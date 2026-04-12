Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ESPANYOLAFP
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

En cifras... ¡Ferran Torres es más peligroso que Mbappé!

Bayern Múnich vs Real Madrid
Bayern Múnich
Real Madrid
Liga de Campeones
Real Madrid vs Alavés
Alavés
Primera División
K. Mbappe
F. Torres
Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
Barcelona
Barcelona vs Espanyol
Espanyol
Barcelona vs Celta Vigo
Celta Vigo
Alemania
España
Francia

El exjugador del París Saint-Germain atraviesa una mala racha.

A pesar de su prestigio, las estadísticas de Kylian Mbappé en La Liga esta temporada lo sitúan por detrás de un delantero del Barcelona.

Según Opta, Ferran Torres supera a Mbappé (sin penaltis) con estos números:

Leer también

Experto arbitral: Mbappé no merecía el penalti a pesar de la hemorragia

Una estrella del Barcelona le da una sorpresa negativa a Lewandowski antes del partido contra el Atlético de Madrid

Entre el incidente de 1988 y la decisión de Zidane... El Madrid teme pasar vergüenza en el Camp Nou.

Ferran Torres

Goles (NPG): 14

Un gol cada 118 minutos

Porcentaje de conversión: 16,6 %

Kylian Mbappé

Goles (NPG): 15

Minutos por gol: uno cada 148 min

Porcentaje de conversión: 13,7 %.

Anuncios