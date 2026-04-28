Cómo comprar entradas para el Mundial de Brasil 2026: fechas, precios y más

El rugido de la multitud, el ritmo de la samba y la caza de un sexto título histórico: la Copa Mundial de la FIFA 2026 promete encender pasiones en Norteamérica, con Brasil en el ojo del huracán.

Con cinco títulos y siempre favorita, su recorrido por Canadá, México y Estados Unidos será una de las historias más seguidas.

GOAL te ofrece toda la información esencial para conseguir entradas: fases de venta, precios y dónde comprarlas ya.

¿Cuál es el calendario de la fase de grupos del Mundial de Brasil 2026?

Fecha Calendario Lugar Entradas 13 de junio de 2026 Brasil vs. Marruecos MetLife Stadium, Nueva Jersey, EE. UU. Entradas 19 de junio de 2026 Brasil vs. Haití Lincoln Financial Field, Filadelfia, EE. UU. Entradas 24 de junio de 2026 Escocia vs. Brasil Hard Rock Stadium, Florida, EE. UU. Entradas

¿Cómo comprar entradas para el Mundial de Brasil 2026?

Las principales loterías oficiales de entradas —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio— ya finalizaron.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, la disponibilidad inicial ha alcanzado su mínimo histórico.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas oficialmente en la FIFA.

comenzó el 1 de abril. No hay sorteo: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata. Es la última oportunidad de comprarlas oficialmente en la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

está abierto y es el canal autorizado para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados. Como alternativa, los aficionados pueden buscar entradas de última hora en mercados secundarios como StubHub, pero deben revisar siempre los términos y condiciones antes de comprar.

Entradas para la Copa del Mundo de Brasil 2026: ¿cuánto cuestan?

Los boletos para la fase de grupos, incluidos los de Brasil, se dividen en cuatro categorías. El precio es dinámico y puede cambiar según demanda, equipos y ciudad anfitriona.

Las categorías son:

Categoría 1: Las más caras, en la grada inferior con las mejores vistas.

Las más caras, en la grada inferior con las mejores vistas. Categoría 2: Abarca tanto la grada superior como la inferior, fuera de las zonas privilegiadas de la Categoría 1.

Abarca tanto la grada superior como la inferior, fuera de las zonas privilegiadas de la Categoría 1. Categoría 3: En la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2.

En la grada superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: Las más asequibles, situadas en la grada superior.

Para el Mundial 2026, las categorías dependen más de la altura del asiento que de su posición en el campo. Aunque los precios exactos de los partidos de Brasil se confirmarán cerca del evento, las estimaciones oficiales indican un rango estable.

Según los primeros datos oficiales, estos son los rangos de precio para cada fase:

Fase Rango de precios (USD) Fase de grupos (partidos de selecciones no anfitrionas) 75–2735 Octavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1775 $ Semifinales 420 $ - 3 295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Estos rangos muestran las opciones disponibles, y las entradas de Categoría 4 ofrecen el precio más bajo en cada fase, permitiendo a los aficionados vivir la Copa del Mundo al mejor precio.

Cómo conseguir entradas VIP para la Copa del Mundo de Brasil 2026

Disfruta de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con paquetes de hospitalidad para los partidos de Brasil que incluyen entradas de categoría superior, comida y bebida, y otros beneficios. Están disponibles en los tres países anfitriones. Estos paquetes exclusivos se ofrecen a través del proveedor oficial de hospitalidad de la FIFA, On Location, y se pueden consultar en FIFA.com/hospitality.

Los paquetes disponibles son:

Partido individual

Fase de grupos: cualquier partido de un equipo no anfitrión (excluidos CAN, MEX y USA)

Octavos de final/Cuartos de final/Final por el tercer puesto: cualquier partido

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Desde 1400 USD por persona.

Serie de sedes

Disfruta de todos los partidos en la sede que elijas.

Incluye de 4 a 9 partidos según el estadio.

Válido para todos los días de partido y fases.

Opciones de hospitalidad: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club y FIFA Pavilion.

Desde 8.275 USD por persona

Sigue a mi equipo

Acompaña a tu equipo en todas las primeras fases, sin importar la sede.

Incluye los 3 partidos de la fase de grupos y 1 de la ronda de 32.

Válido para todos los días y sedes.

«Sigue a mi equipo» no aplica para los equipos de los países anfitriones (Canadá, México, EE. UU.).

Opciones de hospitalidad: Pabellón de la FIFA

Desde 6750 USD por persona.

También hay suites privadas y acceso Platinum para grupos corporativos o VIP.

¿Cuáles son las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026 (dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos). Conoce las ciudades y los estadios que las albergarán: