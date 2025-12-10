Basel vs Aston Villa, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Aston Villa, que está en racha, vuelve a la acción europea cuando se enfrente a los campeones suizos, el Basel, en el St Jakob-Park en la Europa League este jueves 11 de diciembre a las 21:00 horas, tiempo de España.

Ambos equipos llegan al encuentro terceros en sus respectivas ligas nacionales. El Villa está acumulando rápidamente impulso y ha dado un giro a su temporada. Los recuerdos de solo dos puntos y un gol en sus primeros cinco partidos de la Premier League han sido olvidados hace tiempo. Ahora han ganado siete partidos consecutivos en todas las competiciones, incluyendo su victoria de último minuto sobre el líder de la liga, Arsenal, el pasado sábado. Una victoria aquí para The Claret and Blue aseguraría prácticamente su clasificación a los octavos de final de la Europa League. Con victorias ya en su haber esta temporada contra equipos como el Manchester City y el Arsenal, dos equipos entre los favoritos para llegar hasta el final en la UEFA Champions League, y con Unai Emery a la cabeza, un entrenador con cinco finales y cuatro títulos en su nombre en esta competición, tienen razón al confiar en sus posibilidades de conseguir un trofeo.

Para el Basel, está comenzando a desarrollarse una historia bastante interesante en la Superliga Suiza. El Basel, campeón del año pasado, está siete puntos por detrás del recién ascendido Thun. En la Europa League, la derrota ante el equipo belga KRC Genk en la Jornada 5 los tiene en la posición precaria del puesto 24 - la última posición que permite avanzar a los playoffs, y al borde de la eliminación total de la competición. A pesar de esto, el Basel ha mostrado promesas en casa. Los seis puntos que tienen de sus primeros cinco partidos en la Europa League han sido ganados en el St Jakob-Park - una victoria por 2-0 sobre el VfB Stuttgart de Alemania y una victoria por 3-1 sobre el Steaua Bucarest de Rumania.

Cómo ver Basel vs Aston Villa, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Para los espectadores en España, el partido se transmite en M+ Liga de Campeones3 y M+ Liga de Campeones 4, mientras que en México no habrá transmisión del partido.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Hora de inicio Basel vs Aston Villa

Europa League - Europa League St. Jakob Park

La acción comenzará en el St Jakob-Park, Basilea, Suiza, a partir de las 21:00 horas, tiempo de España.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas

Noticias del equipo y plantillas

Noticias del equipo Basel

Xherdan Shaqiri es el jugador a seguir para el Basel. Shaqiri, ahora con 34 años, pasó gran parte de su carrera en Inglaterra y fue parte del equipo del Liverpool que ganó la UEFA Champions League en 2019 y la Premier League en 2020. Ha sido el talismán del Basel en esta campaña europea, anotando tres goles.

Noticias del equipo Aston Villa

Es probable que Emery rote debido a la reciente intensidad del calendario de la Premier League. Ollie Watkins es uno de los que probablemente descansen.

Tyrone Mings (muslo) y Ross Barkley están confirmados fuera.

Forma

Registro de enfrentamientos directos

La última y única vez que estos dos equipos se han enfrentado fue en la Copa Intertoto de la UEFA 2001. Aston Villa ganó 5-2 en el global.

Clasificación

