa del Mundo", complementó. "Queremos competir, queremos mejorar, queremos tener una buena identidad, queremos ir al Mundial", replicó Martins, el de más gol en la historia altiplánica en el fútbol. La decisión post VAR de cobrar el tiro desde los 12 pasos y el supuesto foul del '3' antes que Orellana marcara ante un caído Lampe que ni revisó.

Goles de Chile - Bolivia

Antes de la Copa América, cambios tardíos de Lasarte, una línea de 3 que cumplió ni siendo tan necesaria ante los embates nulos del visitante a San Carlos de Apoquindo, y un 1-1 excesivamente amargo. Sierralta cumplió y los bicampeones están séptimos, el peor escenario. Si el punto fue de oro en Argentina, no convertirlo en tres en Santiago contra el contrincante al que se debe superar trunca las chances antes de que la Eliminatoria entre en la recta medular. Los pasos adelante que dio la Generación Dorada amalgamada por las estrellas del futuro chocó contra una rústica Verde que le enredó las matemáticas y la obligó a mantenerse muy competitiva como visitante. Sí: lo perdido en casa se busca afuera. No basta con el Príncipe para asociarse con Alexis. Todos jugaron para Chile, Chile no ganó.