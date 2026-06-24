El Grupo I del Mundial culmina este viernes 26 de junio en el Gillette Stadium de Foxborough. Noruega y Francia ya están clasificadas, pero el partido definirá al líder. No te lo pierdas: aún hay entradas.

Además, se medirán dos de los delanteros más letales del mundo: el noruego Erling Haaland y el francés Kylian Mbappé.

Ambos han marcado cuatro goles en los dos primeros partidos contra Senegal e Irak. Mbappé ya es el máximo goleador de Francia tras superar a Olivier Giroud, mientras que Haaland suma 59 tantos en solo 52 partidos.

¿Cuándo se juega Noruega - Francia?

Fecha Hora local de inicio Sede Entradas Viernes 26 de junio Noruega - Francia (15:00, hora del Este) Estadio Gillette (Foxborough) Entradas

Calendario de Noruega para el Mundial de 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Sede Resultado final / Entradas Martes, 16 de junio Noruega vs. Irak (18:00, hora del Este) Estadio Gillette (Foxborough) Noruega ganó 4-1 Lunes 22 de junio Noruega vs. Senegal (20:00, hora del Este) Estadio MetLife (East Rutherford) Noruega ganó 3-2 Viernes 26 de junio Noruega vs. Francia (15:00, hora del Este) Estadio Gillette (Foxborough) Entradas Martes 30 de junio Noruega vs. por confirmar – Octavos de final (por confirmar) Por confirmar Entradas

Calendario de Francia para el Mundial 2026

Fecha Partido (hora local de inicio) Lugar Entradas Martes, 16 de junio Francia vs. Senegal (15:00, hora del Este) Estadio MetLife (East Rutherford) Francia ganó 3-1 Lunes 22 de junio Francia vs. Irak (17:00, hora del Este) Lincoln Financial Field (Filadelfia) Francia ganó 3-0 Viernes 26 de junio Francia vs. Noruega (15:00, hora del Este) Gillette Stadium (Foxborough) Entradas Martes 30 de junio Francia vs. por confirmar – Octavos de final (por confirmar) Por confirmar Entradas

Cómo comprar entradas para el partido Noruega - Francia del Mundial

A continuación, el estado actual de la venta de entradas:

Venta de última hora: fase activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA.

activa, por orden de llegada. Transacciones en tiempo real. Última oportunidad de comprar a la FIFA. Mercado oficial de reventa de la FIFA: única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo.

única plataforma autorizada para comprar y vender entradas verificadas a su valor nominal. Estará abierta hasta el final del torneo. Mercados secundarios: También puedes conseguir entradas en plataformas como StubHub, aunque los precios suelen ser superiores al valor nominal. Lee siempre sus términos y condiciones antes de comprar.

¿Cuánto cuestan las entradas para Noruega-Francia?

La FIFA aplica precios variables: desde 60 dólares en fase de grupos (para algunos niveles de aficionados) hasta 6.730 dólares en la final.

A continuación se indican los rangos de precios estimados para las fases actuales del torneo:

Categoría Fase de grupos Octavos de final - Cuartos de final Semifinales y final Categoría 1 250 $ - 400 $ 600–1 200 $ 1.500 $ - 6.730 $ Categoría 2 150–280 $ 400–800 $ 1.000 - 4.210 Categoría 3 100–200 $ 200 $ - 500 $ 600 - 2.790 Categoría 4 60–120 $ 150 - 350

Historial de enfrentamientos directos entre Noruega y Francia

Fecha Partido Resultado Sede Mayo de 2014 Amistoso: Francia vs. Noruega 4-0 París (Francia) Agosto de 2010 Amistoso: Noruega 2-1 Francia 2-1 Oslo (Noruega) Febrero de 1998 Amistoso: Francia 3-3 Noruega 3-3 Marsella (Francia) Julio de 1995 Amistoso: Noruega 0-0 Francia 0-0 Oslo (Noruega) Septiembre de 1989 Clasificatorio para el Mundial: Noruega 1-1 Francia 1-1 Oslo (Noruega) Septiembre de 1988 Eliminatoria para el Mundial: Francia 1–0 Noruega 1-0 París (Francia) Octubre de 1987 Eliminatoria para la Eurocopa: Francia 1–1 Noruega 1-1 París (Francia) Junio de 1987 Eliminatoria del Campeonato de Europa: Noruega contra Francia 2-0 Oslo (Noruega) Septiembre de 1971 Eliminatoria para el Campeonato de Europa: Noruega vs. Francia 1-3 Oslo (Noruega) Noviembre de 1970 Eliminatoria del Campeonato de Europa: Francia 3–1 Noruega 3-1 Lyon (Francia) Septiembre de 1969 Eliminatoria para el Mundial: Noruega 1-3 Francia 1-3 Oslo (Noruega) Noviembre de 1968 Eliminatoria para el Mundial: Francia 0-1 Noruega 0-1 Estrasburgo (Francia) Septiembre de 1965 Eliminatoria para el Mundial: Noruega vs. Francia 0-1 Oslo (Noruega) Noviembre de 1964 Eliminatoria para el Mundial: Francia 1–0 Noruega 1-0 París (Francia) Octubre de 1923 Amistoso: Francia 0-2 Noruega 0-2 París (Francia) Junio de 1922 Amistoso: Noruega 7-0 Francia 7-0 Oslo (Noruega)

Predicción del partido de la Copa del Mundo: Noruega vs. Francia

Muchos seguidores de Erling Haaland están de enhorabuena, pues podrán ver al sensacional delantero escandinavo en acción en el Mundial este verano.

Noruega no se clasificaba para un gran torneo desde hace más de 25 años, así que muchos creían que nunca verían a Haaland en la máxima cita. Tras una brillante campaña, numerosos aficionados han viajado a Norteamérica.

Francia aspira a ser la tercera selección, tras Alemania y Brasil, en jugar tres finales consecutivas del Mundial tras ganar en 2018 y quedar subcampeona en 2022.

En sus triunfos de 1998 y 2018 brillaron Zinedine Zidane, Didier Deschamps, Marcel Desailly, N’Golo Kanté y Antoine Griezmann. Ahora confían en que estrellas como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise les lleven de nuevo a la gloria.

Aunque el balance entre Noruega y Francia ha sido equilibrado, Les Bleus vencieron 4-0 en el amistoso de 2014 en el Stade de France, con goles de Paul Pogba, Olivier Giroud (dos) y Loïc Rémy.

Todo lo que necesitas saber sobre el Gillette Stadium

El Gillette Stadium, en Foxborough (Massachusetts), a 20 millas al suroeste de Boston, es un recinto polivalente inaugurado en 2002. Es la casa de los New England Patriots (NFL) y del New England Revolution (MLS).

Además, han pasado por su escenario grandes nombres de la música como AC/DC, Kendrick Lamar, Post Malone, The Weeknd, Coldplay, Usher, Bruno Mars y Ed Sheeran.

Para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 tendrá capacidad para 65 000 espectadores, incluidos 5 876 asientos VIP y 82 palcos de lujo. Alojará siete encuentros del torneo: cinco de fase de grupos y dos eliminatorios, entre ellos Noruega vs Francia.